Николлетто

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Художница украшает высушенные листья замысловатыми узорами вязаных крючком салфеток

Crochet Leaves by Susanna Bauer

Опавшие листья обретают новую жизнь в творчестве Сюзанны Бауэр. Уроженка Германии и жительница Великобритании использует найденные органические материалы в качестве холста для романтических вязаных узоров.

Коричневые листья цвета ржавчины были очищены и высушены, а затем аккуратно пронизаны кремовой хлопковой нитью. Эта нить выходит за контуры листа, напоминая замысловатые узоры, часто встречающиеся в кружевных салфетках. “Время, проведенное под деревьями, сбор листьев, созерцание их форм, несовершенств и деталей лежит в основе моего процесса, — говорит Бауэр. — Вместе с этим тихим собирательством возникают истории, диалоги между листьями, размышления о времени, переменах и межличностных связях”.

Как нет двух одинаковых листьев, так нет и двух одинаковых творений Бауэр. Таким образом, она наделяет все свои работы уникальным характером и индивидуальностью. Неудивительно, что этот вид искусства требует значительной точности и аккуратности, чтобы лист не сломался. Но в результате этих заботливых усилий Бауэр создает связь между хрупким предметом и традицией вязания крючком.

Художница Сюзанна Бауэр сочетает вязание крючком с природой.

Crochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna Bauer

На ее выставке Gathering Stories представлены засушенные листья, украшенные узорами, связанными крючком.

Crochet Leaves by Susanna Bauer

Crochet Leaves by Susanna Bauer

Crochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna BauerCrochet Leaves by Susanna Bauer

Источник: https://allourworld.info/hudozhnycza-ukrashaet-vysushennye-lystya-zamyslovatymy-uzoramy-vyazanyh-kryuchkom-salfetok/

21.07.2023 - Posted by | Креатив...

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