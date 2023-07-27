Королевство в небесах, где практически нет деревьев, дорог и доступа в интернет

Эта маленькая африканская страна, расположенная высоко в горах и полностью окруженная территорией ЮАР, интересна не только своей уникальной природой, красивыми ландшафтами, но и необычными традициями, обычаями и укладом жизни. Здесь практически нет дорожных магистралей, частного и общественного транспорта, отсутствует доступ в интернет, но при этом достаточно высокий уровень образования. Здесь нет олимпийских чемпионов, но команда Лесото участвует в Олимпийских играх с 1972 года. А еще здесь, на высоте трех тысяч метров над морем, расположен единственный в Африке горнолыжный курорт.

Природные ландшафты королевства Лесото

Горная страна Лесото. Фото: markych.livejournal.com

Лесото называют королевством в небесах или королевством в облаках, поскольку государство управляется королем и является единственным в мире, которое целиком расположено на высоте от 1,5 до 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Горные пейзажи и долины составляют основной ландшафт этой страны.

Из-за своего географического положения, Лесото имеет умеренный климат с прохладным летом и довольно холодными зимами. Зимой в горных районах нередко выпадает снег, благодаря чему в горном регионе Малутис-Хоек создан горнолыжный курорт, и с каждым годом Лесото становится все более популярным туристическим направлением для любителей активного отдыха, горного туризма и лыжных курортов.

Природа Лесото обладает уникальной красотой и разнообразием. Со всех сторон территория страны окружена горами, которые вместе с долинами и каньонами создают изумительные по красоте пейзажи. Здесь практически нет деревьев, но много кустарников и красивых полевых цветов.

Горная страна Лесото. Фото: markych.livejournal.com

В стране имеется несколько национальных парков и заповедников, которые способствуют сохранению ее уникальной природы. Один из них — Боконг расположен на высоте трех тысяч метров, на краю невероятно глубокого обрыва, откуда можно полюбоваться живописными ландшафтами и увидеть разнообразие диких животных и птиц.

Самая красивая достопримечательность заповедника — водопад Lepaqoa. Особенно он потрясает воображение зимой, когда его замерзающие струи образуют исполинские ледяные колонны с невероятными узорами.

В Лесото много рек и озер, большинство из которых образованы в результате вулканической активности и имеют живописные окружающие ландшафты. Одной из самых известных рек является река Оранжевая, протекающая через всю страну, обеспечивая важными водными ресурсами сельское хозяйство и промышленность.

Страна с высоким уровнем образования, но низкой продолжительностью жизни

Масеру — столица Лесото. Фото: geographyofrussia.com

Природа Лесото не только предлагает красивые пейзажи и отдых для туристов, но также играет важную роль в жизни местных жителей, обеспечивая ресурсы для их существования. Многочисленные зеленые луга способствуют занятием овцеводством, которое является основным заработком для местного населения.

В стране также развита текстильная промышленность и земледелие. Здесь выращивают кукурузу, картофель, пшеницу, бобовые и овощи. А еще здесь добывают алмазы, но при этом Лесото считается одним из беднейших государств в Южной Африке с низкой продолжительностью жизни — 56 лет.

Столицей, административным и культурным центром Лесото является Масеру, это единственный крупный город в стране, с населением около 250 тысяч человек. Всего в Лесото проживает около двух миллионов человек, преимущественно это представители местного народа басуто. И лишь 2% населения составляют зулусы, азиаты и европейцы.

Большая часть населения проживает в сельской местности, деревни разбросаны по всей стране, и представляют собой поселения из 10-12 круглых глинобитных или каменных хижин с соломенной крышей, и без окон.

Деревня в Лесото. Фото: google.com

В Лесото недостаточное количество школ и высших учебных заведений, но образование находится на сравнительно высоком для африканских стран уровне. Благодаря специально принятым программам и христианским миссиям, охват начальным образованием составляет почти 9 из 10 детей. Оно является полностью бесплатным и проводится на английском языке.

В стране слабо развита медицина, больницы и медицинские учреждения имеются только в столице и крупных населенных пунктах. Лесото занимает третье место в мире по количеству инфицированных ВИЧ. Приблизительно 23% населения страны является носителем вируса иммунодефицита. Также в Лесото распространена лихорадка, которая особенно опасна для людей, приезжающих из других стран, организм которых более восприимчив к данной инфекции.

Традиции и обычаи Лесото

Коренное население Лесото. Фото: planetofhotels.com

Традиции Лесото являются важной частью национальной идентичности страны и помогают сохранять ее уникальную культуру. Официальный язык в стране — английский, но в быту преимущественно говорят на местном языке сесуто, который также известен как сото или суто.

Большинство жителей Лесото исповедуют христианство, но примерно 20% населения являются приверженцами языческих культов аборигенов. Лесото имеет свои традиционные ритуалы и верования, которые оказывают влияние на повседневную жизнь многих людей. Верования в мощь духов и влияние предков, а также проведение различных ритуальных церемоний, имеют глубокий смысл и значение для местного населения.

В стране существует древний традиционный обычай собираться вместе жителям отдельных деревень или регионов, чтобы обсудить важные проблемы, принимать какие-то решения и обмениваться мнениями. Этот обычай продолжает жить и по сей день, укрепляя культурное и социальное согласие. Важными аспектами культуры страны является забота о старших, которые занимают почетное место в семье и обществе, и их мнение и советы особенно ценятся.

Один из наиболее почитаемых праздников в стране — День независимости Лесото, который отмечается 4 октября. Также принято с размахом праздновать различные культурные и религиозные праздники, отражающие многообразие национальной культуры. В Лесото праздники отмечают с радостью, они сопровождаются различными церемониями, ритуалами, танцами, песнями, и игрой на национальных музыкальных инструментах — тхомо и леколуло.

Традиционная одежда в Лесото — мошошо, ярко окрашенное одеяло с узорами, которое играет важную роль в культуре страны. Мошошо используется как символ статуса, а его узоры указывают на возраст, семейное положение и социальный статус человека. Одним из важных аксессуаров для мужчин является головной убор, который называется мокоротло, и по форме напоминает хижину.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240723/56860/