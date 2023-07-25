Протесты против судебной реформы в Израиле

Волна демонстраций прокатилась по Израилю после принятия поправки по реформе судебной системы страны. Протесты проходили в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других городах. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Amir Levy/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: Amir Levy/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Mustafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6325/65513