7 секретов неприступности средневековых замков, поражающих воображение

Неприступный средневековый замок/ Фото: wikipedia.org

Людям, живущим в 21 веке, кажется, что средневековые замки с их огромными каменными стенами, мрачными строениями и глубокими рвами являются ничем иным, как данью моде тех времен или причудой их владельцев. Но это глубокое заблуждение, поскольку крепости времен Средневековья проектировались настолько продуманно и гениально с множеством ловушек и хитроумных приспособлений, что получить к ним доступ врагу было крайне сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Особенности замков Средневековья

Средневековая крепость в Германии/ Фото: dw.com

Средневековый замок – не просто странная с архитектурной точки зрения крепость, а полноценная фортификационная постройка, где все продумано до малейших мелочей, чтобы защитить людей от нападений врагов. И в каждом замке были свои секреты и хитроумные изобретения, обуславливающие его неприступность.

Архитекторы старинных замков, разбросанных по всей Европе, прибегали к самым необычным идеям и мерам, чтобы сделать возводимую постройку крайне сложной мишенью для осады. На протяжении столетий сооружения олицетворяли власть и мощь. Их использовали в качестве безопасных дворцов, из которых короли и лорды могли управлять подчиненными. При нахождении внутри замка они считали, что практически неуязвимы.

С какой целью строили замки? Есть только один ответ: чтобы защитить находящихся внутри важных лиц от малейших угроз извне. При возведении крепости ее пытались сделать максимально надежной и защищенной. Шли столетия, появлялись более сложные и нетипичные архитектурные элементы, делающие замки устойчивыми к крупнейшим осадам.

Рассмотрим основные секреты неприступности средневековых фортификаций.

1 Удачное природное размещение

Размещение замка у воды/ Фото: mirf.ru

При выборе места для строительства замка особое внимание уделялось условиям, где он будет размещаться. Самые древние крепости Бейли и Мотт возводились на искусственных возвышенностях, что тогда считалось настоящим новшеством, но вскоре идею стали применять повсеместно во всех европейских странах.

Еще замки строили посреди озер и на природных скалах. Особое предпочтение отдавалось местам, с которых открывалась просторная панорама, и куда было крайне непросто добраться противнику. Крепости, построенные на вершинах скал, зачастую обладали обратными путями, которые вели к сторожке у ворот. Таким образом враг не мог вплотную приблизиться к стенам, поскольку попадал под обстрел защитников.

2. Башни и стены

Стены и башни замка должны быть устойчивы к вражеской осаде/ Фото: castle.men

Самые первые европейские замки обгораживались простым деревянным частоколом. Но в ходе военных действий стало понятно, что такие ограждения малоэффективны, и их легко разрушить. Вскоре древесину заменили камнем, а затем и кирпичом. Чем больше высота стен, тем толще они должны быть, чтобы обеспечить устойчивость к осаде и поражению массивными камнями, летящими из требушетов и катапульт.

Сверху вдоль внутренней стороны находилась дорожка, а выступающая часть стены считалась парапетом. На его краю были расположены зубцы, позволяющие видеть противника, а также укрываться там. После появления первых каменных стен средневековые замки превратились из примитивных укреплений в неприступные форпосты.

И хоть в малых замках башню часто возводили как основную крепость, зачастую их соединяли со стенами, чтобы объединить несколько участков стены. Таким образом ограждение становилось прочнее, а обзор для защитников улучшался.

Лестницы внутри этих сооружений подымались по часовой стрелке, поскольку большая часть людей были правшами. В случае прорыва противника при попытках взобраться наверх у них будет мало места, чтобы размахивать мечами или выполнять маневры, тогда как обороняющие смогут свободно поражать их из-за широкого пространства справа.

Изначально башни строились на фундаменте квадратной формы, но вскоре стало понятно, что вражеские силы могут проложить туннели под оборонительными постройками, тем самым ослабив башню. В связи с этим уже со второй половины 13 века европейские замки строились только с круглыми башнями, т.к. это обеспечило лучшую структурную защиту от подрыва.

3. Подъемный мост и ров

Замок, окруженный рвом/ Фото: designerdreamhomes.ru

Характерной чертой большинства средневековых замков является разводной мост и ров. Рвы часто использовались в качестве одной из главных оборонительных систем для эффективного противодействия врагу. В отдельные рвы даже добавляли шипы, чтобы получить дополнительный эффект. Но вода в них быстро загрязнялась, поскольку туда часто сливали все отходы и выбрасывали мусор. Оказавшись в такой воде, можно было запросто подхватить опасные болезни.

При наличии по периметру замка рва было логично разместить подъемный мост, чтобы реализовать все оборонные возможности. Ранее использовались классические мосты, но при осаде замка они быстро разрушались. Вскоре разводные мосты стали более технологичными и эффективными и начали оснащаться лебедками, противовесами, шкивами и другими оборонительными элементами, что позволяло противостоять более серьезным угрозам извне.

4. Сторожка у ворот

Сторожка являлась самой опасной частью для нападающих/ Фото: art-grea.ru

В отличие от ряда рисунков и кадров из кинофильмов о Средневековье, реальные входы в замок делались очень маленькими – они соответствовали размерам одной или нескольких лошадиных повозок. Дело в том, что ворота оставались самым уязвимым местом в обороне крепости, поэтому архитекторы придумали укрепить их, окружив сторожкой для размещения защитников, которые пытались уничтожить нападавшего противника. Сама сторожка оставалась самой опасной частью для любых врагов.

Обладая многоуровневой защитой, конструкция имела несколько ворот, одну или ряд опускных решеток, коробчатые механизмы и ряд бойниц – специальных каналов в каменной кладке, через которые велся обстрел врагов. Сквозь эти каналы можно было стрелять из луков, бросать раскаленную смолу или масло, шипы и т.д.

Важность размещения столь внушительного числа подъемных решеток и механизма разводного моста была полностью оправданной. Сами сторожки делали настолько большими, чтобы они работали как цитадель или базовая часть крепости. В этом случае ее называли «привратником». При попытке взлома наружных ворот противник оказывался взаперти между опускными решетками и закрытыми воротами.

5. Бойницы

Стены замка с бойницами/ Фото: pikist.com

В архитектурных проектах средневековых замков часто присутствовали «прорези под стрелы» или бойницы на всех башнях и стенах. Это позволяло обороняющейся стороне занимать выгодную позицию за толстым ограждением, оставаясь невидимой для противника. При этом лучники могли с высокой точностью поразить любого солдата, который подходил поближе.

Изначально бойницы делались в виде вертикальных отверстий для луков. Когда арбалеты стали более популярными, бойницы приобрели крестообразную форму для размещения сразу нескольких типов оружия. В итоге бойницы всячески видоизменялись, поскольку появлялись новые виды вооружения.

6. Барбакан

Барбакан в замке Кракова/ Фото: marshruting.com

В отдельных европейских замках была предусмотрена еще одна линия обороны, куда входил барбакан – усиленная сторожка перед воротами и навесная стена. Искусственные и естественные преграды часто превращали сторожку в единое место входа в крепость. Дополнительная сторожка перед главной вместе с решетками и отверстиями под стрельбу повышала степень защиты замка от проникновения.

Средневековые замки возводились таким образом, чтобы обладать максимальным запасом прочности и быть устойчивыми к продолжительным вражеским осадам. К тому же зачастую в крепостях были уникальные сооружения и хитроумные схемы, которые ставали неприятным сюрпризом для недоброжелателей.

Так, порой вход в крепость устанавливался высоко над землей, и к нему можно было добраться, только взобравшись деревянной лестнице. Она легко снималась или разбиралась, поэтому попасть вверх было невозможно.

Еще при проектировании замков архитекторы пытались свести к минимуму число людей, отвечающих за управление и защиту. Осады часто длились долгие месяцы или даже годы, поэтому перед осадой нужно было успеть эвакуировать второстепенных лиц. Ярким примером этому является замок в Уэльсе под названием Харлек, который оборонял гарнизон из 36 солдат. А ему предстояло находиться в осаде целых семь лет, пока он окончательно не был захвачен йоркистами.

7. Кладовые и навесные бойницы

Навесные бойницы (машикули или машиколяции)/ Фото: castle.men

Также с глубокой древности к стенам замков часто добавляли кладовые. В их качестве использовались деревянные постройки, расширяющие стену наружу, чтобы защитникам было проще вести огонь и наблюдать за врагом. Отверстия в полу позволяли сбрасывать камни и прочие предметы, представляющие опасность для врага.

Запасы обычно собирали заранее в мирный период. Для соединения кладовых со стенами конструировали так называемые «путлоги» – специальные отверстия в стене. В замках, построенных позднее, кладку заменили машиколяциями из камня. Речь идет об особых навесных бойницах, установленных в верхней части башен и стен. Они использовались для обстрела врага, штурмующего стены, вертикальным путем.

https://www.youtube.com/watch?v=I7pBRQLpmI8&t=25s

Источник: https://novate.ru/blogs/270723/67019/