Почему в прошлых веках парикмахеры были уважаемыми людьми и имели высокий статус

Парикмахерская 19 век / Фото: antennadaily.ru

Сегодня в суетливых буднях не каждый помнит в лицо своего парикмахера. Однако в прошлом, ещё несколько веков назад эта профессия была во многом более значимой и в чём-то возвышенной. Цирюльники странствовали по свету в поисках новых клиентов. Эра парикмахеров, шарм салонов и широкий диапазон умений этой специальности проявились с начала 19 века.

Пётр Первый сделал цирюльников и парикмахеров исполнителями ни много ни мало императорской воли. Вспоминается и введённую им обязательную пошлину на ношение бороды, и начало преобщения голов к европейским стрижкам. В девятнадцатом веке цирюльник представлял собой кочующего из города в город специалиста с набором инструментов, предлагаюшего свои услуги. Он стриг и сбривал растительность на лице и голове, придавал внешнему виду клиента опрятности(иногда не скупясь на одеколон) и мог даже провести врачебную экспертизу и простейшую помощь, если у посетители возникли проблемы со здоровьем. Специалист также брал на себя и услуги стилиста, занимаясь завивкой и выпрямлением волос.

Многозадачность была обусловлена высоким доходом странствующего цирюльника, ведь не секрет, что шире диапазон ваших умений, тем больше вы сможете заработать. Отсюда стремление этих господ не только к расширению полномочий в области улучшения внешнего вида, но и к обогащению. В набор цирюльника входило множество металлических приборов, инструментов и сделанный из этого же надёжного материала поднос, который позволял незамедлительно приступить к работе в любых условиях.

Парикмахерская в Петербурге до Революции / Фото: nailizakon.com

Надежды на услуги парикмахера возлагались такие же, как и на услуги врача или адвоката. Любопытно, что все эти специальности влияли на представительность человека, подачи его в обществе и репутацию. Внешний вид вообще был строгой частью имиджа. Сегодняшний подход к нему тоже весьма утончённый, но всё равно значительно уступает предыдущему, поскольку предполагает свободные веяния и вольности на свой вкус.

В русских парикмахерских сильно подражали изысканному французскому лоску витрин, где выставляли манекены с париками, представляющими различные виды причёсок. Это было крайне удобным жестом поддержки мнения, потому что если посетитель не разбирался в стрижках, он мог выбрать один из популярных вариантов. Внутри салона выставлялись муляжи женских рук с образцом ухода за ногтями. Согласитесь, не каждый маникюрный салон может сегодня похвастаться таким наглядным отображением собственных задатков, представленном во всём объёме. Отчасти это объяснялось невероятным стремлением законодателей моды(зачастую дельных людей) следить за красой ногтей. На зеркалах, повешенных в рамы с рельефными барочными узорами краской наносили имя владельца заведения.

Труд современного парикмахера также весьма кропотливый

Можно сказать, что парикмахер XIX прошлого века был намного ближе к художнику, чем к ремесленнику, поставившему свою карьеру на поток однообразного набора пусть трудоёмких, но алгоритмически проработанных услуг. При этом мастер оставался не только знатоком своего дела и порой экспериментатором, но был продавцом парфюмерии, косметики и других товаров, предназначенных для подчёркивания природного обаяния. Надо также подметить, что мастера быстро освоились на своём поприще: если в начале 19 столетия салоны красоты только появлялись на территории России, то к концу в них не было недостатка. По крайней мере, в крупных городах.

Некой возвышенности специальности предавало то, что формально парикмахерское дело и спеицальностью не являлось. Можно употреблять слова «призвание» «устремление», они будут здесь более уместно. Выучиться на парикмахера на курсах можно только в эпоху политехнических узкоспециализированных учреждений. Учитывая все те функции, которые брал на себя мастер вплоть до оказания неотложной первой помощи, такие комплексные курсы могли быть осуществимы только во одном возможном формате.

Парикмахерская 19 века / Фото: vyatkawalks.ru

Податься в подмастерья — значило стать на какой-то период мальчиком на побегушках у опытного парикмахера. Только постоянно наблюдая за деятельностью мастера, будущий цирюльник вникал в суть работы, прививал себе любовь к будущему делу, и всё больше и больше приобщался непосредственно к процессу преображения внешнего вида посетителей. Витиевато выражаясь, он проходил путь от оруженосца к рыцарю, где восседал с гордостью и даже некой напыщенностью. К слову, в день всеобщего Крестного хода парикмахерские, согласно государственному указу, закрывали. Не только для того, чтобы народ посвятил себя служению высшим силам, но и для того, чтобы оттенить досуг, который не все могут себе позволить, от сакральной традиции, которая направлена на всеобщие примирение.

При всём при том, опытные цирюльники подчас обесценивали своё дело в отношении самих себя. Их одежды лоснились, как иногда даже и волосы, а сами они зачастую ходили небритыми. На сегодняшний день стричь самого себя — самое сложное дело; также нужно отталкиваться от самого факта неприятия многих парикмахеров в отношении перестановки мест в отношениях между ними и их клиентами. Для многих и сегодня такая рокировка неприемлема.

Парикмахерская в середине 19 века. / Фото: barber-prof.ru

Во многом, потому что относились к мастерам как к прислуге практически во все времена. Парикмахеры позволяли себе дорогую и яркую одежду, но не могли достигнуть порой взаимопонимания с заказчиком. Иногда превалировали интересы посетителя, в то время как противоположную чашу весов обременяли творческие подвиги.

За блеск и мягкость волос, качество помады, аккуратный изысканный вид ногтей и остальные тонкости внешнего облика отвечали, преимущественно, мужчины. Трудно поверить это с высоты нашего времени, но это была сугубо мужская работа, требующая взвешенных и своевременных решений, а также ювелирных стараний и порой недюжинного терпения. Даже сегодня все парикмахеры уже через год работы жалуются на боль в позвоночнике — что и говорить о тех временах, когда не было электричества, а потому и хлопот было в разы больше!

Парикмахерская советских времён, 1930-е годы / Фото: http://www.mos.ru

Сложность и скрупулёзность действий парикмахеров 19 столетия также определяли их высокое положение и уважение в обществе. Щипцы для завивки в те времена нагревались на открытом огне, в печах, либо же на газу. Чтобы в таких условиях выдержать баланс температуры и давления, нужно быть предельно сосредоточенным и расчётливым специалистом. В противном случае, клиент может быстро лишиться волос или даже увидеть, как они сгорают, быстро и безвозвратно.

Источник: https://novate.ru/blogs/270723/67024/