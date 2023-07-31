РЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ.
Егорова Тамара Ивановна, 1925
Вертков Николай Васильевич ( 20.02.1935)
Дейнека Александр Александрович (1899 — 1969
Евгений Александрович Кацман (1890—1976)
Евгений Васильевич Соловьев
И́горь Влади́мирович Радома́н (31 июля 1921, Русино, БССР — 3 апреля 1992, Москва)
Медяников Сергей Иванович (1955)
Михаил Исакович Вайнштейн
Михаил Михайлович Девятов (15 ноября 1928)
Мягков Владимир Николаевич
НАРОДИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ (1913 – 1977)
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Николай Александрович Сысоев (1918, Тамбовская губерния — 2001, Москва)
Никола́й Афана́сьевич Пономарёв (1918—1997
Пушнин Александр Тихонович (28 марта 1921)
Ребане Эрих Иоганесович (13 марта 1922, Петроград — 17 апреля 1999, Санкт-Петербург)
Роженков Анатолий Константинович (1925 — 2003)
Саушкин Павел Кузьмич (1930 -2008)
Семён Аронович Ротницкий (28 декабря 1915, Минск — 2004, Санкт-Петербург)
Семёнов Борис Александрович (1917 — 1991)
Серге́й Алексе́евич Григо́рьев (укр. Сергі́й Олексі́йович Григо́р’єв; 1910—1988)
Солодовник Сергей Максимович (1915-1995)
Табакова Елена Ильинична (15 марта 1919, Петроград, РСФСР)
Тихий Иван Антонович (1927 — 1982)
Цветков Виктор Александрович (1920)
Цветков Виктор Александрович (1920)
Эльза Давидовна Хохловкина
Эльза Давидовна Хохловкина
Юрий Петрович Куга́ч (1917—2013)
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post500408401/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июль 2023 (132)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий