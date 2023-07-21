Тайна раскрыта: 5 секретов приготовления молочного коктейля из СССР, который обожали все

Фото Legion Media

Раньше этот рецепт никому не удавалось воспроизвести в домашних условиях. Он был известен только работникам советских кафетериев и гастрономов.

Вы можете предлагать множество вкуснейших напитков, которые создают в современных кафе и ресторанов, но для людей, чье детство прошло в СССР, ничего вкуснее советского молочного коктейля не найти. Казалось бы, в его составе присутствуют такие банальные ингредиенты — молоко, мороженое и фруктовый сироп. Так почему же тогда вкус этого напитка получался настолько божественным, что люди выстраивались за покупкой коктейля в очереди?

Оказалось, что в процессе приготовления сокрыто несколько важных секретов, о которых и расскажем в нашей статье.

Вовсе не охлажденное молоко

Однажды продавщица, которая работала в советское время в одном из местных кафетериев, рассказывала в прессе о том, как на самом деле готовился этот коктейль. Кажется, что весь процесс был словно на ладони — напиток создавали на глазах покупателей, но обо всех тонкостях все-таки не знали.

Фото Legion Media

Так, по ее словам, в коктейль добавляли вовсе не охлажденное, а замороженное молоко. Именно благодаря этому появлялась такая воздушная и плотная пенка после взбивания, а в стакане порой плавали маленькие не разбившиеся в процессе кусочки льда, которые потом буквально таяли во рту .

Кстати, для приготовления коктейля во времена СССР использовали большой стационарный миксер под названием «Воронеж-2». В нем было два рожка, которые позволяли намешивать напиток сразу в нескольких стаканах. Позднее появилась и новая комплектация бытовой машины — «Воронеж-3» с тремя рожками, но она уже была далеко не во всех кафетериях.

Фото Социальные сети

Последовательность ингредиентов

Если вы думаете, что в стакан для взбивания можно хаотично накидать все нужные ингредиенты и ждать, что вкус полученного напитка будет таким же непревзойденным — то явно ошибаетесь. Последовательность добавления продуктов крайне важна.

Сначала нужно вливать молоко, потом фруктовый сироп и только в конце мороженое. Только так вы сможете добиться того самого вкуса, знакомого многим с самого детства.

Вера Глаголева и Виктор Проскурин в фильме «Выйти замуж за капитана», 1985 год.

Фото Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана»

Длительность перемешивания

Чтобы получить на выходе воздушную пенку, которая буквально тает на губах, нужно взбивать все ингредиенты не менее одной минуты. 10-20 секунд точно не хватит. И даже если вам будет казаться, что пенка уже образовалась и можно прекратить — не останавливайтесь.

Выбор сиропа

Многие люди не заморачиваются с покупкой сиропа и заменяют его обычным домашним вареньем. Так дело не пойдет. Для приготовления коктейля нужно приобрести сироп в магазине. На этом лучше не экономить, если не хочется разочаровываться. Вполне подойдет грушевый, яблочный, вишеневый и другие фруктовые или ягодные сиропы.

Фото Legion Media

Соблюдение пропорций

Рецепт советского молочного коктейля, который раньше был известен только людям, работавших в сфере общепита, все-таки обнародовали. Чтобы вкус у напитка получился именно таким, как в СССР, стоит четко следовать пунктам этой инструкции, которую представляем ниже. Купите себе пищевые весы и отмеряйте нужное количество ингредиентов, дабы не ошибиться.

Молочный коктейль из СССР

5,0

Невероятно вкусный напиток, который понравится каждому

Фото Shutterstock/Fotodom.ru

Время приготовления

5 мин.

Рецепт на

1 персону

Кухня

Русская

Тип блюда

Напитки

Ингредиенты

Молоко 3,2 %

100 мл

Сироп клубничный

25 мл

Мороженое сливочное

25 мл

Способ приготовления

1

За 2 часа до приготовления коктейля помещаем нужное количество молока в морозилку. Периодически нужно его встряхивать, чтобы не образовывалось слишком крупных кусков льда.

2

Помещаем замороженное молоко в высокий стакан. Затем добавляем туда нужное количество сиропа и мороженого.

3

Взбиваем смесь одну минуту. Переливаем ее в красивый стакан и украшаем соломинкой.

Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/taina-raskryta-5-sekretov-prigotovleniya-molochnogo-kokteilya-iz-sssr-kotoryi-obozhali-vse/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=2023-07-21T05%3A00%3A00Z