Как новое поколение моделей плюс-сайз изменило представление о красоте и о моде

Казалось бы, к плюс-сайз моделям на подиумах и в рекламе модных брендов привыкли уже все – и их появление уже перестало вызывать бурные обсуждения (хотя не так давно российский бренд Befree осудили на «пропаганду ожирения» за съемку с моделью вполне «среднего» телосложения). Но все же каждая новая дебютантка недель моды или глянца в категории «плюс-сайз» обращает на себя пристальное внимание модного сообщества. И несмотря на сложности и предубеждения, подиумы штурмует новое поколение роскошных красоток.

Эшли Грэм – новая волна популярности

Роскошная Эшли Грэм.

Модные выходы Эшли во время беременности.

Ни одна статья о моделях размера «плюс» не обходится без Эшли Грэм. Как говорится, «не баян, а классика». Однако у Грэм есть удивительная способность чувствовать изменение общественного мнения и оказываться во главе этих перемен. Она была одной из первых моделей в своей категории, снявшейся для обложек и разворотов практически всех ведущих глянцевых изданий — Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK и так далее. Она регулярно появляется на модных показах и активно ведет социальные сети. Именно последнее обстоятельство вызвало новую волну ее популярности – Эшли не стесняется демонстрировать свое тело без ретуши и «правильных» ракурсов, пропагандирует внимательное отношение к своему душевному и физическому состоянию. У Эшли СДВГ, что требует особенно бережного подхода к ментальному здоровью. Наряду с Рианной, Эшли Грэм активно появлялась на публике (и на подиумах!) во время обеих своих беременностей – тем более, что во второй раз ждала близнецов (теперь у нее три очаровательных мальчика). Ее модные выходы в ожидании близнецов стали по-настоящему культовыми и в прямом смысле бодипозитивными. Кроме того, в своих социальных сетях она много пишет о поддержании здоровья, спорте и правильном питании, особенно после беременности – в том числе и о трудностях, которые сопровождают этот период жизни. В 2023 году Эшли Грэм была признана самой привлекательной женщиной мира по версии журнала MAXIM – это интересно хотя бы потому, что опровергает мнение о предпочтении мужчинами женщин «традиционно» модельной внешности.

Джилл Кортлев – самая популярная модель… плюс-сайз?

Джилл Кортлев на подиуме.

Джилл в жизни и на подиуме.

Джилл Кортлев, датчанка с индийскими корнями, начинала как модель конвенциональных параметров, но успех пришел к ней после отказа от жестких изнурительных диет. Она дефилировала на показах Alexander McQueen, Michael Kors, Simone Rocha, Mugler и многих других. Для некоторых брендов она была первой моделью размера «плюс». Впрочем, именно то, что Джилл относят к этой категории, вызывает бурные дискуссии. Во-первых, возникает вопрос, следует ли относить к «плюс-сайз» всех моделей, чьи параметры больше «стандартных», но все еще меньше, чем у статистического большинства женщин на планете. А во-вторых – стоит ли вводить термины «миддл-сайз» и «нормал-сайз» или просто пора (пора, пора!) отказаться от этих ярлыков и приветствовать максимальное разнообразие фигур и типажей в моде.

Темнокожая богиня Прешес Ли

Прешес Ли в разных образах.

Но неизменно роскошная львица.

Прешес Ли считают представительницей целого нового течения в моделинге – black curvy, темнокожих девушек с пышными формами. Она с юных лет интересовалась модой и была отличницей-активисткой буквально во всем – ярко проявила себя в дискуссионных клубах, в театральном кружке, органах студенческого самоуправления… Возможно, яркая энергетика Прешес особенно привлекает дизайнеров – вкупе с выразительной внешностью это объясняет ее невероятный успех в качестве модели. Она участвовала в показах для Siriano, Tommy Hilfiger , Balmain , Versace , Michael Kors и Moschino . Она также работала моделью для Жана Поля Готье и снималась для Vogue , British Vogue и Harper’s Bazaar . Прешес гордится тем, что стала первой ласточкой свежего тренда – обращения моды к темнокожим женщинам в их естественной красоте.

Восходящие звезды – Алисия Гуттьерес и Имани Рэндолф

Алисия Гуттьерес.

Алисия Гуттьерес.

Алисия выросла на Майорке в Испании и изучала журналистику в Мадриде. Она только начала свою модельную карьеру, но, безусловно, сегодня – одна из самых перспективных юных моделей плюс-сайз. Она вдохновлялась историей Эшли Грэм. Алисия утверждает, что, хотя и испытывала осуждение со стороны общества, никогда не была вынуждена бороться за принятие себя, ведь росла, уже имея перед глазами примеры успешных красоток своего размера. «Как я могу стать несчастной из-за того, как выглядит мое тело, если внутри я полна жизни и любви?» — пожалуй, эти слова модели стоило бы взять на вооружение.

Имани Рэндолф.

Имани Рэндолф.

Имани Рэндолф, еще одна надежда движения black curvy, американка ямайского происхождения, пока что появляется в рекламе независимых бельевых, косметических и модных брендов, пропагандирующих бодипозитив и этичное потребление. С другой стороны, это нельзя считать «отсутствием успеха», ведь именно локальные марки с искренне бережным подходом к производству и продвижению товаров противостоят чудовищной машине «модного капитализма».

Альва Клэр – рок-звезда подиумов

Альва Клэр.

Альва Клэр.

Величественная фигура, волевые черты лица, гордый взгляд – и в то же время обволакивающая женственность… Альва Клэр выросла в богемной семье выходца с Ямайки и всегда грезила модой. В последние несколько лет она была лицом косметики MAC и Rimmel London, участвовала в десятках показов на Неделях моды, снялась в рекламной кампании бренда спортивной одежды Бейонсе Ivy Park . В 2020 году на показе Savage x Fenty, бренда нижнего белья Рианны, она потрясла модное сообщество смелым выходом в кружевах и латексе, а за несколько дней до этого она была одной из первых моделей «плюс-сайз», которая прошлась по подиуму Versace вместе с уже упомянутыми Джилл Кортлев.и Прешес Ли. Альва начала свой путь в моделинге в восемнадцать, но успех пришел к ней в тридцатилетнем возрасте – и это еще один способ разрушить стереотипы. Сейчас ее называют «рок-звездой подиумов» и сравнивают по силе воздействия на публику с Наоми Кэмпбелл.

Инаара – этим все сказано

Слева — Инаара в съемке для Готье.

Инаара в лукбуках российских марок. Справа — для плюс-сайз линии Befree.

А как насчет российских брендов? Многие могли заметить роскошную и независимую красавицу в рекламе практических всех известных отечественных модных марок. Это студентка Академии им.Сеченова, прилетевшая в Москву из Шри-Ланки — Инаара Шеназ. Первой знаковой съемкой девушки стала работа для ноябрьского выпуска российского Vogue. Кроме того, недавно она снялась в лукбуке Jean Paul Gaultier.



Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240723/56908/