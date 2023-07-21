НОВОСТИ МИРА

Кубок мира FIA по ралли-рейдам 2023 в Испании

Фото: Imago/ТАСС

Последствия взрыва газопровода в Йоханнесбурге

Фото: ЕРА/ТАСС

Бейсбольный матч в Окленде, Калифорния

Фото: АР/ТАСС

Протесты против судебной реформы в Израиле

Фото: АР/ТАСС

Число случаев заражения и смертей от лихорадки денге продолжает расти в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Розовый фламинго в Магдебургском зоопарке, Германия

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

Суд по делу блогера Валерии Чекалиной в Пресненском суде в Москве

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Конюх помогает лошади справиться с жарой в турецком городе Дюздже

Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images

В Сан-Диего начался международный фестиваль Comic Con, посвященный комиксам, телесериалам, фильмам, аниме и видеоиграм

Фото: EPA/Vostock-photo

Собака на пляже в Лонг-Бич (Калифорния)

Фото: АР/ТАСС

Профсоюз голливудских актёров протестует вместе с бастующими работниками Гильдии писателей возле офиса Netflix

Фото: Mario Tama/Getty Images

Антиправительственные демонстрации в Перу

Фото: EPA/Vostock-photo

Общенациональная акция протеста против дороговизны жизни в Кении

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди женщин на чемпионате мира по плаванию в Японии

Фото: AP/ТАСС

Сеансы одновременной игры в шахматы в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Моделирование стихийного бедствия для школьников в Депоке, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

В центре новозеландского Окленда произошла стрельба

Фото: AP/ТАСС

День ВВС Румынии и День авиации отмечают в Бухаресте

Фото: EPA/Vostock-photo

Две коровы на экологически чистой ферме в Зосте, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Траурные мероприятия в 49-ю годовщину вооруженного вторжения Турции на Кипр на греческом военном кладбище в Никосии

Фото: Zuma/ТАСС

По меньшей мере 14 человек погибли в Колумбии в результате схода оползня

Фото: АР/ТАСС

Учебное парусное судно "Куаутемок" мексиканских ВМФ прибыло в Турцию

Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images

На территории замка Инверари в Шотландии проводятся Игры горцев, во время которых жители района Хайланд демонстрируют свою силу, ловкость и умение обращаться с оружием

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Муссонный дождь в индийском Мумбаи

Фото: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

В Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Санкт-Петербург в преддверии празднования Дня Военно-морского флота России

Фото: ЕРА/ТАСС

Закат в Стамбуле

Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images

Соревнования по прыжкам в воду на Чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети играют в поле на окраине Калькутты, Индия

Фото: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

17-й этап велогонки "Тур де Франс" 2023

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение гортензии в Кельне

Фото: DPA/ТАСС

Туристы в костюмах астронавтов в геологическом парке Улан-Хада, Китай

Фото: Zhao Jun/China News Service/VCG/ТАСС

Лесные пожары в Греции

Фото: AP/ТАСС

Праздничная иллюминация на международном фестивале пива в Циндао

Фото: VCG/ТАСС

Начались четырехдневные марши в Неймегене, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Божественная литургия на помосте перед Успенским собором в Троице-Сергиевой лавре

Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Туман на озере Берли-Гриффин в австралийской Канберре

Фото: EPA/Vostock-photo

Природный пожар в кантоне Вале на юге Швейцарии

Фото: AP/ТАСС

Жаркая погода в штате Иллинойс, США

Фото: AP/ТАСС

Отдыхающие в окрестностях Чарских песков в Забайкальском крае

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Медведи в зоопарке Хексентанцплац в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Международный авиасалон F-AIR 2023 в Колумбии

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Тушение пожара в округе Риверсайд в американском штате Калифорния

Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

Участник Чемпионата мира по водным видам спорта в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Джерси (США) после сильных дождей повредило дороги

Фото: Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images

Ожидается, что температура воздуха в некоторых частях Ливана поднимется до 40 градусов

Фото: АР/ТАСС

В Мадриде прошла традиционная "водная битва"

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

К Гонконгу приближается тайфун "Талим"

Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Климатический марш в Карачи, Пакистан

Фото: ЕРА/ТАСС

Вязаный джемпер, принадлежавший британской принцессе Диане, будет выставлен на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/