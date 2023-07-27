Женщина нашла в сарае пыльный чемодан и по фото узнала, что ее предок был помощником Николая II

Кейт Ричи при уборке сарая обратила внимание на старинный чемодан, который уже давно стоял в углу. Внутри она увидела документы на русском языке. Женщина поняла, что вещи принадлежат ее прапрадеду: как оказалось, что он был личным помощником последнего российского монарха.

Фотографии Николая II сопровождали многие письма и были адресованы предку Кейт. Женщина обратилась в бюро переводов и выяснилось, что ее родственник действительно считался видным человеком своей эпохи.

Александр Сергеевич Тецнер был потомственным дворянином. Российский монарх даже назначал его губернатором Олонецкой губернии, однако доехать до нее просто не успел. Началась Февральская революция, предок Кейт решил эмигрировать.

Продолжив искать информацию, женщина поняла, что ее прапрадед был еще и очень богат. Ему принадлежал трехэтажный особняк прямо в центре Санкт-Петербурга. В эмиграцию Тецнеру удалось взять немногое.

Что касается чемодана — среди постоянных клиентов Louis Vuitton действительно были члены семьи Романовых. Вполне вероятно, что Тецнер получил саквояж в качестве последнего подарка от самого Николая II.

ВИДЕО:

Забавно, что такая важная находка была сделана случайно.

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