6 причин, почему на самом деле морские пираты 17-18 веков носили серьги в ушах

Когда мы слышим слово «пират», то представляем собой что-то культовое и сборное: бугай с длинными волосами и бородой, в шляпе, возможно, с повязкой на одном глазу, возможно, с одной деревянной ногой, с попугаем на плече и обязательно с большим золотым кольцом-серьгой в ухе. Пираты прокалывали уши отнюдь не из декоративных побуждений, поверьте! Материал расскажет, зачем на самом деле пираты носили серьги в ушах.

1. Пираты хотели достойных похорон

Пираты мечтали откупиться золотом перед теми, кто похоронил бы их, желательно даже в родном городе. / Фото: ru.wallpaper.mob.org

Многие историки выдвинули гипотезу, что пираты хотели достойного захоронения. У них была мечта — если они умрут, человек, который их найдёт, будет использовать драгоценности для оплаты похорон. Интересно, что историки подкрепляют это утверждение, показывая выгравированное название родного города пирата на найденных артефактах — серьгах в виде грубых колец из золота, что сигнализирует о том, что пират надеялся, что его тело ещё и будет отправлено в родной город.

2. Серьги-«медали»

Серьги пиратов могли быть и медалями. / Фото: nextappservices.com

Другая гипотеза заключается в том, что серьги были символом достижений в мореплавании: будь то плавание по коварным водам или первое пересечение экватора. Серебряные серьги-кольца дарили новым морякам-пиратам в честь таких побед.

3. Вера в магию золота

Всё вижу, всё слышу!!! / Фото: pulse.mail.ru

Рассказы старых жён и матерей пиратов, которые собрали фольклористы в 19 веке, включали суеверие, согласно которому серьга-кольцо излечивала морскую болезнь в дополнение к мистической защите. Ведь существовало ещё одно суеверие, согласно которому серьги лечили плохое зрение, поскольку считалось (и мнение это подпитывалось алхимиками тех времён!), что драгоценные металлы обладают магическими целебными свойствами.

4. Защита слуха

Воск быстро перемещали с серьги в ухо. / Фото: kolechki-serezhki.ru

Если говорить о практической пользе, то серьги также использовались пиратами для защиты от потери слуха во время артиллерийского огня. Пираты подвешивали комочки воска на серьги для того, чтобы супербыстро вставить их в уши во время огня.

5. Знак протеста

Дошедший до нас портрет пирата на холсте. / Фото: masterholst.ru

Пираты, само собой, к джентльменам не относились, а вот к бунтовщиками — да. В то время существовали законы, запрещающие носить украшения мужчинам низших сословий. То есть пираты просто бунтовали, в точности как подростки сейчас, которые красят волосы в синий или кислотно-розовый.

6. Защита от воровства

Создавая культовый образ Джека Воробья, Джонни Депп передал эту идею: на его волосах висят золотые монеты, сапфир, слоновая кость, жемчужины. / Фото: ru.wallpaper.mob.org

Причина, которая хорошо сочетается с внутренней природой пиратов, связана с финансами. Чтобы защитить нажитое от кражи, пираты носили серьги как украшения, что значительно усложняло кражу «пиратских активов». Украшения пиратов часто состояли из монет. Просверлив в них отверстия, пираты делали из них нательные аксессуары. Таким образом, никто не мог украсть их добычу так легко, как крадётся кошелёк. Археологи нашли довольно много таких «украшений-денег». Создавая культовый образ Джека Воробья, Джонни Депп передал эту идею: на его волосах висят золотые монеты, сапфир, слоновая кость, жемчужины.

Источник: https://novate.ru/blogs/190723/66961/