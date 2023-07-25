Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Настоящий друг. Проходит после ранения реабилитацию в Будапеште, в Будапеште, Венгрия. 6 июня 2023. (Фото Bela Szandelszky):

Лучший друг. Хугелун, Нидерланды, 4 июня 2023. (Фото Koen van Weel):

Морские черепахи идут в Средиземное море после выпуска из Национального центра спасения морских черепах у побережья Бейт-Янаи, к северу от Нетании. (Фото Jack Guez):

Молодой птенец серебристой чайки щебечет в птичьем заповеднике у побережья Хоута, 21 июня 2023. (Фото Fran Veale):

Жираф является самым высоким наземным животным планеты. Самцы жирафа достигают высоты до 6.1 м (около 1/3 длины составляет шея) и весят до 900—1200 кг. Большой рост увеличивает нагрузку на систему кровообращения, прежде всего в отношении кровоснабжения головного мозга. Поэтому сердце у жирафов особенно сильное. Оно пропускает 60 л крови в минуту, весит 12 кг и создаёт давление, которое в три раза выше, чем у человека. (Фото Jose Luis Gonzalez):

Пеликан стоит на пустынном побережье в районе Бадин пакистанской провинции Синд:

Тупики на острове Скомер у побережья Пембрукшира в Уэльсе. Тупики обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Гнездятся в норах на птичьих базарах. Питаются рыбой, в основном песчанками. (Фото Martyn Foss):

К началу XX века павлинов держали для украшения птичьих дворов и парков сравнительно редко, так как считалось, что их неприятный голос и причиняемые ими убытки в садах не соответствуют удовольствию, доставляемому его видом. В настоящее время часто содержат как декоративную птицу; в Индии — в полудомашнем состоянии. (Фото Indranil Mukherjee):

Хайленд — шотландская порода коров, имеющих длинные рога и длинную волнистую шерсть разной окраски. (Фото Carl Recine):

Новорожденный альпака сэр Стиво. Это домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около трёх миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. (Фото Andrew Milligan):

Трехмесячный детеныш паучьей обезьяны в природном заповеднике Биопарк Ваката в муниципалитете Брисено недалеко от Боготы. (Фото Raul Arboleda):

Слоненок упал в люк в национальном парке Кхауяй, провинция Накхоннайок, Таиланд. (Фото Taanruuamchon):

Детеныши ягуара и грозная мама в зоопарке Никарагуа в Манагуа, Никарагуа. (Фото Maynor Valenzuela):

Львенок переплывает реку Хвай в Ботсване, а внизу прячется нильский крокодил. (Фото Sabine Stols):

Гориллы. Первую часть дня гориллы занимаются кормёжкой. Затем следует неторопливая прогулка по лесу. В самое жаркое время дня активность группы падает. Одни гориллы строят для полуденного отдыха гнёзда, другие просто ложатся на землю. (Фото Barabara Kempenee):

Ящерица Horridum harlesborgerti. Согласно данным The Reptile Database, по состоянию на декабрь 2022 года известно 7310 видов ящериц. (Фото Johan Ordonez):

Скопа защищает свой улов — форель — в национальном парке Кэрнгормс на северо-востоке Шотландии. (Фото James Gregory):

Львица, несущая своего новорожденного детеныша, в Национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения. (Фото Ayala Fishaimer):

Любознательные детеныши морских слонов отправляются к фотографу на Южной Георгии. Своим названием они обязаны хоботообразному носу у самцов и большим габаритам. Несмотря на то, что морские слоны относятся к настоящим тюленям, по своему поведению и некоторым другим признакам они более напоминают ушастых тюленей. (Фото Charlotte Rhodes):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-139.html