НОВОСТИ МИРА
Дождливая погода утром на побережье Балтийского моря
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Морской парк Одайба в Токио
Фото: EPA/ТАСС
Выставка световых инсталляций Visumnca в Латвии
Фото: EPA/ТАСС
Добыча никеля в Соровако, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
День Ашура в Турции
Фото: EPA/ТАСС
Хайян Цинь из Китая участвует в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование 71-летия короля Таиланда
Фото: EPA/Vostock-photo
Пляж у искусственного соленого озера в Ханое
Фото: EPA/ТАСС
Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Фото: EPA/Vostock-photo
Тайфун "Доксури" затронул тысячи людей и нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству на Филиппинах
Фото: EPA/Vostock-photo
Лебедь охлаждается во время жары в Анкаре, Турция
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
Сборная Австралии проиграла команде Нигерии в матче женского чемпионата мира по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo
Свинья на ферме в Оснабрюке, Германия
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images
Власти Бали приняли решение с 2024 года взимать с иностранцев туристический налог, средства пойдут на сохранение культурного наследия
Фото: EPA/Vostock-photo
Тушение лесного пожара в штате Колорадо
Фото: Don Emmert/VIEWpress/Getty Images
Акция с требованием роспуска парламента перед зданием Конгресса Перу в Лиме
Фото: ЕРА/ТАСС
Катание на тюбингах в реке в жаркую погоду в Техасе
Фото: АР/ТАСС
Религиозная процессия в Иране
Фото: ЕРА/ТАСС
Церемония присяги новобранцев Президентского полка ФСО РФ в Кремле
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
В Лондоне состоялись традиционные благотворительные гонки резиновых уточек
Фото: Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images
Отдыхающие на пляже в Комарруге, Испания
Фото: Sergio Martín/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Дожди обрушились на Москву в среду, в отдельных районах выпало более половины июльской нормы осадков
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Более 30 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции
Фото: АР/ТАСС
Победителя "Тур де Франс-2023" Йонаса Вингегора торжественно встречают в Копенгагене
Фото: EPA/Vostock-photo
Страусиная ферма Остзеблик в Германии
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
Восход солнца в Измире, Турция
Фото: Ismail Duru/Anadolu Agency via Getty Images
Инсталляция с фламинго у Линкольн-центра в Нью-Йорке
Фото: Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images
Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке
Фото: АР/ТАСС
Более полусотни черных дельфинов погибли после того, как выбросились на берег в западной части Австралии
Фото: АР/ТАСС
Мигранты пересекают северную границу Мексики
Фото: EPA/Vostock-photo
Стая фламинго на побережье Арголиды, Греция
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Румынии
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы на горе Фаньцзин в Китае
Фото: Hu Panxue/VCG/ТАСС
Детеныши азиатских когтистых выдр, родившиеся 23 мая в Эдинбургском зоопарке, прошли первый медицинский осмотр
Фото: Zuma/ТАСС
Аэропорт Палермо в Италии закрыт для воздушного движения из-за продолжающихся поблизости лесных пожаров
Фото: EPA/Vostock-photo
Жаркая погода в Стамбуле
Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images
Йеменцы протестуют в Сане против осквернения Корана в Швеции и Дании
Фото: EPA/Vostock-photo
Спасатели и рыбаки пытаются освободить застрявшую в песке лодку, выброшенную на берег в Уакаме, Сенегал
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроза в Вероне
Фото: Zuma/ТАСС
Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Торжественная церемония кремации члена королевской семьи Убуда в Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
Итальянцы отправляются в горы, чтобы избежать палящего летнего зноя
Фото: James D. Morgan/Getty Images
Заключительный этап "Тур де Франс" в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Дождь в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
По меньшей мере 13 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Фото: EPA/ТАСС
Один человек погиб в результате торнадо в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Похороны британско-французской актрисы и певицы Джейн Биркин прошли в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по фехтованию в Милане
Фото: EPA/Vostock-photo
ВМС Мексики проводят показательные выступления в Акапулько
Фото: EPA/Vostock-photo
Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана на новой акции протеста в Мальмё
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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