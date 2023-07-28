История фото: как собирали хмель

Фото: flickr.com

На фото изображены сборщики хмеля в графстве Кент, 1928 год. Оказывается, у этого явления есть любопытная история.

Эпоха географических открытий обогатила Европу новыми культурами. В 1586 году на английских полях впервые появляется картофель, еще спустя несколько десятилетий поля массово засеваются уже не таким чуждым клевером, репой и, наконец, хмелем. Последний для Англии — все, ведь без хмеля пиво — не пиво.

В честь хмеля сочиняются поэмы агрономического свойства, такие как «Пятьсот советов о сельском хозяйстве» Томаса Тассера (1557), выдержавшие множество переизданий. Были, впрочем, и оппоненты, уверявшие, что хмель только портит вкус настоящего пива и эля.

В XVII веке хмель востребован и дорог. Акр хмеля дает владельцу около тонны продукции с последующей прибылью в £40, £50 и даже £100. Тонна пшеницы при этом стоит £9, ячменя или солода — около £5. Все потому, что хмель страшно капризен и не всякий готов его возделывать.

Подготовка почвы начиналась чуть ли не в декабре. В марте у хмеля обрезали лишние ростки, в апреле устанавливали жерди, по которым хмель полз вверх, формируя холмик. Летом хмель нужно было только пропалывать и окучивать, а вот на сбор урожая, который начинался в середине августа, бросались все наличные силы. Поскольку обрывать коробочки хмеля можно было только в сухую погоду, сбор урожая нередко затягивался. Местного населения не хватало, и в XIX веке целые семьи из бедных районов Лондона мигрируют на поля хмеля во время сбора урожая.

Здесь и далее: сбор хмеля в Кенте

Фото: Wikipedia.org

К 1870 году были созданы специальные поезда для перевозки желающих на сбор урожая хмельной лианы. Лондонцы, которые не могли позволить себе путешествовать по стране, обычно смотрели на это время как на праздник.

Впрочем, условия проживания были убогими. Взрослые и дети ютились в амбарах, палатках, конюшнях и даже свинарниках. Гигиена оставляла желать лучшего. Как следствие, по лагерям волонтеров гуляли инфекции. Так, в 1849 году холера убила 43 человека на одной ферме.

В 1860-х годах два священника начали посещать поля и проводить кампанию за улучшение условий, в конечном итоге сформировав в 1866 году Общество по трудоустройству и улучшенному жилью для сборщиков хмеля. К 1889 году у каждого из зачинателей богоугодного дела была команда из 12 миссионеров.

Еще сто лет ручной труд продолжал быть востребованным, но к 1950-м годам рабочих начала заменять механизированная уборка. Хижины сборщиков хмеля были разрушены или превращены в обычное жилье, хотя некоторые из них сохранились в музеях.

Шотландские хмелеводы использовали ходули для подвязывания побегов лианы. Урожай тоже можно было собирать с помощью ходулей, а можно — сорвав лиану с опоры вниз, как на фото ниже.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/istoriya_foto_sbor_hmelya_33131