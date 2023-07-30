10 маяков мира, которые многие века очаровывают огнями и мистическими историями

Каждый маяк хранит в себе мистику, которая очаровывала путешественников на протяжении веков. Созданные для того, чтобы указывать путь мореплавателям, путешествующим по прибрежным пространствам, таящим скрытые опасности, они сыграли немаловажную роль в жизни многих людей, и стали достойным украшением морских и городских пейзажей. Даже сейчас, когда большинство старинных объектов потеряли свою значимость в качестве ориентира, они обладают мощной притягательной силой для современных путешественников, превратившись в самые захватывающие достопримечательности.

1. Башня Геркулеса в Ла-Корунье (Испания)

Башня Геркулеса, расположения на живописном полуострове, – старейший и один из самых красивых маяков в мире (Ла-Корунье, Испания). | Фото: tripstodiscover.com.

На северо-западе Испании в Ла-Корунье со второго века нашей эры возвышается Башня Геркулеса, которая была построена в качестве ориентира на главном морском пути с южной Европы в Англию и Балтийское море. Учитывая более чем почтенный возраст маяка северного побережья Атлантики, он является самым старейшим действующим маяком в мире. Поскольку древнейшая испанская достопримечательность высотой 55 метров установлена на высоком утесе, возвышающемся над водами залива Бетансос на 57 метров, что делает его весьма заметным объектом как со стороны моря, так и суши.

Старейший маяк мира еще в строю, он выполняет свои функции, что еще больше притягивает туристов (Ла-Корунье, Испания).

Стоит отметить, что место, где был построен маяк, издревле имело притягательную силу. Во время раскопок были найдены свидетельства пребывания людей еще в эпоху железного века. Здесь отметились и древние римляне, которые построили величественное сооружение, побывали также и мусульмане, о чем свидетельствует обнаруженный некрополь.

https://www.youtube.com/watch?v=PNSzwenfqas

2. Маяк Турлитис в Андросе (Греция)

Маяк Турлитис среди бурных вод Эгейского моря выглядит как картина, а не реальный объект (Греция). | Фото: cattur.ru.

Скалистый островок с одинокой сигнальной башней превратились в визитную карточку острова Андрос, несмотря на то, что это новодел, хоть и созданный по старинным чертежам (Tourlitis Lighthouse, Греция).

Маяк Турлитис, расположенный на одинокой скале в 300-метрах от побережья, являет собой захватывающее зрелище. Несмотря видимую неустойчивость самой скалы, со всех сторон глубоко подмытой бурными водами, маяк до сих пор бы исправно нес службу, если б не лихолетья Второй мировой войны, когда германские самолеты разбомбили знаковый исторический объект, построенный на месте более старой сигнальной башни в 1887 году. Многие годы далеко в море виднелись лишь удручающие руины, пока в 1990-х годах 18-метровую башню маяка полностью восстановили, причем с исторической точностью. И случилось это событие благодаря меценату, взявшему на себя все финансовые затраты. Греческий нефтяной магнат Александрос Гулендрис и вернул городу знаковую достопримечательность, которая, кстати, играет не последнюю роль в безопасности судоходства, и увековечил память своей погибшей дочери Виоланты.

https://www.youtube.com/watch?v=l2LNhnMdRes

3. Маяк Портленд Билл в Дорсете (Великобритания)

Портленд Билл — это открыточный пример традиционного маяка в красно-белую полоску (Дорсет, Великобритания). | Фото: whattheredheadsaid.com.

Портленд-Билл – отличное место для обзора и наблюдения за штормами, когда в суровую погоду о скалистую береговую линию бьются огромные волны (Дорсет, Великобритания).

Расположенный на краю побережья Западного Дорсета на острове Портленд, маяк Портленд Билл является частью 150-километровго побережья, где сохранились окаменелости Юрского периода. Это один из самых колоритных маяков мира, до которого легко добраться, что делает его главной туристической достопримечательностью Дорсета. Путешествующие могут не только безопасно дойти до него, но и обойти маяк, а также подняться в фонарную комнату, правда придется преодолеть винтовую лестницу со 153 крутыми ступенями. Зато потом можно бесконечно любоваться потрясающими видами на сказочно красивое побережье и морскую даль.

https://www.youtube.com/watch?v=-b7o-SyNIpA

4. Маяк Гиббс-Хилл на Бермудских островах

Маяк Гиббс-Хилл на Бермудских островах – единственное в мире чугунное сооружения такого масштаба, которому скоро исполнится 180 лет (Бермудские острова). | Фото: celebritycruises.com.

Чтобы не затеряться в Карибском море и не попасть с самое зловеще место на планете – Бермудский треугольник, с которым связано огромное количество душераздирающих историй и невероятных тайн, еще в 1846 году недалеко от бухты Хорсшу-Бэй, на травянистом холме южного берега Бермудских островов был построен 35-метровый маяк. Отличительной чертой исполина, появившегося на месте более древнего навигационного сооружения, является материал, из которого он был сделан. Речь идет о чугуне, который раньше активно использовался для создания масштабных объектов, подвергаемых постоянному влиянию (порой и агрессивному) окружающей среды. Но к нашему времени примеров настолько крупных башен такого возраста в мире уже не осталось. Кстати сказать, маяк был экспериментальным сооружением, для возведения которого использовали чугун, так что он был одним из первых.

Чтобы насладиться красотой Карибского побережья, придется преодолеть 185 ступеней по винтовой лестнице, ведущей в фонарную комнату и балкон (Маяк Гиббс-Хилл, Бермудские острова).

Авторы Novate.ru отмечают, что несмотря на почтенный возраст маяк до сих пор выполняет свои функции, при этом прибавилась еще одна – он превратился в главный туристический объект, куда устремляются любители острых ощущений и те, кто мечтает сделать захватывающие снимки в неординарной обстановке. Единственное, что сделать это можно будет только после того, как путешествующие преодолеют 185 извилистых ступеней, что является одним из самых увлекательных занятий на Бермудских островах и не преодолимых для определенных групп людей. Зато, перед теми, кому удалось подняться, откроются потрясающие виды, простирающиеся от столицы острова Гамильтона до Королевской военно-морской верфи.

https://www.youtube.com/watch?v=q8KbgdSiHS0

5. «Низкий маяк» в Бернхэм-он-Си (Великобритания)

Low Lighthouse – один из самых необычных и крошечных маяков мира, который до сих пор ведет моряков по безопасному пути (Великобритания). | Фото: jooinn.com.

«Низкий маяк» – главный герой всех снимков, сделанных на побережье в районе Бернхэм-он-Си (маяк во время прилива, Великобритания). | Фото: ind.couriertrackers.com.

Несмотря на то, что Low Lighthouse («Низкий маяк») имеет совсем не величественный вид и габариты его более чем скромные, он давно превратился в самый фотографируемый объект на северном побережье Бернхэм-он-Си. Построенный из дерева и на высоких опорах еще в 1832 году (не раз конструкция обновлялась), он стал узнаваемым объектом береговой линии Сомерсета благодаря своей необычной, «ходульной» структуре и красной продольной полосе на белом фоне.

Примечательно: Это тот случай, когда размер не имеет значение, а главным оказывается местоположение. Грандиозный сосед Low Lighthouse, расположенный в полукилометре от него, давно потерял свой функционал и превратился в частный дом, а вот эта кроха до сих пор играет важную роль в навигации этого района.

https://www.youtube.com/watch?v=O4ZxXYAT_Es

6. Маяк Ханьи на острове Крит (Греция)

Маяк Ханьи, построенный в XVI веке во время венецианского правления на острове Крит, является одним из самых старых маяков в мире (Греция). | Фото: greciya-ellada.ru.

Маяк Ханьи стал главной туристической достопримечательность, с высоты которой открывается захватывающий вид на гавань, город, бескрайнее Эгейское море (Греция).

Маяк Ханьи, построенный венецианцами ориентировочно в 1595–1601 гг., имеет интересную и сложную судьбу, ведь не раз оказывался в эпицентре войн, в результате которых переходил от одного государства к другому. Хотя в этом имелись и положительные моменты. Так, например, в 1830 году, когда Египет управлял островом, были внедрены новые осветительные технологии, а османские завоеватели на восточной стороне пристроили лестницу, сделали сплошной каменный парапет и восьмиугольное ограждение малого купола. При этом провели гидротехнические работы и отвели воду от фундамента, чтобы обезопасить конструкцию во время захлестывающих штормов.

https://www.youtube.com/watch?v=vire_KCfUGI

7. Генуэзский маяк (Италия)

Генуэзский маяк, который мы можем видеть сейчас, был построен в 1692 году на месте более древнего навигационного объекта (Италия). | Фото: celebritycruises.com.

Учитывая месторасположение Италии неудивительно, что на ее побережье издревле строились маяки, предупреждающие об опасных скалах и указывающих безопасный путь мимо скал. Среди множества навигационных сооружений, с жизнеутверждающими огоньками стоит отметить «парящую» башню Генуи, известную как Ла Лантерна или Генуэзский маяк. 77-метровый колос, пронзающий небо в районе важнейшей портовой дороги, известной как Виа ди Франча, по сей день является одним из самых высоких в мире и имеет официальный статус самого высокого маяка в Средиземноморье.

Теперь Генуэзский маяк является вполне городской достопримечательностью, ведь Генуя настолько разрослась, что холм подпирают новостройки (Италия).

Он, как и большинство старинных объектов стал не просто путеводной звездой, а превратился в туристическую достопримечательность, тем более что сейчас он находится в черте города. Правда, нужно быть хорошо физически подготовленным, чтобы преодолеть 375 ступеней, чтобы добраться до смотровой площадки, откуда можно наслаждаться фантастической красотой как морского, так и городского пейзажа. Бывалые туристы рекомендую быть повнимательней, ведь при благоприятном раскладе получится заглянуть в гнезда сапсанов, гнездящихся у вершины маяка.

https://www.youtube.com/watch?v=V8LsgsquG3c

8. «Маяк на скале» в Миннесоте (США)

Split Rock Lighthouse, входящий в состав Горного Национального парка Миннесоты, стал яркой достопримечательностью Миннесоты (США). | Фото: tripstodiscover.com.

Маяк, возвышающийся над озером Супериор на отвесной скале высотой более 40 м, смело можно назвать одним из самых захватывающих объектов среди подобных (Split Rock Lighthouse, Миннесота). | Фото: marawarren.livejournal.com.

Split Rock Lighthouse («Маяк на скале»), построенный на выступающем скалистом утесе, возвышающемся над северным берегом озера Верхнее, давно уже стал знаковой достопримечательностью Миннесоты. Его активное строительство началось после жесточайшего шторма (в ноябре 1905 года), который уничтожил или сильно повредил 18 кораблей, находящихся в тот момент в западной части озера. Поскольку работы осложнялись удаленностью от основных дорог и неприступностью мощной скалы, процесс затянулся на 5 лет. Зато затраченные усилия окупились известностью, с тех пор он стал визитной карточкой всего региона, ведь очертания привлекательной восьмигранной башни из желтого кирпича с белоснежной отделкой на фоне драматического неба, могучей скалы и водной глади (не важно в какой степени возмущения) – весьма впечатляющее зрелище. И это, не говоря о том, какой вид открывается с его смотровой площадки

https://www.youtube.com/watch?v=aizZwkZV_YI

9. Маяк South Stack на острове Ynys Lawd (Великобритания)

South Stack – один из самых живописных маяков мира расположен на скалистом острове Ирландского моря (Великобритания). | Фото: celebritycruises.com.

Действующий маяк South Stack является историческим памятником архитектуры, к которому не иссякает поток туристов (Ynys Lawd, Великобритания).

История появления маяка Саут-Стак (South Stack) на небольшом скалистом острове в Ирландском море восходит еще к 1665 г., когда Карлу II поступило предложение построить навигационную башню. Но король посчитал эту затею невыполнимой и его строительство было отложено на полтора столетия, до тех пор, пока не увеличился судоходный поток между Великобританией и Ирландией. Разработкой самого отдаленного маяка Англии занимался британский инженер Дэниел Александер. Понадобился всего год, чтобы зимой 1809 года он был торжественно открыт. Несмотря на значительный возраст он по сей день выполняется свои прямые функции, хотя давно переведен в автоматический режим, позволивший смотрителю покинуть одинокий остров. Зато в конце прошлого века появились другие посетители, поскольку маяк превратился в туристическую достопримечательность. Это обстоятельство потребовало строительство более надежного моста, ведь изначально с материковой частью он соединялся с помощью веревочной переправы, которую значительно позже заменили алюминиевой балочной конструкцией, но и она бы не выдержала большого потока людей.

https://www.youtube.com/watch?v=CipDbFEifX8

10. Маяк Пегги-Пойнт на побережье Галифакса (Новая Шотландия, Канада)

Маяк Пегги-Пойнт – один из самых красивых ныне действующих навигационных ориентиров в мире (Галифакс, Канада). | Фото: kartinki-i-risunki.ru.

Маяк Пегги-Пойнт с его мелово-белой башней и красным фонарем является одним из самых красивых маяков в мире. В часе езды от Галифакса, на изрезанном бурными водами Атлантического океана полуострове, состоящем из больших валунов, в 1915 году была установлена башня с мигающими огоньками, чтобы предупреждать моряков об опасности. Сегодня же маяк Пегги-Пойнт является украшением драматического пейзажа и все тем же предупреждением еще и для туристов, которые забрели на опасные валуны, ведь мокрые каменные поверхности у кромки, зачастую бывают мокрыми, а значит – очень скользкими.

Маяк Пегги-Пойнт – самая яркая достопримечательность живописной бухты Пегги (Новая Шотландия, Канада).

Примечательно: Посещение живописной бухты Пегги – одно из увлекательнейших занятий в Галифаксе. Пешеходные туристические тропы, огибающие зубчатое побережье, приведут на ныне действующий маяк, в котором помимо автоматических огоньков находится еще и почта. Ну а по пути, путешествующие по суши энтузиасты активного отдыха, смогут наслаждаться как восхитительным пейзажем, так и рукотворными чудесами в виде сувениров и картин, поскольку вдоль маршрута установлено множество магазинчиков и картинных галерей. Не обошлось и без колоритных ресторанчиков, где предложат национальные блюда и не только.

https://www.youtube.com/watch?v=WX_7FAdcbms

Источник: https://novate.ru/blogs/290723/67033/