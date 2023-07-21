Художница украшает высушенные листья замысловатыми узорами вязаных крючком салфеток
Опавшие листья обретают новую жизнь в творчестве Сюзанны Бауэр. Уроженка Германии и жительница Великобритании использует найденные органические материалы в качестве холста для романтических вязаных узоров.
Коричневые листья цвета ржавчины были очищены и высушены, а затем аккуратно пронизаны кремовой хлопковой нитью. Эта нить выходит за контуры листа, напоминая замысловатые узоры, часто встречающиеся в кружевных салфетках. “Время, проведенное под деревьями, сбор листьев, созерцание их форм, несовершенств и деталей лежит в основе моего процесса, — говорит Бауэр. — Вместе с этим тихим собирательством возникают истории, диалоги между листьями, размышления о времени, переменах и межличностных связях”.
Как нет двух одинаковых листьев, так нет и двух одинаковых творений Бауэр. Таким образом, она наделяет все свои работы уникальным характером и индивидуальностью. Неудивительно, что этот вид искусства требует значительной точности и аккуратности, чтобы лист не сломался. Но в результате этих заботливых усилий Бауэр создает связь между хрупким предметом и традицией вязания крючком.
Художница Сюзанна Бауэр сочетает вязание крючком с природой.
На ее выставке Gathering Stories представлены засушенные листья, украшенные узорами, связанными крючком.
Источник: https://allourworld.info/hudozhnycza-ukrashaet-vysushennye-lystya-zamyslovatymy-uzoramy-vyazanyh-kryuchkom-salfetok/
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