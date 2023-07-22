Как появилась самая знаменитая пицца и в честь кого получила свое название

Пицца – еда, которая была придумана бедняками, так ведь принято считать? Лепешка, начинка из того, что осталось от скромного набора продуктов, – так и получается ужин. А вот история о том, как появилась самая, пожалуй, известная из всех разновидностей пиццы. Придумано это блюдо было ни много ни мало для королевского стола. Да и сам автор вполне заслуживал титула короля неаполитанской пиццы. Как же получилось, что из простых ингредиентов возник настоящий шедевр кулинарного искусства?

Какой была пицца до помидоров и моцареллы

О том, какое блюдо считать непосредственным предшественником пиццы, спорить будут, наверное, всегда. Но одно ясно: еще на заре человеческой цивилизации эксперименты с разными начинками, положенными на приготовленную из муки и воды лепешку, воспринимались на ура. В Древней Греции готовили «плакус» – лепешку с зеленью, луком, сыром, а древние персидские воины пекли свои «пиццы» прямо на боевых щитах, дополняя тесто сыром и финиками.

Похожее на пиццу блюдо описывается в сочинении древнеримского поэта Вергилия «Энеида», а что-то весьма напоминающее продукцию современных пиццерий было недавно замечено на фреске города Помпеи, датированной первым веком нашей эры. Предшественницей пиццы часто называют фокаччу, «хлеб, запеченный в очаге», который в прошлом приправляли оливковым маслом, солью, пряными травами, иногда морепродуктами или фруктами.

В Италии пиццу готовили еще задолго до появления в Европе помидоров

Говорят, впервые слово «пицца» было зафиксировано в документе X века, составленного на юге Италии. Да, отобрать у итальянцев звание родины пиццы довольно трудно, тем более, что производство той самой «еды бедноты» в ранг профессии возвели именно они. В XVI веке пекари принялись продавать лепешки, очень напоминающие привычную нам пиццу. Однако неаполитанская пицца тех времен страдала одним серьезным недостатком: она не содержала помидоров. Просто тогда этот овощ в Европе еще не использовали.

По-настоящему неаполитанцы «познакомились» с помидорами в конце XVIII века, а к началу следующего столетия пиццерий в городе было уже 54. Среди них – заведение, основанное в 1780 году под названием Pizzeria di Pietro e basta cosi («Пиццерия Пьетро, и этого достаточно»). Владельцем тогда был Пьетро Коликкио. А спустя сто лет на кухне пиццерии Пьетро заправлял делами Раффаэле Эспозито, тот, кого иной раз называют отцом современной пиццы. И вот почему.

Пицца для Маргариты

В июне 1889 года Неаполь готовился принимать королевскую чету – Умберто I и его супругу Маргариту Савойскую. Король с королевой путешествовали по южным землям своего государства и было известно, что ее величество пиццу до той поры никогда не пробовала. Неаполь не мог ударить в грязь лицом, и создание блюда, достойного стола венценосных особ, поручили Эспозито.

В благодарность за приготовленную пиццу Эспозито получил письмо от королевы

Опыт в приготовлении пиццы у Раффаэле был огромный, но все же работа требовала серьезного подхода. От использования чеснока в процессе приготовления отказались – его сочли неподходящим для королевского стола. Приготовили три варианта пиццы, причем последняя сочетала в себе три цвета итальянского флага, объединив в качестве начинки красную томатную пасту, белую моцареллу и зеленый базилик. Королевство было еще молодым – Италия как единое государство появилась в 1861 году; флаг, символизировавший объединенную Италию, был очень дорог и монархам, и подданным. А впрочем, утверждается, что в первую очередь королеве Маргарите понравился именно вкус пиццы.

Так сейчас выглядит знаменитая пиццерия. Источник: pinterest.com

Эспозито потом было отправлено официальное королевское письмо – и предприимчивый маэстро вовсю пользовался этим, превратив высочайшую похвалу в рекламную кампанию для нового вида пиццы – «Маргарита». Блюдо стало модным, рецепт подхватили и другие неаполитанские заведения. Дальнейшая блистательная судьба пиццы «Маргарита» известна: это блюдо пережило и короля с королевой, и самого Эспозито, переживет и всех, кто наслаждается вкусом этой пиццы сейчас.

Легендарная неаполитанская пицца

Злые языки утверждают, правда, что история эта была придумана – и пицца с такими ингредиентами неаполитанцам была знакома задолго до визита королевы Маргариты. Возможно, что Раффаэле Эспозито действительно не изобрел новое блюдо, а просто дал название уже существовавшему и, что называется, «раскрутил». Как бы то ни было, сейчас пиццу «Маргарита» готовят не только в Неаполе и не только в Италии; в XIX веке ее рецепт отправился за океан, и итальянские эмигранты открывали в Нью-Йорке и Чикаго первые пиццерии. А в 2017 году пицца «Маргарита» была внесена в Список нематериального культурного наследия человечества, составленный ЮНЕСКО.

Пицца «Маргарита» внесена в число объектов культурного наследия человечества. Источник: pinterest.com

Заведение Эспозито существует в Неаполе и сейчас – на Салита Сант’Анна ди-Палаццо, 1/2, название пиццерии – «Бранди». Королевское письмо вывешено на всеобщее обозрение. И если для создания «Маргариты» в принципе существуют правила и ограничения, то для неаполитанских пиццайоло эти законы наиболее строгие. Например, диаметр пиццы не должен превышать 35 сантиметров, выпекается пицца в дровяной печи, а для приготовления начинки берут исключительно помидоры сорта Сан-Марцано.

Италия – одна из тех немногих стран, что способны привлечь туристов даже не достопримечательностями и богатой историей, а одним лишь меню. Среди самых дорогих итальянских деликатесов – белые трюфели, растущие в Тоскане и Пьемонте.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200723/56869/