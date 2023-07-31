Что красивее: «сталинские портянки» или «хрущевские фантики»?

Наглядная история дизайна денег от Екатерины II до Владимира Путина

Тридцать лет назад в России был прекращен оборот советского рубля. К этому юбилею мы собрали галерею образцов банкнот, имевших хождение в стране с XVIII века. Изучите, как политические изменения и денежные реформы меняли дизайн купюр, и проголосуйте за самые, на ваш взгляд, красивые деньги. Можно выбрать до трех вариантов и сравнить свой выбор с мнением остальных читателей.

25-рублевая ассигнация 1769 года выпуска

Манифест о введении в России ассигнаций подписала Екатерина II. Первые ассигнации независимо от номинала выглядели одинаково и напоминали титульные листы книг: вертикальные и однотонные. Они легко подделывались

Фото: Банк Российской империи

Купюра 1819 года выпуска номиналом 5 рублей

Постепенно вид ассигнаций приблизился к деньгам в современном понимании, на них появился герб и сложные водяные знаки.

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет 3 рубля серебром, 1863 год

В середине XIX века на смену ассигнациям пришли государственные кредитные билеты, основанные на серебряном рубле. Их оформление стало более сложным, появились факсимильные подписи госбанка.

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет достоинством 1 рубль 1898 года

В результате денежной реформы Витте 1895–1897 годов появились новые кредитные билеты, на лицевой стороне которых указывалось, что они обмениваются на золотую монету без ограничения суммы.

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет достоинством 100 рублей 1910 года

В 1910 году были введены в обращение новые более высокохудожественные деньги. На 100-рублевой купюре с внушительными размерами 260 х 122 мм был помещен портрет Екатерины II. В народе ее ласково называли «катенькой».

Фото: Каталог Банкнот России

Казначейский знак номиналом 20 рублей 1917 года (керенка)

Во времена Революции и Гражданской войны на территории бывшей Российской империи ходили разные бумажные деньги, в том числе царские и деньги Временного правительства. Последние назывались в народе «керенками» по имени последнего председателя Временного правительства Керенского.

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет достоинством 25 рублей, 1918 год

Крупная партия государственных кредитных билетов, заказанная Временным правительством в США, обращалась во время Гражданской войны на территории Сибири и Дальнего Востока. Внешне они напоминали доллары

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости

Односторонний бумажный червонец 1922 года выпуска

После деноминации 1922 года в оборот стали поступать червонцы, обеспеченные золотом и приравненные к 10 дореволюционным рублям. Один бумажный червонец соответствовал 7,7 г золота, хотя в реальности обменять его на драгметалл никто не мог.

Фото: Банк России

Купюра номиналом 25 тысяч рублей 1923 года выпуска

Очень недолго (до новой деноминации 1924 года) находились в обращении банкноты номиналами 15 тыс. и 25 тыс. руб. с изображениями скульптур крестьянина и красноармейца, выполненных по заказу Гознака скульптором Иваном Шадром.

Фото: Банк России

Купюра номиналом 5 червонцев 1938 года выпуска

В 1937 году вышла новая серия банкнот номиналами в 1, 3, 5 и 10 червонцев, на которых впервые появился портрет Ленина.

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Банкнота номиналом 1 рубль 1938 года выпуска

В 1938–1947 годах выпускались казначейские билеты номиналами 1, 3 и 5 рублей с изображениями шахтера, солдата и летчика, выполненные художником Иваном Дубасовым.

Фото: Банк России

Банкнота номиналом 100 рублей 1947 года выпуска

После деноминации 1947 года (10:1) появились купюры нового образца. В оформлении использовался герб и символика СССР, на всех старших номиналах (от 10 руб.) помещен портрет Ленина. За внушительные размеры (сторублевка 230 х 115 мм) в народе их называли «сталинскими портянками».

Фото: Госбанк СССР

Банкнота номиналом 100 рублей 1961 года выпуска

Последние советские деньги были выпущены в 1961 году (очередная деноминация 10:1). В их оформлении в целом сохранились те же элементы. Из-за уменьшения размера (сторублевка 140 х 71 мм) в противовес «сталинским портянкам» их прозвали «хрущевскими фантиками».

Фото: Иван Дубасов / Wikimedia

Банкнота достоинством 5000 рублей 1992 года

В оформлении первых российских банкнот, выпущенных в обращение после распада СССР в период с 1991 по 1993 год, превалировало изображение видов Московского Кремля. До середины 1993 года они ходили наряду с советскими дензнаками 1961 года выпуска.

Фото: Банк России

500 000 рублей 1995 года выпуска

В 1995 году вышли банкноты нового дизайна с изображением российских городов (Владивостока, Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы). После деноминации 1997 года их внешний вид фактически не изменился, лишь исчезли три лишних нуля. Позже в дополнение были выпущены в обращение банкноты номиналами 1000 (Ярославль) и 5000 рублей (Хабаровск).

Фото: Банк России

2000 рублей 2017 года выпуска

В 2017 году вышли в обращение дополнительные банкноты номиналом в 2000 и 200 рублей с изображением символов Дальнего Востока и Севастополя. Они выполнены в современном дизайне и с применением новых технологий. В 2022 году выпущена обновленная купюра 100 рублей. Постепенно будут модернизированы и банкноты других номиналов.

Фото: Банк России

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6123300?from=multimedia_3