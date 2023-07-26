Почему массивные парики стали неотъемлемой частью образа британского судьи

Традиции ношения париков в среде английский судей никто не отменял / Фото: rbc.ru

Из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» мы помним, как главная героиня вспоминала, что все судьи в английском суде носят парики, когда взглянула на червонных короля и королеву. В этом причудливая реальность вымышленного мира пересекается с настоящей, где просто все принимают к сведению, что происходит именно так, а не иначе. Зачем же почтенные граждане Британии, которые занимаются тем, что выносят приговоры подсудимым, носят на голове крупные парики? Те самые, которые были широко распространены среди мужчин в XVII-XVIII веках.

Несколько отгороженная от остальной Европы Великобритания гордится своей самостоятельностью, а подавляющее большинство её жителей с уважением и восхищением относятся к их традициям. В Британии крайне была развита аристократия: чего только стоят знаменитые джентльменские общества по интересам, куда всегда ходили в цилиндрах и вели оживлённые и несколько деликатные дискуссии.

Барристер в суде / Фото: ru.wikipedia.org

Особенностей культуры и обычаев в Англии настолько много, что их не получится пересчитать по пальцам обеих рук. Консерваторы хранят верность учтивым манерам и подаче себя в обществе, причём не собираются отрекаться от устоев, которые могут показаться кому-то пережитком прошлого. В особенности это касается закоренелых в обществе сфер жизни. Они берут своё начало в далёкие времена и бережно проносятся через века, снова и снова доказывая собственную состоятельность. Одной из таких сфер, безусловно, является судебная система.

Все, имеющие отношение к судебной юрисдикции в стране, понимают, что парики так тесно вплелись в их деятельность, что их буквально внесли в свод законов. Разработан специальный регламент по ношению париков, ответственный за типы фасонов и организацию дресс-кода в целом. Адвокат, который носит гордый локальный титул «барристер», который обеспечивает ему особенный статус в государстве(в том числе и финансовый), носит короткий и довольно удобный парик. Он занимает всего лишь треть или, в крайнем случае, почти половину его головы, при этом заставляя обратит на себя внимание всех присутствующих в зале.

Голову судьи — человека, который выносит решающий приговор, и от которого во многом зависит исход дела — венчает аллонж. Это старинный парик английской аристократии, с длинными волнистыми локонами, весьма массивный и даже несколько тяжёлый. Кудри богатого парика спускались до самых плеч или даже достигали линии грудной клетки. Из глубины зала судебного заседания могло даже померещиться, что голова судьи зияет в пышном облаке, обвивающем его лик.

Короткие парики барристеров / Фото: cheaper.onlinestores2023.ru

Кстати весьма любопытно, что в тот период, когда возникли аллонжи, при дворе французского короля Людовика XIV работало множество королевских парикмахеров. Причём они посвящали всю свою работу созданию париков, а не стрижке особы монарха. Такой род деятельности больше подходит русскому наименованию данной профессии, нежели современной её специфике. Как ни крути, правитель закрывал нагромождением искусственных волос отсутствие своих собственных. Но носить парик в нашей современности — не просто необычно, но и в некотором роде приобщает вас к королевской персоне, причём правившей несколько столетий назад. В те времена, к слову, только успешные и богатые господа могли себе такое позволить.

Важно, что в инициативе повсеместного появления впечатляющих париков монарха Франции поддержал английский король Карл. В те времена правители стремились разглядеть в себе только самые совершенные качества, а если династия, к которой принадлежал Людовик, от природы обладала очень редкими волосами, то создание париков — пусть и отчаянный жест, но деяние, повлиявшее в последствии на историю и даже вошедшее в английскую судебную систему. Любопытно, что долгое время наблюдался разлад в политике правителя и католической церкви, в рамки которой не укладывалось наличие такой вещи в мужском гардеробе.

Людовик XIV ввёл парики в моду, начав с себя / Фото: obrazovaka.ru

Можно сказать, что парик сегодня также является привилегией — но не успеха и близости к персоне монарха в плане личного богатства, а обладания основами справедливости, и близости к правителю в отношении возможности распоряжаться судьбой. Сегодня весомая часть британских судебных деятелей не подвергаются обязанности ношения несколько старомодных париков. Поэтому всех остальных участников следствия в них, как правило, уже не удаётся лицезреть.

В пользу каноническому внешнему облику величественного британского судьи, а также барристера говорит фактор приватности. Однако, если человек обладает яркими и выделяющимися чертами лица, парик только подчеркнёт их, и человек, который вынес приговор твёрдо останется в памяти. При всём при этом, образ отпечатается в сознании в более солидном, причастном ко всей истории Англии виде.

Каноничное заседание суда в современной Англии / Фото: kipmu.ru

Неслучайно парики стали важным элементом рассеивания внимания и налаживания гражданской обстановки в период гражданской войны. Занявшие сторону монарха роялисты всегда отличались пышными причёсками с длинными волосами до плеч. Их противники не признавали таких тщеславных замашек и демонстративно укорачивали причёски насколько это возможно. Всех поддерживающих парламент из-за этого вскоре прозвали «круглоголовыми».

После того как монархию подвергли реставрации, спохватившиеся противники власти в спешке нацепили пышные причёски, созданные из конского волоса мастерами своего дела. В этой ситуации можно констатировать, что парики это исторически сложившийся элемент маскировки, способный прибегнуть к экстренному нейтралитету.

В некотором роде это удивительно, но с течением времени парики так и остались только на головах у крупных должностей в парламенте и, конечно, слушателей судебных дел.

Заседание суда в Англии — трансляция / Фото: http://www.rt.com

Традицию ношения париков, особенно в отношении судей, британцы чтят и незабвенно следуют ей. В новейшей истории зафиксировано всего три раза, когда привилегированные адвокаты снимали массивные парики из-за того, что в зале становилось невыносимо знойно. В случае с судьями, не замечено вообще не единого случая отхода от устоев. На первый план всегда выдвигался не просто статус судьи, а такое присущее ему качество, как неподкупность. Касается это, кстати, и судей в Австралии, второй стране, где традиция по-прежнему продолжает дышать полной грудью. Возможно, сказываются многие общие исторические линии развития и пересечения в судьбах этих двух государств, свято хранящих консервативные устои.

Судьи, облачённые в мантии и в аллонжах стойко переносят жару / Фото: moscow-airports.com

Нельзя не упомянуть и широкую тёмную мантию, которая также остаётся важным атрибутом высоких должностей, отстаивающих правопорядок и соответствие законам Англии. Судьи могут менять парики не слишком часто, да и качеству материала сегодня уделяется далеко не так много внимания. Зачастую ношение парика несколько номинально, хоть и весьма символично и воодушевляюще. Если капнуть глубже, то подобный атрибут демонстрирует, что правосудие хоть и живёт много веков, но не устаревает. Когда парики впервые вошли в моду, их владельцы не знали никакой меры: носили десятки и меняли их по четыре раза на дню.

Источник: https://novate.ru/blogs/250723/67011/