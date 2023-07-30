НОВОСТИ МИРА

Дождливая погода утром на побережье Балтийского моря

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Морской парк Одайба в Токио

Фото: EPA/ТАСС

Выставка световых инсталляций Visumnca в Латвии

Фото: EPA/ТАСС

Добыча никеля в Соровако, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

День Ашура в Турции

Фото: EPA/ТАСС

Хайян Цинь из Китая участвует в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование 71-летия короля Таиланда

Фото: EPA/Vostock-photo

Пляж у искусственного соленого озера в Ханое

Фото: EPA/ТАСС

Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайфун "Доксури" затронул тысячи людей и нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству на Филиппинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Лебедь охлаждается во время жары в Анкаре, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Сборная Австралии проиграла команде Нигерии в матче женского чемпионата мира по футболу

Фото: EPA/Vostock-photo

Свинья на ферме в Оснабрюке, Германия

Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Власти Бали приняли решение с 2024 года взимать с иностранцев туристический налог, средства пойдут на сохранение культурного наследия

Фото: EPA/Vostock-photo

Тушение лесного пожара в штате Колорадо

Фото: Don Emmert/VIEWpress/Getty Images

Акция с требованием роспуска парламента перед зданием Конгресса Перу в Лиме

Фото: ЕРА/ТАСС

Катание на тюбингах в реке в жаркую погоду в Техасе

Фото: АР/ТАСС

Религиозная процессия в Иране

Фото: ЕРА/ТАСС

Церемония присяги новобранцев Президентского полка ФСО РФ в Кремле

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

В Лондоне состоялись традиционные благотворительные гонки резиновых уточек

Фото: Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images

Отдыхающие на пляже в Комарруге, Испания

Фото: Sergio Martín/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Дожди обрушились на Москву в среду, в отдельных районах выпало более половины июльской нормы осадков

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Более 30 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции

Фото: АР/ТАСС

Победителя "Тур де Франс-2023" Йонаса Вингегора торжественно встречают в Копенгагене

Фото: EPA/Vostock-photo

Страусиная ферма Остзеблик в Германии

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Восход солнца в Измире, Турция

Фото: Ismail Duru/Anadolu Agency via Getty Images

Инсталляция с фламинго у Линкольн-центра в Нью-Йорке

Фото: Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке

Фото: АР/ТАСС

Более полусотни черных дельфинов погибли после того, как выбросились на берег в западной части Австралии

Фото: АР/ТАСС

Мигранты пересекают северную границу Мексики

Фото: EPA/Vostock-photo

Стая фламинго на побережье Арголиды, Греция

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Румынии

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы на горе Фаньцзин в Китае

Фото: Hu Panxue/VCG/ТАСС

Детеныши азиатских когтистых выдр, родившиеся 23 мая в Эдинбургском зоопарке, прошли первый медицинский осмотр

Фото: Zuma/ТАСС

Аэропорт Палермо в Италии закрыт для воздушного движения из-за продолжающихся поблизости лесных пожаров

Фото: EPA/Vostock-photo

Жаркая погода в Стамбуле

Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images

Йеменцы протестуют в Сане против осквернения Корана в Швеции и Дании

Фото: EPA/Vostock-photo

Спасатели и рыбаки пытаются освободить застрявшую в песке лодку, выброшенную на берег в Уакаме, Сенегал

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроза в Вероне

Фото: Zuma/ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Торжественная церемония кремации члена королевской семьи Убуда в Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

Итальянцы отправляются в горы, чтобы избежать палящего летнего зноя

Фото: James D. Morgan/Getty Images

Заключительный этап "Тур де Франс" в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Дождь в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По меньшей мере 13 человек погибли из-за наводнений в Пакистане

Фото: EPA/ТАСС

Один человек погиб в результате торнадо в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Похороны британско-французской актрисы и певицы Джейн Биркин прошли в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по фехтованию в Милане

Фото: EPA/Vostock-photo

ВМС Мексики проводят показательные выступления в Акапулько

Фото: EPA/Vostock-photo

Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана на новой акции протеста в Мальмё

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/