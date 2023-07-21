НОВОСТИ МИРА
Кубок мира FIA по ралли-рейдам 2023 в Испании
Фото: Imago/ТАСС
Последствия взрыва газопровода в Йоханнесбурге
Фото: ЕРА/ТАСС
Бейсбольный матч в Окленде, Калифорния
Фото: АР/ТАСС
Протесты против судебной реформы в Израиле
Фото: АР/ТАСС
Число случаев заражения и смертей от лихорадки денге продолжает расти в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Розовый фламинго в Магдебургском зоопарке, Германия
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Суд по делу блогера Валерии Чекалиной в Пресненском суде в Москве
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Конюх помогает лошади справиться с жарой в турецком городе Дюздже
Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images
В Сан-Диего начался международный фестиваль Comic Con, посвященный комиксам, телесериалам, фильмам, аниме и видеоиграм
Фото: EPA/Vostock-photo
Собака на пляже в Лонг-Бич (Калифорния)
Фото: АР/ТАСС
Профсоюз голливудских актёров протестует вместе с бастующими работниками Гильдии писателей возле офиса Netflix
Фото: Mario Tama/Getty Images
Антиправительственные демонстрации в Перу
Фото: EPA/Vostock-photo
Общенациональная акция протеста против дороговизны жизни в Кении
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди женщин на чемпионате мира по плаванию в Японии
Фото: AP/ТАСС
Сеансы одновременной игры в шахматы в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Моделирование стихийного бедствия для школьников в Депоке, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
В центре новозеландского Окленда произошла стрельба
Фото: AP/ТАСС
День ВВС Румынии и День авиации отмечают в Бухаресте
Фото: EPA/Vostock-photo
Две коровы на экологически чистой ферме в Зосте, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Траурные мероприятия в 49-ю годовщину вооруженного вторжения Турции на Кипр на греческом военном кладбище в Никосии
Фото: Zuma/ТАСС
По меньшей мере 14 человек погибли в Колумбии в результате схода оползня
Фото: АР/ТАСС
Учебное парусное судно "Куаутемок" мексиканских ВМФ прибыло в Турцию
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images
На территории замка Инверари в Шотландии проводятся Игры горцев, во время которых жители района Хайланд демонстрируют свою силу, ловкость и умение обращаться с оружием
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Муссонный дождь в индийском Мумбаи
Фото: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images
В Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images
Санкт-Петербург в преддверии празднования Дня Военно-морского флота России
Фото: ЕРА/ТАСС
Закат в Стамбуле
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images
Соревнования по прыжкам в воду на Чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Дети играют в поле на окраине Калькутты, Индия
Фото: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
17-й этап велогонки "Тур де Франс" 2023
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение гортензии в Кельне
Фото: DPA/ТАСС
Туристы в костюмах астронавтов в геологическом парке Улан-Хада, Китай
Фото: Zhao Jun/China News Service/VCG/ТАСС
Лесные пожары в Греции
Фото: AP/ТАСС
Праздничная иллюминация на международном фестивале пива в Циндао
Фото: VCG/ТАСС
Начались четырехдневные марши в Неймегене, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Божественная литургия на помосте перед Успенским собором в Троице-Сергиевой лавре
Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"
Туман на озере Берли-Гриффин в австралийской Канберре
Фото: EPA/Vostock-photo
Природный пожар в кантоне Вале на юге Швейцарии
Фото: AP/ТАСС
Жаркая погода в штате Иллинойс, США
Фото: AP/ТАСС
Отдыхающие в окрестностях Чарских песков в Забайкальском крае
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Медведи в зоопарке Хексентанцплац в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Международный авиасалон F-AIR 2023 в Колумбии
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Тушение пожара в округе Риверсайд в американском штате Калифорния
Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images
Участник Чемпионата мира по водным видам спорта в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Нью-Джерси (США) после сильных дождей повредило дороги
Фото: Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images
Ожидается, что температура воздуха в некоторых частях Ливана поднимется до 40 градусов
Фото: АР/ТАСС
В Мадриде прошла традиционная "водная битва"
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
К Гонконгу приближается тайфун "Талим"
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images
Климатический марш в Карачи, Пакистан
Фото: ЕРА/ТАСС
Вязаный джемпер, принадлежавший британской принцессе Диане, будет выставлен на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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