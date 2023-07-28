Чем приглянулся Гитлеру чешский замок Гоуска, и Почему местные жители обходят стороной старинную крепость

Замок Гоуска расположен на высокой скале севернее столицы Чехии – Праги. Сооружение возведено вдали от питьевых источников, крупных городов и трасс, в глубине густых лесов, непригодных для охоты. О мистическом происхождении старинной крепости ходят легенды и предания. Многим посетителям внутри замка Гоуска становится плохо. Какие страшные тайны хранит готическая крепость и колодец, расположенный под ней, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны в этом сооружении, и почему местные жители до сих пор стараются обходить это место стороной?

«Врата в Ад»

Замок Гоуска расположен на высокой скале. Фото: https://guruturizma.ru

Странные и необъяснимые события начали происходить еще до постройки замка Гоуска. На скале, где находился деревянный форт, внезапно образовалась трещина, размеры которой постоянно увеличивались. Местные жители попытались засыпать образовавшуюся яму камнями, но все усилия были напрасными. Трещина продолжала увеличиваться и «поглощать» любые предметы, попадающие в нее.

Вдобавок начали происходить странные вещи: с наступлением темноты из бездонной ямы якобы появлялись неизвестные сущности, которые напоминали полуживотных-полулюдей. Они нападали на случайных путников и скот. Поэтому местные жители сторонились образовавшегося разлома и называли это место «Вратами в Ад».

Загадки замка

Замок Гоуска. Фото: https://guruturizma.ru

Фантастические легенды о страшном разломе в скале и неизвестных сущностях, распространяемые жителями близлежащих деревень, заинтересовали одного из могущественных герцогов из клана Дуба – владельца земель Вартенберга. Он решил развенчать пугающие мифы, исследовав огромный проем. Однако самостоятельно спуститься в недра трещины он не решился.

Для этого был приведен преступник, которому грозило пожизненное заключение. Ему было обещано освобождение из заключения в обмен на спуск в разлом и описание того, что он там увидит. Преступник согласился на заманчивое предложение и начал спускаться по веревке в яму. Но вскоре раздался его душераздирающий крик. Слуги быстро вытащили веревку. Внешний вид человека вызвал у них шок: волосы заключенного были полностью седыми, а на лице застыл ужас. Мужчина утверждал, что попал в преисподнюю. Вскоре он скончался.

На стенах часовни находятся пугающие иллюстрации. Фото: https://guruturizma.ru

Герцог приказал заваливать мистический проем камнями и булыжниками до тех пор, пока он не будет заполнен полностью. На это ушло 3 года. На месте проема была возведена маленькая часовня, которая до сих пор считается одним из самых загадочных сооружений на территории Европы. Ее стены украшают странные фрески, которые вызывают разное толкование у исследователей. Они предполагают, что на пугающих иллюстрациях изображены полулюди-полуживотные, замурованные под сооружением.

История возведения крепости

Замок Гоуска был возведен вдали от торговых путей и питевых источников. Фото: https://guruturizma.ru Фото:

Каменный замок Гоуска был построен в 13 веке во времена правления чешского короля Пршемысла Отакара II. Он был возведен на высокой скале, вокруг заваленной камнями огромной бездонной пропасти, а в центре постройки располагалась та самая часовня. Крепость находилась вдали от важных торговых путей и питьевых источников, а также от границ государства. Однако в ней круглые сутки несли службу солдаты.

Примечательным является тот факт, что все оборонительные сооружения замка были направлены на маленький внутренний дворик с часовней. При этом изначально в проекте здания не были предусмотрены выходы в этот двор. Это наводит на мысль, что солдаты защищали замок не от внешней угрозы, а от внутренней.

Алхимия, путешествие во времени

Часовня замка Гоуска. Фото: https://rupoint.cz

Ворота в преисподнюю – это не единственная история, связанная с замком Гоуска. В 17 веке здесь находилась резиденция главнокомандующего шведских наемников. Поговаривали, что он был алхимиком, и даже проводил над таинственным разломом опыты по созданию «эликсира вечной молодости».

Это вызывало ужас у местных жителей. Кроме этого они подвергались беспределу подчиненных Оронто, которые занимались грабежами и насиловали женщин. Однажды два местных охотника подобрались к замку и застрелили главнокомандующего.

Карел Гинек Маха. Фото: https://rupoint.cz

По прошествии двух столетий после этой истории чешский поэт Карел Гинек Маха, путешествуя по Чехии, остановился на ночлег в крепости. Ночью ему приснился мистический сон, который в дальнейшем он описал в письме другу. Якобы его душа опустилась в ужасную яму, после чего он перенесся в будущее – в Прагу 2006 года. Все было механизировано, а девушка на улице показала ему движущиеся картинки в маленькой шкатулке. Он шел по ночному городу мимо высоких скал с большими дырами, из которых струился желтый свет. Все это вызывало ужас у молодого поэта.

Описанные Карелом строения напоминают Sídliště — район высотных домов на окраине современной Праги. Не понятно, каким образом у поэта в 1836 году могли возникнуть видения будущего, но исследователи связывают такое фантастическое путешествие во времени именно с мистическим замком Гоуска.

Тайная миссия немецких оккупантов

Замок Гоуска. Фото: https://4stor.ru

В 20 столетии во время оккупации Чехословакии старинной мистической крепостью Гоуска заинтересовались нацисты. Чем же было примечательно далеко стоящее здание, не имеющее для немцев какого-либо стратегического назначения? Отступая, нацисты успели уничтожить или вывезти все документы, но учитывая интерес к мистике и оккультизму Гитлера, исследователи предполагают, что в замке выполнялись особые задания фюрера.

Существует и другая версия, почему Гитлера интересовал замок. Нацисты организовали в крепости «ферму» по вынашиванию и рождению детей высшей расы. Для этого отбирали женщин, которые призваны были рожать потомство от немецких военнослужащих.

Пугающая реальность

Замок Гоуска очень изменился внешне, но в нем продолжают происходить странные события. Фото: https://guruturizma.ru

Несмотря на то, что уже прошло много веков, замок Гоуска внешне очень изменился, подвергаясь реконструкциям, но в нем продолжают происходить странные события: в здании слышны голоса, появляются призрачные сущности, погибают птицы. Туристы, посещающие часовню, начинают плохо себя чувствовать и даже теряют сознание.

В замке сами по себе движутся предметы. А некоторые посетители чувствуют на себе чей-то взгляд. Домашние питомцы не хотят переступать порог замка и начинают громко лаять. Это место привлекает поклонников черной магии и оккультизма. Они считают замок местом силы.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220723/56890/