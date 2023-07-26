Что стало с женщиной, которая впервые стала матерью в 66 лет, и Как выглядит её 18-летняя дочь сегодня

В 2005 году весь мир облетела интригующая новость о том, что 66-летняя женщина из Румынии по имени Адриана Илиеску родила первенца и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старородящая женщина. Сегодня пожилая дама с 18-летней дочерью живут в столице Румынии — Бухаресте. Адриане — 85 лет, в прошлом она профессор румынского языка и детский писатель, автор более 25 книг. Она считает себя самым счастливым человеком с тех самых пор, как родила Элизу. Как выглядит, чем занимается и что думает по поводу своего рождения её дочь, читайте далее.

Разумеется, что в 66-летнем возрасте Илиеску естественным путём зачать ребенка не могла, и женщина прибегла к помощи ЭКО, хотя до сих пор считает, что ребенка ей послал сам Бог. Это конечно же уникальная история со счастливым концом, но не всякая женщина решилась бы на такой отчаянный шаг. Ведь тогда эта новость сильно всколыхнула общественность, расколов её на два лагеря: одни были в шоке и осуждали, говоря, что рожать на старости лет эгоистично, мол, кто о ребенке будет заботиться после смерти; другие были в восторге от поступка пожилой женщины и всячески ее поддерживали.

Адриана Илиеску с дочерью.

Помимо дискуссий, этот резонансный случай привел к тому, что правительство Румынии пересмотрело законодательство и запретило оказывать репродуктивную помощь женщинам после 50 лет. К осуждению присоединилась и Румынская православная церковь. По мнению священнослужителей — женщина этим поступком нарушила божественный закон.

Адриана Илиеску с дочерью. Элизой.

Сама же Адриана в одном из интервью признавалась: хотя позднее материнство далось ей очень нелегко, жалеет она лишь об одном, что Элиза не пришла в ее жизнь намного-намного раньше. И с грустью думает о том, что многие важные вехи в жизни её дочери пройдут уже без нее.

На пути к материнству

Адриана Илиеску родилась 31 мая 1938 года в румынском городе Крайова в состоятельной семье интеллигентов. Окончив вуз, она стала преподавателем румынского языка и литературы в школе, но вскоре сделав хорошую карьеру, стала работать в университете, сочиняла стихи и прозу, некоторое время работала литературным критиком.

Адриана Илиеску в молодости.

В 20 лет Адриана вышла замуж и быстро забеременела, но от мысли родить малыша, ей пришлось отказаться, поскольку беременность пришлось прервать по медицинским показаниям: молодая женщина не так давно переболела туберкулёзом, а длительное лечение довольно серьезными препаратами могли негативно сказаться на плоде. Не заладилась и личная жизнь. Спустя четыре года совместной жизни, супруги развелись, и Адриана больше официально замуж не выходила.

Оставшись одна, женщина с головой ушла в работу. Однако мечта стать матерью не покидала её. Несколько раз она пыталась забеременеть естественным путём, но это ни к чему не приводило. Врачи поставили ей диагноз — бесплодие. Длительное лечение оказалось бесполезным. Так постепенно частная жизнь Адрианы ушла на дальний план, и лишь когда она вышла на заслуженный отдых, внезапно осознала, что ей слишком одиноко.

Родить, во что бы то ни стало

Когда в конце 90-х процедура ЭКО стала доступной в Румынии, Илиеску сразу же решила воспользоваться этим шансом. Увы, первая попытка оказалась неудачной — произошло отторжение эмбриона. После этого случая женщина долго лечилась, и спустя девять лет вновь пришла на обследование, которое показало, что она способна самостоятельно выносить малыша.

Но на тот момент Адриане было уже 66 лет, у нее уже была менопауза, поэтому, все усилия врачей разбудить её собственные яйцеклетки ни к чему не привели. Поэтому весь биоматериал для зачатия ребёнка был взят у доноров, что по сути означало: Адриана не будет являться биологической матерью своего ребёнка. Это — фактически суррогатное материнство. Но, женщину это не остановило, и в 2004 году она решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), обратившись к одному из лучших специалистов в Бухаресте доктору Богдану Маринеску. И это был мужественный поступок.

Во-первых, она сильно рисковала собственной жизнью. А во-вторых, одному только Богу было известно, сколько еще сможет прожить и удастся ли ей успеть воспитать этого ребенка. Но желание познать материнское счастье настолько было велико, что Ариадна не отступила ни перед чем. Она заключила договор с этим доктором, согласно которому, в случае её смерти он станет официальным опекуном малыша до его совершеннолетия. Богдан Маринеску впоследствии стал и крёстным отцом, рождённой с его участием девочки.

16 января 2005 года свершилось чудо — Адриана родила дочь Элизу.

16 января 2005 года свершилось чудо — Адриана родила дочь Элизу. И поскольку ребёнок появился на свет раньше срока, некоторое время новорождённую держали в реанимации. А новоиспечённая мама столкнулась с волной осуждения, которая, кстати, затронула и врача, делавшего ЭКО.

На тот момент она стала самой старой матерью, побив мировой рекорд (лишь спустя год пальму первенства переняла индианка, родившая в 70). Хотя сама она себя таковой не считала: «Я чувствую себя молодой женщиной. Лет на 27, а когда я чувствую себя немного более уставшей, то на — 37. Я здоровее, чем женщины, которые моложе меня вдвое». — улыбаясь говорила Илиеску.

Долгожданное счастье позднего материнства

Впервые став матерью в 66 лет, Адриана была самой счастливой. Она окружила свою кроху заботой, вниманием и, максимально сосредоточившись на воспитании, развивала её способности. Элиза довольно рано начала читать и писать, хорошо училась в школе. Адриана много сил вкладывала в образование дочери, которая по развитию абсолютно не уступала своим сверстникам. К тому же у Элизы проявился талант к точным наукам, она, учась в школе, часто побеждала в различных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места.

«…Она для меня все, и ничто другое не имеет значения».

«Элиза энергичная и веселая, очень счастливый ребенок. Она для меня все, и ничто другое не имеет значения», — рассказывала пожилая мама. И дочка ей платила тем же. Мама всегда была и остаётся для Элизы самым близким и родным человеком. Она абсолютно не стесняется того, что со стороны они с мамой скорее всего похожи на прабабушку с правнучкой. Поэтому на вопрос: "Это твоя бабушка?" Элиза отвечает, что это лучшая мама на свете.

Со стороны Элиза с мамой скорее всего похожи на правнучку с прабабушкой.

У Адрианы с дочерью сложилось полнейшее взаимопонимание. И это неудивительно, поскольку в отличие от многих молодых родителей, вечно занятых на работе, Адриана, посвящала любимому ребёнку всё своё свободное время и всё внимание, вкладывая в процесс воспитания всю душу.

Совершеннолетие и планы на будущее

Адриана и Элиза Илиеску.

В январе Элизе исполнилось 18 лет. Девушка всегда хотела получить две профессии. Она умница и демонстрирует отличные успехи в учёбе. В прошлом году Элиза поступила сразу в два университета в Бухаресте, и успевает учиться в обоих, чем очень гордится ее мать.

А еще Адриана втайне мечтает, чтобы ее дочь не затягивала с беременностью, и как можно раньше подарила ей внука или внучку. Но при этом Илиеску утверждает, что женщина должна сама решать, когда стать мамой. И это должно быть ее осознанное решение…

Элиза Илиеску.

Что касается будущего, то Адриана постаралась максимально со своей стороны позаботиться о дочери, собрав сбережения от гонораров за книги. Сегодня ей 85 лет, она прекрасно понимает, что век её недолог, но к счастью, дочка уже почти самостоятельно стоит на ногах. Кроме того, мама подготовила Элизу к моменту разлуки и уладила все детали: уже купила себе место на кладбище, подготовила костюм, в котором отправится в свой последний путь, и отложила деньги на церемониальные услуги.

Теперь, оглядываясь на прожитые годы, Адриана ни разу не пожалела о своём решении стать пожилой матерью. Хотя многие уверены, что дочери Илиеску не позавидуешь. Ведь до сих пор не утихают споры в поисках истины: родить малыша после 60 — эгоизм, или право любой женщины. А как считаете вы?

Принято считать, что материнство — это не только предназначение каждой женщины, но и счастье для нее. Однако в реальной жизни не всем оно приносит это самое счастье.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250723/56915/