Как недавно внутри кашалота нашли клад на полмиллиона «зелёных»

Археологи часто находят клады, состоящие из древних артефактов, украшений, предметов искусства. Такие находки особо никого не удивляют. Только теперь к этому списку учёные добавили содержимое желудка кита. Недавно исследователи изучали тело мёртвого кашалота, выбросившегося на берег одного из Канарских островов под названием Ла-Пальма. Никто и подумать не мог, что в его желудке будет обнаружено настоящее сокровище…

Кит на острове Ла-Пальма

Остров Ла-Пальма.

Пару недель назад, одним не очень чудесным утром, на берегу острова Ла-Пальма был обнаружен мёртвый кашалот. Немедленно на место были вызваны соответствующие службы и специалисты. Глава института здоровья животных, профессор Антонио Фернандес, решил провести вскрытие на месте, чтобы выяснить причины гибели животного. Задача была не из простых. Ведь на пляже периодически наступали приливы, но учёный спешил провести процедуру, так как подозревал причастность человека к смерти кита.

Профессор решил выяснить причину смерти кита, проведя вскрытие прямо на берегу.

Первые действия убедили специалиста, что люди здесь ни при чём. Дальнейшие исследования привели Фернандеса к неожиданным выводам. Когда профессор дошёл до определённого отдела кишечника, то наткнулся на что-то твёрдое и большое. Он осторожно извлёк этот предмет. На вид это был обычный камень, приблизительным диаметром около полуметра и весом почти 10 килограммов. Люди, которые наблюдали за действиями Фернандеса, даже не подозревали, что у него в руках сейчас находится целое состояние.

Сотрудники Университета Ла-Пальма осматривают кашалота.

«Плавающее золото»

Непримечательный на вид камень — это так называемая серая амбра. Это невероятно редкое и высокоценное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Дело в том, что киты едят огромное количество кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и выходит естественным путём. Небольшая часть непереваренных частиц остаётся в кишечнике, с годами образуя камни, которые называют амброй. Чаще всего их можно найти свободно плавающими в море, отчего амбру и именуют «плавающим золотом».

Амбра, извлечённая из кишечника мёртвого кашалота на острове Ла-Пальма.

Несмотря на такое не очень приятное происхождение, амбра имеет чрезвычайно приятный аромат, который часто описывают как мускусный и сладкий. Это один из ингредиентов, который используют для изготовления духов. Серая амбра имеет древесный аромат, похожий на запах сандалового дерева, но также содержит амбреин, спирт без запаха, который может закреплять и продлевать жизнь ароматов, отсюда и её популярность среди парфюмеров.

Также это вещество используется в традиционной медицине и считается полезным для здоровья. С помощью этого ингредиента изготавливают лекарства от головной боли, эпилепсии и сердечных заболеваний. Серая амбра также чрезвычайно редка и пользуется большим спросом, поэтому она очень дорогая. Ведь секретировать её способен только один кашалот из сотни. Китобойный промысел запрещён и в связи с этим США, Австралия и Индия запретили торговлю амброй.

Торговлю амброй запретили в ряде стран в рамках закона о защите китов.

Ценная находка на берегу Канарских островов

Из-за строгих правил защиты китов, единственным способом добычи амбры является случайность. Так случилось с кашалотом, выброшенным на берег острова Ла-Пальма. Обычно эти животные в состоянии самостоятельно изгнать из организма чуждое ему отложение. В этот раз камень оказался настолько большим, что разорвал кишечник кита и вызвал сепсис. Это и стало причиной его гибели, он был выброшен на берег уже мёртвым. Теперь учёные стараются сделать всё возможное, чтобы смерть несчастного кашалота не была напрасной.

Учёные стараются сделать всё возможное, чтобы смерть кита не была напрасной.

Учитывая огромные размеры найденной амбры, оценочная стоимость оказалась просто ошеломляющей — более 500 000 долларов США. Сейчас специалисты ищут покупателя. Вырученные средства они планируют использовать для помощи пострадавшим в результате извержения вулкана на острове в 2021 году. Эта катастрофа причинила ущерб почти в 1 миллион долларов США, были разрушены сотни домов и предприятий.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210723/56812/