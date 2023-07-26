Я побуду тут немного: нaпуганный грoзой ястрeб залетел в такси, чтоб переждать грoзу

Ястреб, напуганный грозой, решил укрыться от непогоды в такси. Водитель, понимая беспокойство птицы, оставил окно открытым, когда сам пошел за продуктами. Вернувшись, он удивился, обнаружив на переднем сиденье нервничающего ястреба, который явно не хотел покидать свое временное убежище во время дождя и грозы. Запись с видеорегистратора, на которой видно поведение ястреба, таксист выложил в сеть.

Мужчина рассказал, что отошел ненадолго в супермаркет за водой питьевой и продуктами. Гроза ожидалась длительной, и власти штата рекомендовали жителям из дома не выходить без лишней необходимости. Вернувшись к своей машине, Уильям увидел ястреба на заднем сиденье. Сначала он попробовал выпустить птицу, открыв окно, однако оказалось, что ястреб сам решил остаться внутри, показывая своим поведением, что не готов возвращаться на улицу в такую непогоду.

Решив, что ястребу необходима помощь, таксист решил повезти его с собой домой. Приехав домой, Уильям развернулся, чтобы выпустить птицу на свободу. Однако ястреб сел ему на руку, как будто просил остаться. Впечатленный необычным событием, мужчина рассказал журналистам, что решил накормить гостя. Так началось приключение ястреба в доме Уильяма.

Интересно, что птица осталась у таксиста на целых восемь дней, прежде чем сама решила улететь. После этого она больше никогда не возвращалась.

https://www.youtube.com/watch?v=4Jjh2XdpQYE&t=2s

История с ястребом оставила приятное воспоминание и необычные впечатления у Вильяма, который встретил непривычного гостя в своей машине и доме.

Источник: http://djuise.ru/2023/07/24/ya-pobudu-tut-nemnogo-napugannyj-grozoj-yastreb-zaletel-v-taksi-chtob-perezhdat-grozu/?fbclid=IwAR1TgP-BXje5-twAZRT3mN6rtFOo4f_MFs_tY6nr732DLFW113UxjL6X264