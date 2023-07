ПИШИТЕ ПИСЬМА!..ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК GAETANO BELLEI (1857 — 1922)

Ушла эпоха тёплых писем,

Теперь сквозь сеть летят слова…

Мир стал давно набором чисел

И нет им кажется конца…

Забыли с адресом конверты,

В почтовый ящик не глядим…

Нам интернет даёт советы,

А мы упрямо верим им…

Но знаю я, что есть на свете,

Кто письма ждать не устаёт.

И пусть живём не в прошлом веке,

Письмо до нас всегда дойдёт.

Пишите письма тем, кто дорог,

Пишите письма просто так!

В них в каждой строчке сердца всполох,

Что гонит с душ холодный мрак.

Дмитрий Смирнов-Муравьёв

Беллей Гаэтано (1857–1922)- известный итальянский академический художник. Гаэтано Беллей родился 25 июня 1857 года в итальянском городе Модена в богатой аристократической семье.Склонности к рисованию проявились в раннем детстве. Родители будущего художника старались всячески способствовать раскрытию таланта своего сына. Гаэтано Беллей учился живописи у Adeodato Malatesta и Muzzioli. В 1876 году выиграл художник приз за с нарисованную картину Poletti The French admire the Santa Cecilia by Raphael. В 1880 году Гаэтано Беллей уехал в Рим, где совершенствовал свои навыки в Академии Di San Luca. Участвовал в многих выставках, включая крупных, в Торино (1898), в Милане и Льеже (1906), в Риме (1911). В Модену он вернулся в 1893 году и стал преподавателем Института изобразительных искусств. Женские образы на полотнах художника всегда поражали своей чувственностью и богатым внутренним содержанием. Умение тонко передать настроение и внутреннее состояние героев его картин всегда отличало работы художника.Яркие , эффектные женщины всегда наполняли картины художника светом и радостью. Его картины всегда пользовались неизменным успехом у коллекционеров и хорошо продавались, пополняя собрания Старого и Нового Света. Гаэтано Беллей скоропостижно скончался 15 сентября 1922 года в возрасте 65 лет в своём родном городе Модена, где и был похоронен. Причину неожиданной смерти художника установить не удалось, хотя и были высказаны предположения о возможном отравлении. В наши дни работы художника украшают многочисленные коллекции музейных фондов Европы.

