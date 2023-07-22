Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ФАНТАЗИЯ ПРИБОЯ … JIM WARREN.

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Джим Уоррен, американский художник и иллюстратор из Лонг-Бич, Калифорния. Он прославился не только своими картинами, но и многими другими работами, в том числе обложками альбомов для группы Prince, Боба Сигера и Элиса Купера, обложками книг Клайва Баркера, Робина Кука и плакатами для фильмов Phantasm, "Ночь живых мертвецов". Выполнены они в красочном, феерическом стиле, а своим успехом обязаны в равной степени мастерству Джима как сюрреалиста, так и ненавязчивому, "легкому" миру фантазий, в который погружается зритель. Картины Джима Уоррена более 40 лет будоражат сердца и умы людей во всем мире. Многие уже считают его "живой легендой" в мире искусства, однако Джим не собирается "почивать на лаврах" и продолжает удивлять и поражать.

В безбрежных водах океана
Волна, гонимая волной
В смущение небо целовала,
Чувств наслаждаясь полнотой.
В высоком небе чуть небрежно
Парил надменный альбатрос
Он в океан влюблённый с детства
Любви частицу в клюве нёс.
В закатном мареве тумана
Упал диск солнца золотой
И всё любовью там дышало,
Всё озарялось красотой. Дина Школьник

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500350718/

22.07.2023 - Posted by | Креатив...

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