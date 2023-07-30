Житель Балхаша украсил подъезд мозаичными картинами из пластиковых крышек

На оформление двух этажей у мастера ушло четыре года.

Юрий Воробьёв – коренной балхашец. Ему 65 лет. В двухэтажном многоквартирном доме вместе с супругой живёт больше 20 лет.



– Я всю жизнь работал слесарем, мастером на местном комбинате. Могу запросто и смеситель починить, и пластиковые трубы поменять. В молодости увлекался резьбой по дереву, – рассказывает Юрий Воробьёв. – Выйдя на пенсию, стал собирать крышки от пластиковых бутылок и создавать из них картины, дорожки. Начал с двери нашего тамбура, затем украсил пол, потом стены. Так появились тигр, заяц, котёнок. Получается вроде хорошо, соседям нравится. Свой подъезд начал украшать четыре года назад.



О подъезде умельца в Балхаше знают многие. Некоторые даже приходят сюда фотографироваться.



– Я рад, что людям нравится. Делаю это от души. Хочу, чтобы у нас было красиво и уютно, – говорит мастер. – На то, чтобы выложить пол из крышек в подъезд, у меня ушло около пяти дней. Крышки посадил на кафельный клей. Больше времени уходит на их сбор. В этом мне помогают друзья и знакомые. Иногда сам по городу собираю. Всего на подъезд у меня ушло около 60 тысяч крышек.



Также умелец изготавливает переносные картины из крышек для родных. Он их сшивает между собой капроновыми нитями или леской.



– Крышек разных цветов сейчас очень много. Можно создать любую композицию. На самом деле, это не сложно. Главное – желание, – считает Юрий Воробьёв.















Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36256-zhitel-balhasha-ukrasil-podezd-mozaichnymi-kartinami-izplastikovyh-kryshek-12-foto.html