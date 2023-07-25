Как Россия колонизировала Сибирь и присоединяла Украину, или Что сделал для государства почти забытый «Тишайший» царь Алексей Михайлович Романов

Вспоминая русских царей, на ум в первую очередь приходят Петр I, Иван Грозный и другие правители. Но вот о втором представителе династии Романовых, Алексее Михайловиче, вспомнит далеко не каждый, а зря! Ведь без него навряд ли Российская империя достигла бы таких высот. Он провел множество реформ во всех важных государственных сферах и расширил территории, но почему-то сейчас этот царь, можно сказать, почти забыт. Возможно, не зря современники прозвали его «Тишайшим», хотя его правление доказывает, что он был мудрым, категоричным, жестким, но одновременно с этим гибким монархом. Что же сделал для государства недооцененный и почти забытый царь?

С малых лет был под влиянием Бориса Морозова

Алексей Михайлович Романов появился на свет в 1629 году в Москве, в семье первого русского царя династии Романовых, Михаила Федоровича Романова, и его супруги Евдокии Лукьяновны. До 5-летнего возраста Алексей был на попечении царских «мам», а после за его воспитание и образование взялся боярин Борис Морозов, который сыграл основную роль в становлении будущего российского царя и стал практически его регентом. К слову, он занимался даже подбором гардероба цесаревича, а в будущем и выбором его супруги.

С малых лет Алексей Михайлович находился под влиянием боярина Бориса Морозова

Мальчику очень нравилось читать, и уже к 13 годам он владел приличной библиотекой. Помимо этого, он увлекался музыкой и лошадьми. Когда цесаревичу было 16 лет, умер его отец, и Алексей взошел на трон, обосновав свою резиденцию в Коломенском. Так как Алексею дали недостаточно обширные знания, первое время ему было трудно решать проблемы, возникшие после восхождения на престол. Юный царь постоянно спрашивал совета у Морозова, что еще больше сблизило их.

К слову, Алексей Михайлович беспрекословно слушал своего наставника лишь первые 3 года правления, которые выдались не самым лучшим временем его царствования. К счастью, со временем у него уже сложилось свое мнение на происходящее в государстве, хотя Морозов еще долго оставался авторитетом для царя. Несмотря на то, что Алексей Михайлович был мягок и добродушен, все же с годами правления его характер понемногу крепчал и становился жестче. Что не менялось, так это его набожность. Он соблюдал все церковные обряды, трижды в неделю воздерживался от еды и питья. Из-за всего этого его прозвали «Тишайшим».

Когда 18-летний царь решил пойти под венец с дочерью Рафа Всеволожского, Морозов не дал ему это сделать. И спустя менее года царь женился на другой – Марии Милославской. Морозов тоже вскоре отправился под венец, взяв в жены сестру новоиспеченной царицы – Анну. Родственные узы еще больше усилили влияние Морозова, а также добавили царю еще одного «наставника» – его свекра Илью Милославского.

Мария Милославская и ее отец Илья Данилович

Морозов пытался править страной руками царя, но на деле оказался никудышным управленцем. В следствие его необдуманного «правления» в 1648 году вспыхнул «Соляной бунт», ставший крупнейшим восстанием царствования «Тишайшего». А началось все из-за того, что по совету Морозова царь ввел пошлину на соль. Подорожание ценного продукта в несколько раз вызвало резкое народное недовольство.

Масла в огонь подлил еще и Милославский, злоупотреблявший своими полномочиями. К восстанию еще и подбили слухи, что царь буквально преклоняется перед заграничными обычаями. Все это спровоцировало начало бунта, разгоревшегося не только в столице, но и за ее пределами. Народ требовал выдать Морозова, но царь решил спрятать своего наставника в монастыре.

Соляной бунт (Московское восстание 1648 года) — один из крупнейших городских бунтов (восстаний) периода царствования Алексея Михайловича

Когда пошлину на соль отменили, недовольство граждан сошло на нет, и Морозов вновь вернулся во дворец. Правда теперь боярин больше не лез в государственные дела, хотя и пользовался благосклонностью царя. С того момента правление полностью легло на плечи Алексея Михайловича.

Подготовил базу для дальнейшего развития государства

Романов понял, что наступили новые времена и нужно менять законодательную систему, что и было сделано в ближайшем будущем. В 1649 году приняли первый всеохватывающий свод российских законов «Соборное Уложение», куда внесли гражданское, уголовное и административное право, а также экономическую составляющую.

Стоит отметить, что царь лично принимал участие в процессе создания данного Уложения, которое действовало в государстве практически 2 столетия, обеспечивая все жизненные сферы вплоть до 1835 года. Да и после этого он стал базой для будущего развития законодательства.

Не все нововведения Алексея Михайловича пришлись народу по душе, но стали основой для последующего развития законодательства

Конечно, не все нововведения были приняты народом, из-за чего и разгорались бунты, но правитель жестко подавлял эти восстания, при этом прислушивался к недовольствам и требованиям бунтарей. Он умел слушать другие мнения и принимать критику, так как это помогало изменять его политику в лучшую сторону.

Немногие знают, что именно при Алексее Михайловиче в России начались те изменения, которые после полностью приписали его сыну Петру I. Создание первых мануфактур и протекционистской экономической политики («Новоторговый устав»), формирование полков «нового строя» — все это зародилось во время правления «Тишайшего» царя, который, в отличие от своего наследника, действовал размеренно, без всякой шумихи и не ускоряя события.

Историки считают, что внутренняя политика страны заметно изменилась после указов царя. Основными из них считаются Рейтарский и Хлебный приказы, Счетные и Тайные дела, Монастырский, Литовский и Малороссийский указы.

Успешные внешнеполитические достижения

В XVII веке были самые большие территориальные приобретения за всю российскую историю. Можно сказать, что в те годы была практически сформирована территория нынешней России. И Алексей Михайлович стал одним из тех правителей, кто смог значительно расширить государственные границы. Стоит уточнить, что это все удалось Тишайшему практически без войн. За годы его правления было всего 2 войны, причем обе победные.

Практически все военные силы царь бросил на защиту западных границ России. Главным противников Алексей Романов считал Речь Посполитую. В те годы часть украинских земель была на территории Польско-Литовского государства, и жители были под крепостным гнетом, поэтому местная власть вскоре прочувствовала на себе всю силу их недовольства. Запорожские казаки выступили против войск Речи Посполитой, и после боевых действий стороны сели за стол переговоров. Украина добилась автономности, но поляков это не устраивало.

Карта России в XVII веке

Казакам пришлось признать поражение и искать сильного союзника. Спустя несколько лет казаки смогли заручиться поддержкой России и выступили единым фронтом против поляков. Таким образом 1654 год стал знаковым для украинцев и русских. Российская территория расширилась за счет Черниговской и Смоленской земель, которые отсоединились в Смутные времена.

Также Алексей Романов пресекал набеги крымских татар и даже сумел отодвинуть южные границы. Помимо этого, Алексей Михайлович продолжал колонизировать Сибирь, освоение которой началось еще в 1581 году. С конца 1640-х годов при Романове была открыта Восточная Сибирь и Дальний Восток. Были построены следующие города: Синбирск, Нерчинск, Иркутск, Пенза и Селенгинск.

Оставил достойных наследников

Алексей Михайлович был женат дважды. Первой его супругой была Мария Милославская, которая скончалась в возрасте 44 лет. В этом союзе родилось 13 детей. Овдовев, царь был одинок 2 года, а после вновь женился. Его второй избранницей стала Наталья Нарышкина, которая подарила царю еще 3 детей.

Вторая супруга царя, Наталья Нарышкина, подарила Алексею Михайловичу еще троих детей

Так что Алексей Михайлович был многодетным отцом. Три его сына – Федор III, Иван V и Петр I – стали наследниками престола. Что касается дочерей, то вот их отец не смог пристроить. Более того, его дети, рожденные в разных браках, наотрез отказывались общаться друг с другом, а зачастую и вовсе враждовали.

Скончался царь 9 февраля 1676 года. Кончина 46-летнего Алексея Михайловича стала для всех огромной неожиданностью. Причиной смерти стал сердечный приступ. Но его дело продолжили сыновья. Больше всего, конечно же, преуспел Петр I, который стал достойным наследником своего отца.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240723/56836/