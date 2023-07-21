Тайна раскрыта: 5 секретов приготовления молочного коктейля из СССР, который обожали все
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Раньше этот рецепт никому не удавалось воспроизвести в домашних условиях. Он был известен только работникам советских кафетериев и гастрономов.
Вы можете предлагать множество вкуснейших напитков, которые создают в современных кафе и ресторанов, но для людей, чье детство прошло в СССР, ничего вкуснее советского молочного коктейля не найти. Казалось бы, в его составе присутствуют такие банальные ингредиенты — молоко, мороженое и фруктовый сироп. Так почему же тогда вкус этого напитка получался настолько божественным, что люди выстраивались за покупкой коктейля в очереди?
Оказалось, что в процессе приготовления сокрыто несколько важных секретов, о которых и расскажем в нашей статье.
Вовсе не охлажденное молоко
Однажды продавщица, которая работала в советское время в одном из местных кафетериев, рассказывала в прессе о том, как на самом деле готовился этот коктейль. Кажется, что весь процесс был словно на ладони — напиток создавали на глазах покупателей, но обо всех тонкостях все-таки не знали.
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Так, по ее словам, в коктейль добавляли вовсе не охлажденное, а замороженное молоко. Именно благодаря этому появлялась такая воздушная и плотная пенка после взбивания, а в стакане порой плавали маленькие не разбившиеся в процессе кусочки льда, которые потом буквально таяли во рту .
Кстати, для приготовления коктейля во времена СССР использовали большой стационарный миксер под названием «Воронеж-2». В нем было два рожка, которые позволяли намешивать напиток сразу в нескольких стаканах. Позднее появилась и новая комплектация бытовой машины — «Воронеж-3» с тремя рожками, но она уже была далеко не во всех кафетериях.
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Последовательность ингредиентов
Если вы думаете, что в стакан для взбивания можно хаотично накидать все нужные ингредиенты и ждать, что вкус полученного напитка будет таким же непревзойденным — то явно ошибаетесь. Последовательность добавления продуктов крайне важна.
Сначала нужно вливать молоко, потом фруктовый сироп и только в конце мороженое. Только так вы сможете добиться того самого вкуса, знакомого многим с самого детства.
Вера Глаголева и Виктор Проскурин в фильме «Выйти замуж за капитана», 1985 год.
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- Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана»
Длительность перемешивания
Чтобы получить на выходе воздушную пенку, которая буквально тает на губах, нужно взбивать все ингредиенты не менее одной минуты. 10-20 секунд точно не хватит. И даже если вам будет казаться, что пенка уже образовалась и можно прекратить — не останавливайтесь.
Выбор сиропа
Многие люди не заморачиваются с покупкой сиропа и заменяют его обычным домашним вареньем. Так дело не пойдет. Для приготовления коктейля нужно приобрести сироп в магазине. На этом лучше не экономить, если не хочется разочаровываться. Вполне подойдет грушевый, яблочный, вишеневый и другие фруктовые или ягодные сиропы.
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- Legion Media
Соблюдение пропорций
Рецепт советского молочного коктейля, который раньше был известен только людям, работавших в сфере общепита, все-таки обнародовали. Чтобы вкус у напитка получился именно таким, как в СССР, стоит четко следовать пунктам этой инструкции, которую представляем ниже. Купите себе пищевые весы и отмеряйте нужное количество ингредиентов, дабы не ошибиться.
Молочный коктейль из СССР
5,0
Невероятно вкусный напиток, который понравится каждому
- Фото
- Shutterstock/Fotodom.ru
Время приготовления
5 мин.
Рецепт на
1 персону
Кухня
Русская
Тип блюда
Напитки
Ингредиенты
Молоко 3,2 %
100 мл
Сироп клубничный
25 мл
Мороженое сливочное
25 мл
Способ приготовления
За 2 часа до приготовления коктейля помещаем нужное количество молока в морозилку. Периодически нужно его встряхивать, чтобы не образовывалось слишком крупных кусков льда.
Помещаем замороженное молоко в высокий стакан. Затем добавляем туда нужное количество сиропа и мороженого.
Взбиваем смесь одну минуту. Переливаем ее в красивый стакан и украшаем соломинкой.
Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/taina-raskryta-5-sekretov-prigotovleniya-molochnogo-kokteilya-iz-sssr-kotoryi-obozhali-vse/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=2023-07-21T05%3A00%3A00Z
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