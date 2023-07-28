Уличный художник вдохнул новую жизнь в общественные места с помощью ярких цветочных фресок

Художница из Южной Кореи Софи Месс (Sophie Mess) преображает городские пространства по одной фреске за раз. Вдохновленная природными мотивами, она покрывает стены зданий яркими изображениями цветов. Каждый из них наполняет эти городские пейзажи воодушевляющими и яркими образами.

Работы Месса, от массивных розовых пионов до пурпурных ирисов, охватывают всю радугу цветов. Однако вместо того, чтобы украшать стены многочисленными цветами, она позволяет паре, а иногда даже одному цветку покрывать плоскую поверхность. Она позволяет форме цветов занять центральное место, чтобы люди могли рассмотреть растения крупным планом, которые они часто считают само собой разумеющимися.

«Я создаю яркие произведения искусства, вдохновленные ботаникой, привнося красоту природы в городской пейзаж, преображая пространство и вдохновляя на позитив», — рассказывает Месс. Большинство ее работ появляются на фоне городских пейзажей, занимая стены многоквартирных домов, магазинов и других строений. Разместив здесь свое искусство, Месс вдохнула новую жизнь в городские пейзажи и привнесла немного природы даже там, где ее меньше.

Источник: sophiemess.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/ulichnyj-khudozhnik-vdohnul-novuju-zhizn-v-obshhestvennyje-mesta-s-pomoshhju-jarkih-cvetochnyh-fresok