25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Reddit-сообщество Embroidery — место для общения всех, кто увлекается вышивкой. Туда приходят и мастера 80 уровня, и те, кто делает самые первые шаги, но очень-очень хочет достичь большего. Коллекция лучших работ по-настоящему впечатляет!
1. «Джинсовая куртка с цветочной вышивкой. Год работы»
2. «Маковое поле. Моя новая работа»
3. «Белый лебедь в чёрном озере»
4. «Моя вышивка на кедах. Они начинают играть новыми красками!»
5. «Не судите строго, это моя первая вышивка»
6. «Северное сияние. Похоже?»
7. «Порция куриных крылышек с картофелем фри»
8. «Мотылёк. Моя первая попытка воспроизвести эффект 3D»
9. «Я новичок. Подруга попросила отремонтировать её любимую куртку с помощью вышивки, я очень старалась!»
10. «Жёлуди и дубовые листочки»
11. «Это моя коллекция из 100 бабочек, вышитых вручную. Горжусь ли я собой? Не то слово!»
12. «Моя мама вышила эту картину, когда я была ещё маленькой. Я только недавно поняла, насколько это круто»
13. «Один из моих последних пейзажей»
«Вышивка шёлковой лентой на шерстяном берете»
15. «Воспоминания о лете. Вышивка лентами»
16. «"Они пытались меня похоронить, но не знали, что я картофель". Дизайн не мой, исполнение моё»
17. «Мой подарок на свадьбу двоюродной сестре»
18. «Моя любимая работа»
19. «Пауки в малине»
20. «Целая куча бусинок»
21. «Мой абсолютный фаворит на данный момент. Из книги "Королева в пещере" Джулии Сарды. Работа заняла около 45 часов»
22. «Подарок для свекрови»
23. «Здесь 38 разных цветов»
24. «Подарок подруге на день рождения»
25. «Солнечная система в моём исполнении»
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36253-25vyshivok-nakotorye-prosto-priyatno-posmotret-26-foto.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июль 2023 (109)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий