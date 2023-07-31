Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ….. \ Главный военно-морской парад…

В честь дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте на акватории Невы и Финского залива в седьмой раз прошел Главный военно-морской парад. В нем участвовали 33 надводных корабля и катера, 4 подводные лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также 8 парусных судов. Всего в морской и сухопутной частях парада задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих.

Член оркестра во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Валентин Егоршин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на Сенатской площади во время прохода парадных расчетов в рамках Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Сергей Карпухин/ТАСС

Подводная лодка "Уфа" (справа) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Валентин Егоршин/ТАСС

Большой десантный корабль "Иван Грен" во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Валентин Егоршин/ТАСС

Гости Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Валентин Егоршин/ТАСС

Малый противолодочный корабль "Зеленодольск" (слева) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Валентин Егоршин/ТАСС

Малый ракетный корабль "Буря" в акватории Невы во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Сергей Карпухин/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6333/65598

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Главный военно-морской парад

Кадры с торжественного мероприятия

30 июля отмечается День военно-морского флота. В честь этого события в Санкт-Петербурге прошел главный парад ВМФ. Зрители и участники мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

Слева направо: президент России Владимир Путин, главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и министр обороны Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ

Малый ракетной корабль «Советск» во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сухопутная часть парада на Сенатской площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Главный военно-морской парад в акватории реки Невы

Малый ракетный корабль «Углич»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Горожане после парада в акватории реки Невы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Десантный катер Балтийского флота «Алексей Баринов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и реплика линейного корабля «Полтава» 1712 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Противодиверсионный катер Балтийского флота «Нахимовец»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Зрительница на параде

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Базовый тральщик «Павел Хенов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году 30 кораблей разных классов пополняют состав российского флота

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Моряк с рындой

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Военные корабли в акватории Финского залива

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Малый ракетный корабль «Советск»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Зрители перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6135490?from=multimedia_1