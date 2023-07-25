Сцены из жизни Индонезии

Название «Индонезия» является составным и происходит от топонима «Островная Индия». Первые случаи его употребления относятся к концу XVIII века.

Поехали!

Рабочие чистят статую Будды в храме Маха Вихара Моджопахит в Моджокерто. (Фото Juni Kriswanto):

Рыбки кои. Примерно 2500 лет назад карпы были завезены в Китай с территорий, прилегающих к Каспийскому морю. (Фото Angga Budhiyanto):

Дети играют на пляже в Лхокнге, провинция Ачех, Индонезия. (Фото Chaideer Mahyuddin):

Буддийские монахи гуляют по храмовому комплексу Боробудур во время празднования дня Весак в Магеланге, провинция Центральная Ява, Индонезия. (Фото Anis Efizudin):

Запуск фонарей в храме Боробудур во время празднования Дня Весак, 4 июня 2023. (Фото Ulet Ifansasti):

В восточноазиатской традиции празднование Дня рождения Будды обычно приходится на Весак, тогда как пробуждение и смерть Будды отмечают как отдельные праздники в другое время, например, День Бодхи и День Паринирваны. (Фото Ulet Ifansasti):

Мужчина смотрит на мусор и пластиковые отходы, плавающие рядом с рыбацкими лодками в порту Банда-Ачех. (Фото Chaideer Mahyuddin):

Поход на вулкан Бромо в рамках фестиваля Ядня Касада в Проболинго, провинция Восточная Ява. Диаметр кратера вулкана составляет порядка 600 метров. Вулкан находится в состоянии постоянной активности последние 20 лет, его кратер наполнен дымом активных фумарол. Два туриста погибли при извержении 2004 года. (Фото Juni Kriswanto):

На краю кратера действующего вулкана Бромо в рамках фестиваля Ядня Касада в Проболинго, провинция Восточная Ява. (Фото Juni Kriswanto):

Жители деревни используют сети, чтобы ловить подношения, брошенные членами субэтнической группы тенгер в кратер действующего вулкана на горе Бромо в рамках фестиваля Ядня Касада в Проболинго, провинция Восточная Ява. (Фото Juni Kriswanto):

(Фото Juni Kriswanto):

Члены субэтнической группы тенгер поднимаются на действующий вулкан горы Бромо. (Фото Juni Kriswanto):

Факельная битва. (Фото Yusuf Nugroho):

BMW 7-й серии на представлении в Джакарте. (Фото Adek Berry):

Рыбаки вытягивают сеть на рассвете на побережье деревни Хагу в Лхоксеумаве. (Фото Azwar Ipank):

Парад в честь открытия ежегодного Балийского фестиваля искусств на главной дороге в Денпасаре, Бали, Индонезия. (Фото Made Nagi):

Балийский фестиваль искусств. В течение целого месяца жители и гости острова смогут насладиться всеми видами искусства, которые традиционно передавались балийцами из поколения в поколение. Песни, танцы, театральные представления, выставки картин и изделий различны ремесел — все это будет представлено на суд зрителей. (Фото Firdia Lisnawati):

Рынок домашнего скота. (Фото Aditya Aji):

Празднование «Месяца Сукарно». (Фото Gyl Batara):

Источник: https://loveopium.ru/aziya/sceny-iz-zhizni-indonezii.html