Как 100 лет назад русские барышни служили на флоте, и Какие «бунты на корабле» пришлось подавлять начальству

Формирование, состоявшее из патриотически настроенных барышень, вряд ли могло оказать реальную помощь стране. Тем не менее, 35 решительно настроенных дам были другого мнения – облачившись в матросскую форму, они учили устав, ходили в строю, выполняли приказы и готовились умереть за Отечество на фронтах Первой мировой войны. Однако судьба распорядилась иначе: первая попытка представительниц прекрасного пола служить на военном флоте провалилась буквально через месяц после официального создания «Морской женской команды».

Как женщины замахнулись на святая святых – русский флот

Александр Керенский выступая на митингах, кричал о «женском факторе» и пользе, которую он должен принести. /Фото: cdni.rbth.com

История организации морской команды, состоящей их патриотически настроенных барышень, началась с прошения, которое получил Б. П. Дудоров – первый помощник морского министра страны. Первого июля 1917 года на его стол легло письмо от организаторов некого кружка под названием «Русские женщины, сплотитесь!». Истинные патриотки, как называли себя участницы группы, требовали от командования создать женское формирование, которое бы смогло нести флотскую службу на благо Родины.

В военное министерство не раз поступали письма подобного содержания. То барышни просили поддержать идею создания «женского полка черных гусар», то заняться формированием ударных частей, «чтобы бороться с анархией в сельской местности». Однако никогда прежде дамы не проявляли желание идти на флот, и вот настал день – это случилось!

В мирное время Борис Петрович просто не обратил бы внимание на странную бумагу. Но после Февральской революции, когда Керенский выступал в защиту «женского фактора», а начальствующие офицеры высших чинов Половцев с Брусиловым ратовали за создание женских подразделений, Дудоров не смог игнорировать прошение.

При этом он с трудом представлял себе роль женщин на флотской службе, не понимая, чем они станут заниматься там. В отличие от капитана, у дам подобных мыслей не возникало: они стремились к равенству с матросами и быть, если понадобится, «хоть прачками, хоть морячками».

Как «страна летающих собак» стала базой для женщин-морячек

Евдокия Меркурьевна Скворцова – официальный представитель в комитет женской морской команды. /Фото: s00.com

Принятие решения по формированию Морской женской команды после получения коллективного требования заняло буквально несколько дней. Уже в июле 1917 года, исполняя приказ Керенского, руководство Главного морского штаба официально объявило о готовности её создания.

И тут сразу же возникли неожиданные проблемы: главной среди них оказалось категорическое нежелание военного флота брать на службу женский пол. На все запросы военно-морским экипажам Дудоров получал неизменный отрицательный ответ.

Сложно сказать, как стали бы развиваться события дальше, если бы Кольская морская база вдруг не дала положительный ответ. Её начальник согласился включить в состав женскую команду, но только в качестве прачек, уборщиц, машинисток и поварих. Выход же в море, как и исполнение обычных обязанностей мужчин-моряков, женщинам изначально не разрешался.

Второй проблемой стало бегство из команды несостоявшихся морячек после того, как они узнали о месторасположении предстоящей службы. Дело в том, что Кольская база, прозванная «страной летающих собак», располагалась в зоне с очень неблагоприятными климатическими условиями. Постоянно жить в холодном, продуваемом ветрами районе, захотели немногие – большинство дам забрало заявления, не прельстившись даже обещанным жалованьем в 90 ежемесячных рублей.

Из-за этого, вместо планируемых 150 человек, в команду удалось набрать лишь 35 женщин. Несмотря на малочисленность, в середине августа группу стали готовить к несению службы – поставив на довольствие Морской учебно-стрелковой команды, её разместили в специально отведённом помещении в Ораниенбауме. Официальным представителем будущих морячек стала Евдокия Меркурьевна Скворцова – потомственная дворянка, занимавшаяся прежде учительской деятельностью.

«Баба в море – команде горе!», или почему «морские волки» выступали против формирования женских команд

Обед в Морской женской команде. /Фото: proexpress.com.ua

Ещё в начале подготовки к нелёгкой моряцкой доле женщинам пришло гневное послание от матросов Морской учебно-стрелковой команды. Будущие сослуживцы протестовали в письме против формирования подобных команд. Они предлагали дамам вместо военных морских объединений и разнообразных батальонов смерти, образовывать команды взаимопомощи и труда. Прозвучала в послании и старая поговорка: «Баба в море – команде горе!», которая напоминала о давних традициях не брать женщин на борт корабль, чтобы не накликать несчастье.

После разбора письменного сообщения, возмущённые барышни, сделав копию и оставив свои комментарии, отправили её главному руководству морского штаба. Дудорову ничего не оставалось, как вызвать к себе и отчитать начальника Морской учебно-стрелковой команды. Тот в свою очередь на понятном всем языке переговорил с подчинёнными, быстро утихомирив бушующие страсти протестующих моряков.

Из-за чего расформировали женскую морскую команду

Женщины желали служить наравне с матросами, быть, если потребуется, «и морячками, и прачками». /Фото: upload.wikimedia.org

Одновременно с решением проблем на местах, руководство Морского штаба и начальник учебно-стрелковой команды рассматривали вопрос, в каком направлении вести обучение будущих морячек. Целесообразно ли будет, к примеру, выдавать им оружие, показывать штыковые приёмы и проводить стрельбу. В конце концов, стороны согласовали военный минимум, который заключался в учении ходить в строю, отдавать честь и делать под соответствующие команды повороты.

С первого дня создания морской команды девушки жили по почти матросскому расписанию: в 7:30 подъем, гигиенические процедуры, уборка помещения, завтрак. В 9:00, после утренней молитвы, основные занятия – физические упражнения, хождение строем, уроки по грамматике русского языка. В 19:00 команда собиралась на ужин, а через два часа, прочитав вечернюю молитву, женщины отходили ко сну.

В таком режиме подготовка проводилась месяц, когда неожиданно в середине сентября пришёл приказ о расформировании Морской команды. Причиной роспуска группы стало малое количество участниц. Правда, женщинам, научившимся строевой подготовке, предложили пополнить воинские сухопутные части. И все-таки самые упорные из несостоявшихся морячек в количестве шести человек добились отправки в «страну летающих собак» в качестве «хлебопекаршей». Вплоть до Октябрьской революции они служили на Кольской морской базе и гордо именовали себя «Морской женской командой».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200620/46746/