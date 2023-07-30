Что рисовали африканские художники, которые добились мирового признания: Баския, Альма Томас и др

В течение многих лет темнокожие художники игнорировались общим художественно-историческим нарративом, но это не мешало им создавать впечатляющие произведения искусства. Как правило, любое творчество оказывает на зрителя двоякое впечатление, каждый раз, когда он натыкается взглядом на ту или иную картину, скульптуру или фотографию. Во-первых, это чисто эстетическая, душераздирающая сила видения чего-то нового, прекрасного, пугающего или неожиданного. А во-вторых, это тема и поиск смысла, с отсылкой «Кто это сделал и зачем». Исключением не стал многогранный, универсальный и по-своему прекрасный Black art.

Джошуа Джонсон

Слева направо: портрет мальчика, Джошуа Джонсон. \ Портрет девочки с бабочкой и собачкой, Джошуа Джонсон.

Первое место в списке принадлежит настоящему первопроходцу, который с гордостью называл себя гением-самоучкой. Джошуа Джонсон был первым известным афроамериканским художником, сделавшим карьеру в искусстве. Повторное открытие его творчества произошло более чем через столетие после его смерти. Однако подробности о его жизни стали известны гораздо позже. В 1990-х годах искусствоведы обнаружили тот факт, что Джошуа был сыном порабощённой женщины и белого мужчины. Его отец выкупил мальчишку у рабовладельца и освободил его, когда Джо было девятнадцать лет. Вскоре после того, как мальчик, наконец, стал свободным, он начал предлагать свои услуги в качестве портретиста. Таким образом историки-искусствоведы сделали выводы о том, что он научился рисовать в рабстве, а обретя долгожданную свободу, начал продуктивно совершенствовать свои навыки, постепенно завоёвывая признание.

Жан-Мишель Баския

Слева направо: Короли Египта II, Жан-Мишеля Баския, 1988 год. \ Рисунок Баския, поддерживающего искусствоведа Рене Рикара, без названия, 1984 год.

Легенда американского искусства Жан-Мишель Баския, несомненно, является одним из величайших художников двадцатого века. Самое раннее художественное влияние на него оказали анатомические рисунки, которые принесла ему мать, когда он выздоравливал после автомобильной аварии. Однако больше всего его вдохновляли граффити. Выгнанный из родительского дома в семнадцать лет, Баския вынужден был днём подрабатывать случайными заработками, чтобы иметь возможность рисовать по ночам. Мир искусства быстро обратил на него внимание. В возрасте девятнадцати лет он уже продавал обновленную одежду в высококлассных бутиках Манхэттена. Однако настоящий взлёт к славе произошёл в двадцать с небольшим лет, когда Баскиа оказался в центре нью-йоркской богемной жизни. В творчестве Жан-Мишеля смешались абстрактное искусство, граффити, поэзия и политические комментарии, превратив его в икону своего поколения.

Альма Томас

Анютины глазки, Альма Томас. \ Фото: nga.gov.

Альма Томас, несомненно, одна из суперзвёзд американского абстрактного экспрессионизма. Проработав учителем рисования всю свою жизнь, она начала полноценную художественную карьеру в возрасте семидесяти лет. Однако это нисколько не помешало ей создавать поистине замечательные работы. Картины Альмы часто сравнивают с искусством пуантилистов Поля Синьяка или с византийскими мозаиками. В отличие от многих других темнокожих художников, Томас избегала смешивать социальные и политические проблемы в своём творчестве. Для неё главным источником вдохновения была природа, где не имело значения, была ли она чёрной или белой, мужчиной или женщиной, молодой или старой. Ещё одно вдохновение пришло из космоса и в 1969 году Альма создала серию работ, связанных с необъятными космическими просторами.

Эль Анацуи

Мужская одежда, Эль Анацуи. \ Фото: wikipedia.org.

Великий ганский скульптор Эль Анацуи прославился своими инсталляциями, сделанными из повседневных материалов, которые обычно считаются мусором, таких как металлические обрезки, крышки от бутылок и газеты. Смешивая африканские ремесленные традиции с абстрактными формами, в своих работах Эль обращается к проблемам чрезмерного потребления и воздействия на окружающую среду, а также уделяет особое внимание истории африканского континента. Например, бутылки с ликёром, которые он использует, принадлежат западным брендам, но все они были сделаны в Африке. Важнейшим элементом инсталляции Эль является движение. Ткань, сотканная из бутылочных крышек, текуча точно так же, как кусок обычной ткани, и действительно принимает форму каждого предмета, на который её кладут.

Занеле Мухоли

Слева направо: Ntozakhe ll, Занеле Мухоли. \ Из серии Brave Beauties, Занеле Мухоли.

Южноафриканский фотограф Занеле Мухоли исследует и прославляет идентичность темнокожих квиров. Её работы часто представляют собой автопортреты, сфокусированные на удвоенной непохожести сообщества темнокожих квиров. Как темнокожие люди, они подвержены расизму, в то же время не вписываясь в цисгендерную норму. Ещё одно направление работы Мухоли связано с документированием насилия по признаку пола в Южной Африке. Эта деятельность подвергает жизнь и благополучие Занеле постоянному риску. В 2012 году её квартира была ограблена; злоумышленники не взяли ничего, кроме записей пятилетнего исследования Мухоли о преступлениях на почве ненависти в отношении людей с нетрадиционной ориентацией в Южной Африке. Сегодня её творчество — это пересечение искусства, активизма и исследований.

Йинка Шонибаре

Корабль Нельсона в бутылке, Лондон, 2010 год, Йинка Шонибаре. \ Фото: en.wikipedia.org.

Британско-нигерийский художник Йинка Шонибаре — один из самых остроумных и знающих комментаторов колониализма и постколониализма. Он исследует африканскую самобытность с помощью традиционных африканских тканей с восковым принтом. Сейчас их с гордостью носят многие африканцы, но они были изобретены в Нидерландах, где были частью колониального торгового процесса. Это не помешало им стать символом общей культуры. Из этих тканей Йинка создаёт аутентичные западные платья викторианской эпохи. Сочетая материал и крой, Шонибаре одновременно исследует лицемерие и жестокость колониальной эпохи и фантазирует об альтернативном пути истории, когда африканцы были приняты Западом.

Фейт Рингголд

Слева направо: Для женского дома, 1971 год. \ Тар-Бич 2, Фейт Рингголд, 1990 год.

Фейт Рингголд, несомненно, одна из величайших афроамериканских художниц всех времён. Её техники варьируются от традиционной живописи до перформанса и изготовления масок. Большинство её ранних работ были картинами. Позже она перешла к шитью и смешиванию различных видов материалов. Фейт — глубоко политический художник, часто обращающийся в своём творчестве к системному расизму и истории рабства. В серии под названием «Французская коллекция» она устанавливает связь между реалиями афроамериканцев и художественно-историческим каноном. Создавая лоскутные одеяла с изображением самых культовых картин модернистов и помещая в них свою героиню, темнокожую американку, путешествующую по Парижу 1920-х годов, она, таким образом, органично интегрирует black art в традиционную евроцентричную перспективу.

Кара Уокер

Оркестр, Кара Уокер. \ Фото: blogspot.com.

Кара Уокер — одна из самых влиятельных и узнаваемых современных темнокожих художниц. Она — мультидисциплинарный художник, работающий с рисунком, живописью и скульптурой. Кара наиболее известна своими чёрно-белыми силуэтами. В то время как техника предполагает романтическое и жизнерадостное повествование, коллажи Кары полны насилия и пыток. Шокирующие и гротескные образы в сочетании с традиционными симпатичными силуэтами производят тревожное впечатление на зрителя, раскрывая отвратительную сторону жизни до отмены рабства.

Хорас Пиппин

Святая гора, Хорс Пиппин, 1944 год. \ Фото: bing.com.

Хорас Пиппин был знаменитым американским художником-самоучкой. Он родился в Пенсильвании в семье матери-одиночки, и ему с раннего возраста приходилось работать, чтобы прокормить себя и своих родителей. В то же время мальчик часто рисовал скаковых лошадей на запасных кусках ткани. В 1917 году Хорас отправился воевать на Первую мировую войну, вернувшись домой год спустя с частично парализованной правой рукой из-за пулевого ранения. После окончания службы в армии он стал художником на полный рабочий день и начал рисовать, чтобы потренировать свою травмированную руку, но быстро завоевал признание за свой самобытный стиль. Многие из его работ были посвящены антивоенным сценам, в то время как на многих других были изображены иллюстрации к Библии или сцены из повседневной жизни в Америке.

Шери Самба

Марш, Шери Самба. \ Фото: artsandculture.google.com.

Шери Самба — один из самых известных современных африканских художников, начал свою художественную карьеру в 1972 году в возрасте шестнадцати лет. Изначально он рисовал вывески, а не заполнял стены галереи своими работами. Ситуация изменилась достаточно скоро, когда три года спустя у Самбы уже была собственная студия в Киншасе, Демократическая Республика Конго. Сегодня его картины выставлены в самых престижных музеях мира и продаются на крупнейших аукционах. Кому-то его стиль может показаться наивным, с чёткими контурами, смелыми цветами и блеском, но в основе его работ лежит повседневная жизнь Африки и диалог традиций и современности.

Сэм Гиллиам

Двойное слияние, Сэм Гиллиам, 1968 год. \ Фото: google.com.

Сэм Гиллиам, родившийся в Миссисипи, несомненно, является одним из величайших американских художников-колористов. Его самые известные работы включают в себя полотна без опор, которые свободно свисают со стен или потолков галереи. Эти структуры существуют на стыке живописи и скульптуры, демонстрируя текучесть художественных форм. Помимо коллег-абстракционистов, главным источником вдохновения Сэма были афроамериканские лоскутные одеяла, которые он часто видел в детстве. Гиллиам объяснил свой осознанный выбор формы тем, что его работы не нуждаются в рамах. Пространство вокруг них становится их рамкой. В отличие от традиционной живописи, работы Сэма также позволяют зрителю перемещаться по ним, делая взаимодействие с картинами гораздо более личным и интерактивным.

Норман Льюис

Игроки, Норман Льюис. \ Фото: theconservationcenter.com.

Норман Льюис был поистине великим американским художником и единственным темнокожим абстрактным экспрессионистом первого поколения. Будучи социальным реалистом в начале своей карьеры, он перешёл к абстракции в середине 1940-х годов. К тому времени Норман устал изображать американскую жизнь, которая была такой исключительной и такой безжалостной по отношению к значительной части населения страны. Он потратил годы, пытаясь найти способ для художников повлиять своим искусством на политическую ситуацию, а также найти лекарство от системного расизма и насилия. Несмотря на сотрудничество с различными антирасистскими группами, к концу своей жизни Льюис уже не был так уверен в изменяющей мир силе искусства. Он утверждал, что искусство бесполезно в политической борьбе и что протест даст больше шансов на перемены.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210723/56800/