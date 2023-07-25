Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть

Reddit-сообщество Embroidery — место для общения всех, кто увлекается вышивкой. Туда приходят и мастера 80 уровня, и те, кто делает самые первые шаги, но очень-очень хочет достичь большего. Коллекция лучших работ по-настоящему впечатляет!

1. «Джинсовая куртка с цветочной вышивкой. Год работы»

2. «Маковое поле. Моя новая работа»

3. «Белый лебедь в чёрном озере»

4. «Моя вышивка на кедах. Они начинают играть новыми красками!»

5. «Не судите строго, это моя первая вышивка»

6. «Северное сияние. Похоже?»

7. «Порция куриных крылышек с картофелем фри»

8. «Мотылёк. Моя первая попытка воспроизвести эффект 3D»

9. «Я новичок. Подруга попросила отремонтировать её любимую куртку с помощью вышивки, я очень старалась!»

10. «Жёлуди и дубовые листочки»

11. «Это моя коллекция из 100 бабочек, вышитых вручную. Горжусь ли я собой? Не то слово!»

12. «Моя мама вышила эту картину, когда я была ещё маленькой. Я только недавно поняла, насколько это круто»

13. «Один из моих последних пейзажей»

«Вышивка шёлковой лентой на шерстяном берете»

15. «Воспоминания о лете. Вышивка лентами»

16. «"Они пытались меня похоронить, но не знали, что я картофель". Дизайн не мой, исполнение моё»

17. «Мой подарок на свадьбу двоюродной сестре»

18. «Моя любимая работа»

19. «Пауки в малине»

20. «Целая куча бусинок»

21. «Мой абсолютный фаворит на данный момент. Из книги "Королева в пещере" Джулии Сарды. Работа заняла около 45 часов»

22. «Подарок для свекрови»

23. «Здесь 38 разных цветов»

24. «Подарок подруге на день рождения»

25. «Солнечная система в моём исполнении»

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36253-25vyshivok-nakotorye-prosto-priyatno-posmotret-26-foto.html

25.07.2023 - Posted by | Умелые руки...

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