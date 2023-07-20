Почему женщин не пускают на гору Афон в Греции, и кому из дам всё же удалось побывать в этом сакральном месте

Таинственная гора в Греции, известная как Афон, уже несколько веков является местом, куда категорически запрещено ходить женщинам и животным. Этот запрет вызывает много вопросов и интерес у туристов со всего мира. Почему женщины не могут посетить гору уже несколько веков? Что скрывается за запретом на посещение горы? Как жители Греции относятся к этому запрету в наши дни? И кому удалось побывать на горе?

Почему женщины не могут посетить гору уже несколько веков

Святая гора Афон /Фото:kulturakumertau.ru

Таинственная гора Афон расположена на полуострове Халкидики в Греции и считается одним из самых духовных мест в стране. С 1054 года на горе располагается монастырская община, которая является центром православия и паломничества. Однако, с того времени на горе действует запрет на посещение женщин и животных.

Согласно легендам, запрет был установлен в честь Богородицы, которая явилась здесь вместе со своим сыном Иисусом Христом. Тогда она объявила, что это место будет посвящено только мужчинам. С тех пор женщины не имеют права посещать гору.

Однако, существуют и другие версии появления запрета. Некоторые историки считают, что запрет был установлен в целях сохранения традиций и обычаев, которые действуют на горе с древних времен. Также есть мнение, что запрет был установлен для защиты женщин, так как на горе существует опасность для их жизни и здоровья.

Невзирая на множество гипотез и теорий, запрет на посещение горы Афон остается в силе и по сей день. На горе живут только монахи, поэтому проход туда доступен только мужчинам с предварительным разрешением и на определенных условиях.

Вершина горы Афон /Фото:stranabolgariya.ru

В дополнение к этому, гора Афон является одним из последних мест в мире, где действуют старинные правила и обряды. Монастыри, расположенные на горе, живут по строгим правилам и расписанию, которые соблюдаются уже веками. Кроме того, на горе Афон находится богатая коллекция религиозных и исторических артефактов, среди которых манускрипты, иконы, книги и документы, датирующиеся временем, когда была создана монастырская община. Гора Афон является не только важным религиозным центром, но и уникальным историческим объектом, привлекающим тысячи паломников и туристов каждый год.

Что скрывается за запретом на посещение горы

Запрет на посещение горы Афон женщинам и животным вызывает много вопросов и заставляет задуматься, что же может скрываться на этой загадочной горе.

Один из обычаев заключается в том, что женщины не могут находиться на территории монастырей, чтобы не нарушать святость и чистоту места.

Монастырь /Фото:stranabolgariya.ru

Другая теория связана с историческими событиями, произошедшими на горе Афон в прошлом. В древние времена на горе происходили различные ритуалы и обряды, связанные с поклонением богам. В них участвовали только мужчины. Возможно, этот запрет был усилен в целях сохранения традиций и обрядов.

Третья теория связана с опасностями, которые могут поджидать женщин на горе. На территории горы существуют опасные растения и животные, а также сильные течения и непредсказуемая погода.

Как жители Греции относятся к запрету на посещение горы в наши дни

Греция /Фото:russia.greekreporter.com

Для жителей Греции этот запрет является частью духовной и культурной традиции, которую они уважают и соблюдают.

Большинство относятся к запрету на посещение горы Афон с уважением. Они считают, что запрет является частью духовной традиции и помогает сохранять святыню.

Тем не менее, существуют и те, кто считает, что запрет на посещение горы Афон является формой дискриминации по половому признаку. Они настаивают на том, что запрет на посещение горы должен быть отменен, и женщины должны иметь право посещать место, которое имеет большое значение для всей Греции.

Несмотря на это, запрет на посещение горы Афон остается в силе и соблюдается жителями Греции.

Кому удалось побывать на горе

Запрет на посещение горы Афон женщинам и животным является строгим и соблюдается уже несколько веков. Однако, существуют исключения и особые случаи, когда некоторым женщинам удалось побывать на горе.

Мужчина на горе /Фото: nomad-tm.ru

Одним из таких случаев было посещение горы Афон королевой Елизаветой II в 1950-х годах. Она посетила монастыри на горе вместе с мужем, герцогом Эдинбургским, и им был предоставлен специальный допуск на ее посещение.

Также на гору удалось попасть журналистам и кинорежиссерам, которые снимали фильмы и документальные программы о горе Афон. Для этого им пришлось получить специальное разрешение и согласовать свое пребывание на территории горы с монахами.

Были и случаи, когда женщинам удавалось посетить гору в тайне, нарушив запрет на посещение. Однако, такие случаи крайне редки и небезопасны, так как нарушение запрета может повлечь за собой серьезные последствия.

Гора и дальше продолжает оставаться загадочным и духовным местом, доступным только мужчинам, которые могут сохранять святость и чистоту места.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180723/56426/