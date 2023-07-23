Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПИШИТЕ ПИСЬМА!..ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК GAETANO BELLEI (1857 — 1922)

Ушла эпоха тёплых писем,
Теперь сквозь сеть летят слова…
Мир стал давно набором чисел
И нет им кажется конца…
Забыли с адресом конверты,
В почтовый ящик не глядим…
Нам интернет даёт советы,
А мы упрямо верим им…
Но знаю я, что есть на свете,
Кто письма ждать не устаёт.
И пусть живём не в прошлом веке,
Письмо до нас всегда дойдёт.
Пишите письма тем, кто дорог,
Пишите письма просто так!
В них в каждой строчке сердца всполох,
Что гонит с душ холодный мрак.

Дмитрий Смирнов-Муравьёв

Беллей Гаэтано (1857–1922)- известный итальянский академический художник. Гаэтано Беллей родился 25 июня 1857 года в итальянском городе Модена в богатой аристократической семье.Склонности к рисованию проявились в раннем детстве. Родители будущего художника старались всячески способствовать раскрытию таланта своего сына. Гаэтано Беллей учился живописи у Adeodato Malatesta и Muzzioli. В 1876 году выиграл художник приз за с нарисованную картину Poletti The French admire the Santa Cecilia by Raphael. В 1880 году Гаэтано Беллей уехал в Рим, где совершенствовал свои навыки в Академии Di San Luca. Участвовал в многих выставках, включая крупных, в Торино (1898), в Милане и Льеже (1906), в Риме (1911). В Модену он вернулся в 1893 году и стал преподавателем Института изобразительных искусств. Женские образы на полотнах художника всегда поражали своей чувственностью и богатым внутренним содержанием. Умение тонко передать настроение и внутреннее состояние героев его картин всегда отличало работы художника.Яркие , эффектные женщины всегда наполняли картины художника светом и радостью. Его картины всегда пользовались неизменным успехом у коллекционеров и хорошо продавались, пополняя собрания Старого и Нового Света. Гаэтано Беллей скоропостижно скончался 15 сентября 1922 года в возрасте 65 лет в своём родном городе Модена, где и был похоронен. Причину неожиданной смерти художника установить не удалось, хотя и были высказаны предположения о возможном отравлении. В наши дни работы художника украшают многочисленные коллекции музейных фондов Европы.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500297371/

23.07.2023 - Posted by | Креатив...

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