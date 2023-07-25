"Всемирный день бодиарта" в Нью-Йорке.

Фото: Associated Press

В воскресенье, 23 июля, в Нью-Йорке группа энтузиастов и художников отметила "Всемирный день бодиарта". Модели были самыми разными.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/24jul2023/bodypainting_day_120.html