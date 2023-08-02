Празднование дня ВДВ

В городах России празднуют День воздушно-десантных войск

Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии на Красной площади

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Парашютист спускается на площадь Ленина в Рязани

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Собака в Парке Горького в Москве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Показательное выступление военнослужащих ВДВ в Рязани

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

У мемориала Воинскому братству защитников Отечества в Новосибирской области

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Десантники во время гуляний в Москве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Участница ВПК "Патриоты спецназа" во время показательных выступлений в Бердске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Празднование в центре Москвы

Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6337/65638