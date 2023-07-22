ФАНТАЗИЯ ПРИБОЯ … JIM WARREN.

Джим Уоррен, американский художник и иллюстратор из Лонг-Бич, Калифорния. Он прославился не только своими картинами, но и многими другими работами, в том числе обложками альбомов для группы Prince, Боба Сигера и Элиса Купера, обложками книг Клайва Баркера, Робина Кука и плакатами для фильмов Phantasm, "Ночь живых мертвецов". Выполнены они в красочном, феерическом стиле, а своим успехом обязаны в равной степени мастерству Джима как сюрреалиста, так и ненавязчивому, "легкому" миру фантазий, в который погружается зритель. Картины Джима Уоррена более 40 лет будоражат сердца и умы людей во всем мире. Многие уже считают его "живой легендой" в мире искусства, однако Джим не собирается "почивать на лаврах" и продолжает удивлять и поражать.

В безбрежных водах океана

Волна, гонимая волной

В смущение небо целовала,

Чувств наслаждаясь полнотой.

В высоком небе чуть небрежно

Парил надменный альбатрос

Он в океан влюблённый с детства

Любви частицу в клюве нёс.

В закатном мареве тумана

Упал диск солнца золотой

И всё любовью там дышало,

Всё озарялось красотой. Дина Школьник













































































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500350718/