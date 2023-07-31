Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

РЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ.

Хостинг картинок yapx.ru
Григорий Мацегора (1934)

Хостинг картинок yapx.ru
Егорова Тамара Ивановна, 1925
Хостинг картинок yapx.ru
Вертков Николай Васильевич ( 20.02.1935)
Хостинг картинок yapx.ru
Дейнека Александр Александрович (1899 — 1969
Хостинг картинок yapx.ru
Евгений Александрович Кацман (1890—1976)
Хостинг картинок yapx.ru
Евгений Васильевич Соловьев
Хостинг картинок yapx.ru
И́горь Влади́мирович Радома́н (31 июля 1921, Русино, БССР — 3 апреля 1992, Москва)
Хостинг картинок yapx.ru
Медяников Сергей Иванович (1955)
Хостинг картинок yapx.ru
Михаил Исакович Вайнштейн
Хостинг картинок yapx.ru
Михаил Михайлович Девятов (15 ноября 1928)
Хостинг картинок yapx.ru
Мягков Владимир Николаевич
Хостинг картинок yapx.ru
НАРОДИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ (1913 – 1977)
Хостинг картинок yapx.ru
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Хостинг картинок yapx.ru
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Хостинг картинок yapx.ru
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Хостинг картинок yapx.ru
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Хостинг картинок yapx.ru
НЕПОСТАЕВ Виктор Кузьмич (1918–1986)
Хостинг картинок yapx.ru
Николай Александрович Сысоев (1918, Тамбовская губерния — 2001, Москва)
Хостинг картинок yapx.ru
Никола́й Афана́сьевич Пономарёв (1918—1997
Хостинг картинок yapx.ru
Пушнин Александр Тихонович (28 марта 1921)
Хостинг картинок yapx.ru
Ребане Эрих Иоганесович (13 марта 1922, Петроград — 17 апреля 1999, Санкт-Петербург)
Хостинг картинок yapx.ru
Роженков Анатолий Константинович (1925 — 2003)
Хостинг картинок yapx.ru
Саушкин Павел Кузьмич (1930 -2008)
Хостинг картинок yapx.ru
Семён Аронович Ротницкий (28 декабря 1915, Минск — 2004, Санкт-Петербург)
Хостинг картинок yapx.ru
Семёнов Борис Александрович (1917 — 1991)
Хостинг картинок yapx.ru
Серге́й Алексе́евич Григо́рьев (укр. Сергі́й Олексі́йович Григо́р’єв; 1910—1988)
Хостинг картинок yapx.ru
Солодовник Сергей Максимович (1915-1995)
Хостинг картинок yapx.ru
Табакова Елена Ильинична (15 марта 1919, Петроград, РСФСР)
Хостинг картинок yapx.ru
Тихий Иван Антонович (1927 — 1982)
Хостинг картинок yapx.ru
Цветков Виктор Александрович (1920)
Хостинг картинок yapx.ru
Цветков Виктор Александрович (1920)
Хостинг картинок yapx.ruЭльза Давидовна Хохловкина
Хостинг картинок yapx.ru
Эльза Давидовна Хохловкина
Хостинг картинок yapx.ru
Юрий Петрович Куга́ч (1917—2013)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post500408401/

31.07.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: