Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Протесты против судебной реформы в Израиле

Волна демонстраций прокатилась по Израилю после принятия поправки по реформе судебной системы страны. Протесты проходили в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других городах. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Amir Levy/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: Amir Levy/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Mustafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6325/65513

25.07.2023 - Posted by | Дайджест |

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