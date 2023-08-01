Мусульманский праздник Ашура в странах Азии и Европы.

Исламабад, Пакистан

Фото: Associated Press

27-28 июля этого года в мусульманских странах отмечался День Ашура – 10-й день месяца мухаррам. На этот день, по Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов и первого человека – Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Тегеран, Иран

Согласно мусульманской вере, именно в этот день Адама переселили в Рай и приняли от него покаяния после грехопадения, Аллах являл десять благ десяти пророкам, корабль Нуха (или Ноя) причалил к горе Джуди после Потопа, родился пророк Ибрагим, вознеслись на небо пророки Иса и Идрис, пророк Ибрагим спасся от огня язычников, Муса и его последователи спаслись от преследования фараона и т.д.

Кербела, Ирак

Ашура отмечается соблюдением 2-х или 3-дневного поста (9-10-го, 10-11-го или 9-11-го числа месяца Мухаррам). Пост в день Ашура был принят Мухаммадом после его переезда из Мекки в Медину. Позже, когда был установлен обязательный пост в Рамадан, пост в день Ашура стал добровольным, но желательным у мусульман-суннитов.

Кетта, Пакистан

У мусульман-шиитов этот пост обязателен, так как день Ашура совпал с главной датой шиитского религиозного календаря – днем поминовения внука пророка Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али (626-680 гг.), который в пал смертью шахида (борца за веру). После этих событий содержательная сторона 10-го дня месяца Мухаррам приобрела иное значение: шииты первые десять дней месяца посвящают оплакиванию мученической смерти Хусейна, в течение всего месяца проводят различные религиозные обряды, в процессе выполнения которых воспроизводятся в театральном импровизированном представлении события 10-го дня мухаррама.

Тегеран, Иран

В ряде стран церемонии в день Ашура сопровождаются самоистязанием, а также сжиганием израильских, американских, британских и прочих ненавистных флагов. Впрочем, иногда церемонии Ашуры проходят тихо и мирно, и даже напоминают еврейские праздничные ритуалы.

Джамму, Индия

На фотографиях, опубликованных ниже, показано, как день Ашура в этом году отмечали в Ираке, Иране, Ливане, Пакистане, Индии, Турции. Есть также снимки с празднований в Греции, где за последние годы сильно возросло число мигрантов из мусульманских стран.

Исламабад, Пакистан

Кербела, Ирак

Хайдерабад, Индия

Пешавар, Пакистан

Тегеран, Иран

Пешавар, Пакистан

Пешавар, Пакистан

Карачи, Пакистан

Пешавар, Пакистан

Кетта, Пакистан

Джамму, Индия

Лахор, Пакистан

Калькутта, Индия

Тегеран, Иран

Пиреус, Греция

Бейрут, Ливан

Пиреус, Греция

Хайдерабад, Индия

Бомбей, Индия

Лахор, Пакистан

Пиреус, Греция

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30jul2023/ashoura_2023.html