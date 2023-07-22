Мир внутри коробки, созданный настоящей Мэри Поппинс

Многие в детстве зачитывались книгой Памелы Трэверс. А уж фильм о приключениях чопорной, но необыкновенной няни Мэри Поппинс смотрел каждый. Между тем как была в истории реальная личность, которая вполне может претендовать на звание той самой – особой, немного странной, но удивительной няни.

Вивиан Майер жила в Чикаго и больше 40 лет отдала этой сложной работе. Кочевала из семьи в семью, перевозя с собой багаж, разложенный по коробкам. С каждым годом их становилось всё больше и больше. И к своим личным вещам женщина категорически запрещала притрагиваться. Нарушителей ждало наказание: Вивиан просто уходила, несмотря на просьбы и мольбы.



Но если семья соглашалась на правила странноватой женщины, то взаимоотношения между работодателем и работником складывались замечательные. Коробки тихо пылились в гараже и в комнатке няни, дети были под присмотром. И не просто под присмотром. Вивиан действительно знакомила их с разными проявлениями жизни: книги, спектакли, кино. И живая природа, конечно. Никто не запрещал притащить с прогулки жука, лягушку или мышь, чтобы повнимательнее изучить их в спокойной обстановке.



Именно так вспоминали о своих отношениях с няней братья Гинсбург, в семье которых женщина прожила 15 лет, вырастила троих сорванцов и стала родным человеком. Она присутствовала на всех семейных праздниках даже после ухода из семьи.

Время шло, женщина состарилась. Своей семьи у Вивиан не было. Детей она не завела, посвятив жизнь чужим. И когда Майер больше не смогла работать и оплачивать скромную квартирку и аренду склада, где держала свои коробки, о бедственном положении узнали братья Гинсбург. Они сняли для бывшей няни уютную квартирку. Где она прожила несколько лет вплоть до травмы – упала и ударилась головой. После этого она уже не смогла себя обслуживать. Бывшие воспитанники организовали переезд в дом престарелых, где продолжали проведывать Вив. Она тихо ушла в 2009 году, дожив до преклонных 83 лет.

Мир внутри коробок



Нехитрые, но объёмные пожитки няни продали на аукционе. Покупатель обнаружил в коробках фотографии, газеты, плёнки, кассеты с записями разговоров. По подписи на коробке выяснил имя владелицы и попытался найти её в Сети. Но отыскал лишь некролог, который няне посвятили братья. Тогда владелец связался с Джоном, Лейном и Мэтью.

Путь испытаний



Вивиан Дороти Майер появилась на свет в Нью-Йорке в 1926 году. И судьба приготовила для неё далеко не самый гладкий путь. Родители развелись, когда Вив едва исполнился год. И мать отвезла малышку к своим родителям в глухую альпийскую деревеньку, где уже жил её старший брат.



Пока отец и мать занимались своими взрослыми делами, выясняли отношения, сходились и расходились, девочку перебрасывали от одного родственника к другому. Первый фотоаппарат девушка купила на деньги, доставшиеся в наследство от бабушки. А азам фотоискусства её обучила подруга матери.



После окончания школы Вив перебралась в Нью-Йорк и решила попробовать поработать няней. Семьи как таковой к тому времени уже не существовало. Отец терял личность из-за увлечения спиртным, брат лежал в психиатрической лечебнице, мать прозябала в дешёвых отелях, меняя как перчатки сомнительных любовников. Видимо, из-за стыда и боязни, что её перестанут нанимать, женщина и не рассказывала ничего о своей прошлой жизни.



Потом Вив получила наследство после смерти тётки. И потратила деньги на кругосветное путешествие, посетив за два года множество городов и стран. Вот откуда взялись её знания о мире и сотни историй, которые она рассказывала воспитанникам.

Жизнь после смерти



И, конечно, она запасалась не только впечатлениями и ощущениями, но и делала фото. В общей сложности в тех самых коробках, которые можно смело назвать сундуками истории, накопилось порядка 120 тыс. снимков. Которые она делала в Нью-Йорке и по всему миру.



Джон Малоф – мужчина, купивший имущество Вивиан, был очарован глубиной фото. Он вышел на братьев и предложил организовать выставку работ их няни. Но для этого требовалось подтвердить авторские права. Они вспомнили, что няня вскользь упоминала о французской родне. Тогда Малоф нанял эксперта для распутывания клубка хитросплетений жизни этой загадочной женщины. Тот сумел выйти на кузена Майер, отыскал архивные записи. Благодаря чему и вскрылась правда о женщине-фотохудожнике, которая гениально улавливала мельчайший нюансы мира и его восприятия обычными людьми.



Творчество Вивиан живёт в её работах, выставки проходят по всему миру. И хотя в биографии ещё остаются белые пятна, она в любом случае прожила жизнь не зря, явив людям особый мир – удивительный, незаметный и прекрасный в своей простоте, который бережно создавала и хранила в своих коробках.























Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36199-mirvnutri-korobki-sozdannyy-nastoyaschey-meri-poppins-22-foto.html