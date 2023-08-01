Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Тайфуны в восточной Азии. Фоторепортаж из Китая и Филиппин….. \ Дожди в Пекине

Район Мяофэншань на окраине Пекина, Китай

Район Мяофэншань на окраине Пекина, Китай

Фото: Associated Press

Жертвами тайфуна "Доксури" в Китае и на Филиппинах стали десятки людей. Информация о жертвах постоянно уточняется, так как многие пропали без вести. Только в Пекине сообщается об 11 погибших и 27 пропавших. Пекинские власти были вынуждены эвакуировать более 50 тысяч жителей столицы КНР из затопленных районов.

Метеорологи предупреждают о приближении в Китаю тайфуна "Ханун", который уже ударил по Японии.

Район Ментоугоу на окраине Пекина, Китай

Китай

Район Мяофэншань на окраине Пекина, Китай

Китай

Багио, Филиппины

Багио, Филиппины

Лаоаг, Филиппины

Филиппины

Лаоаг, Филиппины

Филиппины

Пекин, Китай

Марикина, Филиппины

Пекин, Китай

Провинция Ла-Унион, Филиппины

Багио, Филиппины

Пекин, Китай

Река Юндин выходит из берегов возле парка Шоуган, Пекин, Китай

Филиппины

Район Мяофэншань на окраине Пекина, Китай

Район Мяофэншань на окраине Пекина, Китай

Багио, Филиппины

Пекин, Китай

Район Ментоугоу на окраине Пекина, Китай

Китай

Марикина, Филиппины

Провинция Илокос, Филиппины

Район Ментоугоу на окраине Пекина, Китай

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1aug2023/china_flooding.html

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Дожди в Пекине

Мощные ливни принес тайфун "Доксури" в Китай. В Пекине провели эвакуацию более чем 31 тысячи человек. Городские власти объявили красный — максимальный уровень погодной опасности.

Фото: АР/ТАСС

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: VCG via Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: VCG via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6334/65610

01.08.2023 - Posted by | Природа...

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