Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда
Чем обычно занимаются дети в многодетной семье? Много чем. Но часто они сражаются друг с другом за внимание родителей. Ведь конкуренция слишком велика.
Этот мальчик, который появился на свет в 1943 году, имел сразу 8 (только вдумайтесь в эту цифру!) братьев и сестёр. И конкурировать в этой шумной галдящей компании приходилось и за банальные ресурсы типа еды.
Пол в детстве
К тому же семья, в которой родился Пол Джозеф Стэнкард, перебралась из Ирландии и являла собой ярчайший пример традиционных ценностей. Никаких вам нарядов, игрушек, сладостей. Даже элементарные лекарства были под запретом. А они мальчику были нужны, ведь у него рано диагностировали несколько болячек. Ещё и поставили задержку развития, в связи с чем об учёбе, хорошей работе и возможности выбиться в люди можно было забыть.
В юности
С горем пополам он доучился и пошёл на завод, чтобы помочь семье вытянуть младших. Работа была простая – помощник стеклодува. Не бог весть что, но юношу увлёк процесс. А когда он стал получать похвалы от мастеров, то задумался о продолжении учёбы.
Пол самостоятельно восполнил пробелы и поступил на бюджетное отделение технологического университета. После получения диплома продолжил работу на заводе. Но баснословных денег она не приносила, хоть и работал парень уже стеклодувом, а не подмастерьем, самостоятельно делая всякие вазочки и колбочки.
Но всё изменил случай. В попытке заработать он решил оборудовать небольшую мастерскую в собственном гараже. Запасся старым оборудованием и решил попробовать воспроизвести то, что привлекало и завораживало его больше всего – зарисовки из природы, которые были так прекрасны в своей простоте, что их хотелось сохранить навсегда.
Застывшее лето. Так можно назвать первые работы – яркие и сочные наполненные жизнью композиции, спрятанные внутри стеклянных шаров и кубов. Слава, признание и первые деньги пришли к Полу после участия в ярмарке-выставке изделий ручной работы.
Там же судьба свела мастера с Ризом Пэлли – продавцом произведений искусства. Тот вдохновился работами Стэнкарда и предложил сотрудничество. Которое оказалось таким успешным, что Пол не только сам разбогател благодаря своему таланту, но и сделал миллионером Риза.
Сейчас работы первооткрывателя такого направления как стеклянные пресс-папье находятся в частных коллекциях и экспозициях известных мировых музеев.
Может показаться, что мастер скрупулёзно собирает композиции по частям, соединяя настоящие листочки, лепестки и веточки и помещая всё это в стеклянную оболочку. Но это не так.
Сегодня Стэнкард – признанная звезда, автор книг, профессор, обладатель нескольких докторских степеней. В его работах нет случайностей. Каждому элементу отведено его идеальное место. И пример этого человека доказывает, что раскрыть в себе потенциал способен каждый. Нужно лишь повнимательнее прислушаться к собственным ощущениям.
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=nIBSe6FVNls
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36254-mirzavorazhivayuschey-vechnosti-volshebnika-pola-stenkarda-13-foto-1-video.html
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