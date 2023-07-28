Лучшие фото “ Интерфакс “ за июль 2023 года
Шторм на пирсе в Тайнмуте в Великобритании
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Золотистая щурка в Ростовской области
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Цветение подсолнечника на окраине Франкфурта
Фото: AP/ТАСС
Отдых на берегу Средиземного моря в Бейруте
Фото: AP/ТАСС
Косуля в пшеничном поле в немецком Веллане
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Матч женского чемпионата мира по футболу в Австралии
Фото: AP/ТАСС
Виргинского филина поливают водой из-за сильной жары в центре реабилитации диких животных в Аризоне
Фото: Mario Tama/Getty Images
Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии
Фото: Adam Pretty/Getty Images
Лагерь для пострадавших от наводнений в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС
Новорожденный снежный барс во Вроцлавском зоопарке Польши
Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images
Спортсменка из Греции на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке
Фото: Adam Pretty/Getty Images
Закат в Бейруте, Ливан
Фото: АР/ТАСС
Тюлень во время кормления в заповеднике Фридрихског на севере Германии
Фото: DPA/ТАСС
Ежегодная перепись королевских лебедей на реке Темза в Великобритании
Фото: ЕРА/ТАСС
Мальчики играют со щенком во время сильной жары в лагере беженцев в Газе
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Турнир по серфингу в Джеффрис Бей, ЮАР
Фото: Zuma/ТАСС
Обезьяна в зоопарке в Скопье
Фото: ЕРА/ТАСС
Юные танцоры выступают во время Игр горцев на территории замка Инверари в Шотландии
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Венесуэльские экологи выпускают в естественную среду детенышей морских черепах на пляже в Ла-Сабана
Фото: АР/ТАСС
Хищная птица на окраине Франкфурта
Фото: АР/ТАСС
Серфинг в ЮАР
Фото: Zuma/ТАСС
Закат в Сербии
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
Сан-Фермин в испанской Памплоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Праздник песни и танца в Риге
Фото: EPA/ТАСС
Парусный спорт в Марселе
Фото: Clive Mason/Getty Images
Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии
Фото: Clive Rose/Getty Images
Перегон диких лошадей на ферму в Сабуседо, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Прыжки в длину среди женщин на чемпионате США по легкой атлетике
Фото: AP/ТАСС
Сушка красного перца в китайском Хунане
Фото: Nai Jihui/VCG via Getty Images
Бинтуронг в зоопарке Мадрида
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай
Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images
Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне
Фото: Nathan Howard/Getty Images
Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
"Красочный забег" в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне
Фото: АР/ТАСС
Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия
Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images
Национальный день риса в Непале
Фото: АР/ТАСС
Тренировка перед шоу Apache live в Германии
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images
Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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