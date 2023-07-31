Чем спасались советские выпивохи во времена горбачевской борьбы с пьянством в середине 1980-х

Во второй половине восьмидесятых годов усилиями Михаила Горбачева в стране была развернута антиалкогольная компания. Организации начали бороться с пьянством, были повышены штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. Да и сама цена на горячительное взлетела до небес. Были закрыты многие магазины, продающие алкоголь. А те, которые остались, торговали алкоголем с 14:00 до 19:00. Люди были недовольны и пытались самостоятельно решить проблему, изготавливая самодельный алкоголь. Читайте в материале, как это было и почему от некоторых напитков можно было запросто попасть в больницу с отравлением.

Ален Делон не пьет одеколон и популярный «Тройной»

«Тройной» одеколон был лидером среди алкогольных суррогатов. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Любители выпить шли на любые ухищрения, чтобы удовлетворить свою пагубную потребность. Из магазинов резко пропали одеколоны. Знаменитый "Тройной", косметический лосьон "Огуречный", душистая туалетная вода "Розовая вода" использовались не по назначению, а для употребления внутрь. Из "Тройного" делали напиток, который в народе называли "Коньяк три косточки". Содержимое флаконов разбавляли водой, соблюдая пропорцию 1:1, в результате в стакане появлялась жидкость, имеющая молочный цвет. Пить этот странный коктейль следовало одним махом, а в качестве закуски использовать барбариску. И хотя медики предупреждали, что от такой смеси можно получить массу неприятных последствий, даже потерять зрение, забулдыги продолжали увлеченно пить одеколон.

Кроме одеколонов, жаждущие выпить граждане стали массово скупать аптечные средства на спирту. Дело дошло до того, что аптекам поступило указание — отпускать не более одного-двух флаконов в руки. Алкаши рьяно скупали настойку пустырника, боярышника, корвалол и так далее. Если не удавалось купить столько, сколько нужно, они не стеснялись просить сделать это других посетителей аптеки.

Денатурат, с ацетоном и чернилами

Несмотря на то, что денатурат не предназначался для употребления внутрь, его пили. /Фото: ic.pics.livejournal.com

В ход шел также и технический спирт, то есть денатурат. Правда, алкоголики употребляли его и ранее, стоит лишь обратиться к поэме "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева — там этот процесс описан. А ведь произведение вышло в 1973 году. Чтобы приготовить адский коктейль из денатурата, использовали такие ингредиенты как керосин, ацетон и даже чернила. Почему этиловый спирт просто не разбавляли водой, непонятно. Видимо, у любителей выпить были свои вкусовые пристрастия. Конечно же, употреблять такую продукцию могли только те, кому выпивка была дороже жизни.

В разговорах денатурат называли по-разному —"денатурчик", "зелененький", "синенький ". Самым легким последствием от применения этого вещества был утренний перегар. Некоторым везло меньше, и они получали острый панкреатит и серьезные проблемы со зрением.

Коктейль «Рубанок» из дешевого портвейна и пива

Смесь «Жигулевского» пива и портвейна «777» называли «Рубанок».

Наука миксология учит людей смешивать напитки. Можно получить удивительно вкусные варианты, если грамотно выбрать составляющие и соблюсти определенные пропорции. Неизвестно, кто учил советских граждан делать коктейли во времена сухого закона, но они существовали. Яркий представитель — "Рубанок", который еще называли "Солдатская радость " или "Sex Pistols". Для приготовления этого ядерного коктейля использовали известный портвейн "Три семерки" и Жигулевское пиво. Жидкости смешивали в равных долях и все, можно пить. Собственно говоря, особенного вреда от такого коктейля не было, в отличие от технических шедевров, но на вкус он был просто отвратительным. Зато по силе опьянения мог поспорить со многими алкогольными напитками.

Украденный с заводов спирт, который пах бензином и назывался бензиновка

Люди не только тащили с заводов спирт, но и гнали самогон. /Фото: image2.thematicnews.com

Люди, работающие на заводах и фабриках, очень часто воровали спирт. Обычно его выносили в больших канистрах из-под бензина. Такие емкости на производствах промывали при помощи мыльного раствора. Однако они все равно пахли бензином. Отсюда и пошло название спирта, украденного с производства — бензиновка. Так называемые эстеты всячески старались избавиться от постороннего запаха и мыли канистры настойкой календулы. Но от этого жидкость приобретала еще более неприятный вкус и запах.

«Табуретовка», от вкуса которой можно было лишиться сознания и «Борис Федорович»

Из столярного клея делали самогон. /Фото: zebra-tv.ru

Название табуретовка упоминается еще в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Там хитрый Остап Бендер рассказывает туристу из Америки, что из обычной табуретки можно сделать самогон, который называется табуретовка. Конечно же это преувеличение, и из табуретки невозможно сделать горячительный напиток. Однако при производстве этого изделия использовали столярный клей. Вот его как раз и применяли для производства алкогольной "бурды". Состав счищали с табуретки и раскладывали по стеклянным бутылкам. Там клей должен был бродить. Также для приготовления табуретовки использовали столярные опилки, которые были пропитаны гидролизным спиртом. Табуретовка пахла настолько отвратительно, что не многие могли ее выпить. Вкус был также очень неприятным.

Еще один суррогат алкоголя, который был в ходу, назывался очень забавно — "Борис Федорович". На самом деле речь о клее "БФ". Это фенолформальдегидная смола, которая растворена в этиловом спирте (ацетоне, хлороформе). Делали "Бориса Федоровича" чаще всего в цехах, так как там можно было найти и сам клей, и необходимый инструмент для изготовления напитка. В емкость клали клей, туда же насыпали соль. После этого в чан вставляли палку на дрели или на сверлильном станке. Станок запускался, палка начиналась крутиться, и смола успешно наматывалась на нее. В банке оставался спирт. О качестве его даже говорить страшно. Известно, что от употребления "Бориса Федоровича" можно было ослепнуть.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300723/56954/