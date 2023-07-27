Лучшие фотографии птиц Photography Awards

Согласно доминирующей в современной палеонтологии теории, птицы являются ныне живущими оперёнными динозаврами из клады теропод…

Большая стая элегантных крачек. Все крачки прекрасно летают, живут по берегам морей и пресных вод, питаются рыбой и другими водяными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху. Гнезда устроены просто, кладка состоит из 1—3 яиц. (Фото Kevin Lohman / 2023 Audubon Photography Awards):

Североамериканский дятел среднего размера. Долгое время считавшийся подвидом желтобрюхого сапсана, теперь известно, что это отдельный вид. (Фото Karen Bilgrai Cohen / 2023 Audubon Photography Awards):

Малая голубая цапля. Этих темно-серых цапель можно встретить около стоячих водоемов в тропиках и субтропиках Америки. В Андах их наблюдали на высоте 2500-3000 м, единичные особи поднимаются на высоту до 3750 м. (Фото Dorian Anderson / 2023 Audubon Photography Awards):

Североамериканская совка ведёт строго ночной образ жизни, ночуя днём ​​в дуплах или рядом со стволами деревьев. Они довольно распространены и часто встречаются в жилых районах. Однако из-за их небольшого размера и маскировки их гораздо чаще слышат, чем видят. (Фото Nick Teague / 2023 Audubon Photography Awards):

Кафрский рогатый ворон. Крупная птица, от 90 до 129 см длиной и весом от 3.2 до 6.2 кг. Отличается чёрным оперением и яркими красными участками кожи на лицевой части головы и шеи. У молодых птиц эти участки жёлтого цвета. Клюв чёрного цвета, прямой, имеет шлем, который в большей степени развит у самцов. (Фото Lisa Sproat / 2023 Audubon Photography Awards):

Чернобрюхая свистящая утка. Обитает на мелководье водоёмов со стоячей пресной водой и древесной растительностью по берегам: лесных болотах, торфяниках, заливных лугах, мелководных озёрах. Крупные озёра с открытой водой старается избегать. (Фото Joshua Pelta-Heller / 2023 Audubon Photography Awards):

Белохвостая куропатка. Это самый маленький вид белых куропаток, обитающий только в относительно ограниченной области в Скалистых горах. Различают 5 подвидов. Белохвостая куропатка отличается от родственной белой куропатки белым, а не чёрным хвостом. (Фото Peter Ismert / 2023 Audubon Photography Awards):

Обыкновенные вороны. (Фото Shane Kalyn / 2023 Audubon Photography Awards):

Белоголовый орлан и большая голубая цапля. Орлан схватил двух птенцов. (Фото Michael Whittaker / 2023 Audubon Photography Awards):

Атлантический тупик. (Фото Shane Kalyn / 2023 Audubon Photography Awards):

Красный фламинго. Красные фламинго Нового Света заметно крупнее розовых фламинго Старого Света, масса самцов которых в среднем составляет 2.6 кг, самок — 2.2 кг. (Фото Baoting Chen / 2023 Audubon Photography Awards):

Американский свиристель. Гнездится в открытых лесных районах Канады и севера США. Ареал зимовки обширен и распространяется до самого юга Центральной Америки. (Фото Kevin Lohman / 2023 Audubon Photography Awards):

Элегантная крачка. Эта птица гнездится плотными колониями на тихоокеанском побережье юга США и Мексики, на зиму мигрирует в Перу, Эквадор и Чили. (Фото Ashrith Kandula / 2023 Audubon Photography Awards):

Вид колибри, обитающий на западе Соединенных Штатов. (Фото Faith Barton / 2023 Audubon Photography Awards):

Древесная ласточка. Это перелётная птица, мигрирующая в Центральную Америку на юг Соединённых Штатов, в Мексику и восточное побережье Южной Америки. (Фото Nicholas Stroh / 2023 Audubon Photography Awards):

Антарктические поморники. Питается главным образом рыбой, мелкими морскими птицами, яйцами и птенцами пингвинов. (Фото Bill Klipp / 2023 Audubon Photography Awards):

Большая конюга. Гнездится плотными колониями до 1 млн особей в Беринговом и Охотском морях. (Фото Damon Brundage / 2023 Audubon Photography Awards):

Чернобрюхая свистящая утка. (Фото Dawn Wilson / 2023 Audubon Photography Awards):

Антарктический пингвин. По оценкам ученых, к концу века из-за таяния льдов в Антарктике может исчезнуть примерно 60 % пингвинов. (Фото Deena Sveinsson / 2023 Audubon Photography Awards):

Большая голубая цапля. Большая голубая цапля является самой крупной цаплей Северной Америки. (Фото Dale Robert / 2023 Audubon Photography Awards):

Длиннохвостый королевский тиранн. Взрослые птицы имеют характерный длинный, раздвоенный хвост. (Фото Lorraine Snipper / 2023 Audubon Photography Awards):

Американский ходулочник. Локально распространенная прибрежная птица американских водно-болотных угодий и береговых линий. (Фото Sankha Hota / 2023 Audubon Photography Awards):

Канадские журавли. Канадский журавль распространён на большой территории Северной Америки и на северо-востоке Азии. (Фото Savannah Rose Burgess / 2023 Audubon Photography Awards):

Красноглазый тауи. Красноглазый тауи живёт в открытых полях, чащах, на опушках кустарника и леса с юга Канады через США до Мексики. (Фото Ronan Nicholson / 2023 Audubon Photography Awards):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/luchshie-fotografii-ptic-photography-awards.html