Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ….. \ Главный военно-морской парад…
В честь дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте на акватории Невы и Финского залива в седьмой раз прошел Главный военно-морской парад. В нем участвовали 33 надводных корабля и катера, 4 подводные лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также 8 парусных судов. Всего в морской и сухопутной частях парада задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих.
Член оркестра во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Валентин Егоршин/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на Сенатской площади во время прохода парадных расчетов в рамках Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Сергей Карпухин/ТАСС
Подводная лодка "Уфа" (справа) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Валентин Егоршин/ТАСС
Большой десантный корабль "Иван Грен" во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Валентин Егоршин/ТАСС
Гости Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Валентин Егоршин/ТАСС
Малый противолодочный корабль "Зеленодольск" (слева) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Валентин Егоршин/ТАСС
Малый ракетный корабль "Буря" в акватории Невы во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Сергей Карпухин/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6333/65598
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Главный военно-морской парад
Кадры с торжественного мероприятия
30 июля отмечается День военно-морского флота. В честь этого события в Санкт-Петербурге прошел главный парад ВМФ. Зрители и участники мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
Слева направо: президент России Владимир Путин, главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и министр обороны Сергей Шойгу
Фото: пресс-служба президента РФ
Малый ракетной корабль «Советск» во время парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Сухопутная часть парада на Сенатской площади
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Главный военно-морской парад в акватории реки Невы
Малый ракетный корабль «Углич»
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Горожане после парада в акватории реки Невы
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Десантный катер Балтийского флота «Алексей Баринов»
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и реплика линейного корабля «Полтава» 1712 года
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Противодиверсионный катер Балтийского флота «Нахимовец»
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Зрительница на параде
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Базовый тральщик «Павел Хенов»
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году 30 кораблей разных классов пополняют состав российского флота
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Моряк с рындой
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Военные корабли в акватории Финского залива
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Малый ракетный корабль «Советск»
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Зрители перед началом парада
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6135490?from=multimedia_1
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