Лучшие фото “ Интерфакс “ за июль 2023 года

Шторм на пирсе в Тайнмуте в Великобритании

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Золотистая щурка в Ростовской области

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Цветение подсолнечника на окраине Франкфурта

Фото: AP/ТАСС

Отдых на берегу Средиземного моря в Бейруте

Фото: AP/ТАСС

Косуля в пшеничном поле в немецком Веллане

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Матч женского чемпионата мира по футболу в Австралии

Фото: AP/ТАСС

Виргинского филина поливают водой из-за сильной жары в центре реабилитации диких животных в Аризоне

Фото: Mario Tama/Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Лагерь для пострадавших от наводнений в Нью-Дели

Фото: AP/ТАСС

Новорожденный снежный барс во Вроцлавском зоопарке Польши

Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Спортсменка из Греции на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Закат в Бейруте, Ливан

Фото: АР/ТАСС

Тюлень во время кормления в заповеднике Фридрихског на севере Германии

Фото: DPA/ТАСС

Ежегодная перепись королевских лебедей на реке Темза в Великобритании

Фото: ЕРА/ТАСС

Мальчики играют со щенком во время сильной жары в лагере беженцев в Газе

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Турнир по серфингу в Джеффрис Бей, ЮАР

Фото: Zuma/ТАСС

Обезьяна в зоопарке в Скопье

Фото: ЕРА/ТАСС

Юные танцоры выступают во время Игр горцев на территории замка Инверари в Шотландии

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Венесуэльские экологи выпускают в естественную среду детенышей морских черепах на пляже в Ла-Сабана

Фото: АР/ТАСС

Хищная птица на окраине Франкфурта

Фото: АР/ТАСС

Серфинг в ЮАР

Фото: Zuma/ТАСС

Закат в Сербии

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Сан-Фермин в испанской Памплоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Праздник песни и танца в Риге

Фото: EPA/ТАСС

Парусный спорт в Марселе

Фото: Clive Mason/Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии

Фото: Clive Rose/Getty Images

Перегон диких лошадей на ферму в Сабуседо, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Прыжки в длину среди женщин на чемпионате США по легкой атлетике

Фото: AP/ТАСС

Сушка красного перца в китайском Хунане

Фото: Nai Jihui/VCG via Getty Images

Бинтуронг в зоопарке Мадрида

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай

Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images

Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

"Красочный забег" в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия

Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images

Национальный день риса в Непале

Фото: АР/ТАСС

Тренировка перед шоу Apache live в Германии

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/