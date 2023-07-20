Потусторонняя Долина мельниц в центре Сорренто под угрозой исчезновения

Береговая линия полуострова Сорренто, на котором раскинулся одноименный курортный городок, испещрена глубокими ущельями, образовавшимися за многие тысячелетия. Одним из самых ярких и загадочных ущелий является Глубокая долина мельниц, расположенная прямо в центре города. Она прославилось тем, что хранит уникальные достопримечательности – старинные мельницы и руины лесопилок, сыгравших немаловажную роль в истории всего региона. Теперь же поросшие мхом и вьющимися растениями строения, привлекают своим потусторонним видом туристов со всего мира. Все бы ничего, но деятельность людей уже не раз приводила к фатальным последствиям, последние из которых могут лишить Сорренто культовой достопримечательности.

1. Уникальная экосистема полуострова Сорренто

Il Vallone dei Mulini – потусторонний пейзаж в центре Сорренто (Италия).

На юго-западе Италии в Неаполитанском заливе есть прекрасный полуостров, на котором раскинулся живописный город Сорренто. Зубчатое побережье одноименного полуострова образовалось около 40 тыс. лет назад после мощного извержения вулканов на Флегрейских полях, расположенных к западу от Неаполя. Потоки лавы создали драматические скалы и каньоны, которые теперь образуют естественные границы между городами Мета, Пиано-ди-Сорренто, Сант-Аньелло и Сорренто, а потоки воды за десятки тысяч лет прорезали глубокие ущелья и образовали живописные долины.

Глубокое ущелье, разделяющее полуостров Сорренто, издревле привлекало предприимчивых людей (Il Vallone dei Mulini, Италия). | Фото: topvoyager.com.

Одно из таких образований находится в самом центре курортного городка Сорренто, разрезая его пополам. Речь идет о красивейшей долине Il Vallone dei Mulini (она же Долина мельниц), которая сама по себе является геологической странностью, образованной двумя потоками рек – Касарлано-Чезарано и Сент-Антонино. Их быстрые воды прорезали очень узкие извилистые ущелья, а в том мечте, где встречаются два потока, образовалось широкое ущелье, чем и воспользовались люди еще в древние времена.

2. Как уникальная долина стала промышленным центром задолго до начала технической революции

Долина мельниц – захватывающий сюрреалистичный пейзаж в современном городе (Сорренто, Италия). | Фото: atlasobscura.com.

Первые люди на полуострове появились еще в доисторические времена. Об этом свидетельствуют остатки древних стойбищ, обнаруженные в пещерах Николуччи и Гаудо в Кампании рядом с Неаполем. Постоянный и мощный поток воды, которые люди научились использовать себе во благо, издревле привлек в Il Vallone dei Mulini земледельцев, научившихся молоть зерно с помощью жернов, которые вращает сама вода (не зря живописное ущелье получило такое название). В Долине мельниц уже к X веку были созданы мукомольные комплексы, состоящие из множества мельниц. За год они поставляли около 2,5 тыс. тонн муки в год как в Неаполь, так и по всему региону.

О былом процветании мукомольного производства свидетельствует шестиэтажное здание мельницы (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: atlasobscura.com.

Поскольку мукомольное производство было довольно прибыльным делом, на плато образовался процветающий городок, предприимчивые жители которого научились использовать мощь водного потока и в других целях. В Средние века в Долине мельниц стали появляться лесопилки в промышленных масштабах, услугами которых пользовались краснодеревщики и другие ремесленники. Затем была построена общественная прачечная, где женщины всего района собирались для стирки и сушки вещей домочадцев.

3. Как бездумная деятельность людей привела к тому, что Долина опустела и превратилась в потустороннее царство

Разрастание города стало причиной того, что Долина мельниц была отрезана от морского побережья (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: topvoyager.com.

Общественной прачечной Il Vallone dei Mulini женщины со всей округи пользовались еще и в начале XX века (фото 1906 г.). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Реки живописнейшей долины Сорренто многие столетия служили людям, научившимся с пользой использовать их потоки. Хотя именно люди и были причиной того, что ущелье стало непригодным для работы. Поскольку процветание городка вызвало его активное расширение, а научно-технический прогресс позволил облагораживать территории улиц и площадей, власти принялись за работу. В 1866 году, чтобы расширить полезную площадь города, они приняли решение засыпать часть ущелья, где долина выходила на побережье. Этот промежуток попросту заполнили каменными обломками и вулканическим туфом, покрыли галькой и залили цементом, обустроив культовую площадь Пьяцца Тассо. Казалось бы, ничего страшного не произошло, на потоки воды, образовавшаяся «пробка» никак не повлияла, зато у горожан появилось место для прогулок и отдыха, ведь с площади открывается захватывающий вид на побережье.

Выстроенная стена стала причиной кардинального изменения микроклимата, но у горожан появилась общественная площадь (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

Примечательно: К сожалению, такое вмешательство вызвало неожиданные последствия, ведь природа не прощает ошибок людей, которые в этом случае стали действительно фатальными. Ныне знаковая достопримечательность Сорренто (Пьяцца Тассо), отрезала долину от постоянных морских бризов, что вызвало изменение микроклимата, повысив влажность до критической отметки – 80%. Из-за этого долина превратилась в уникальный оазис не похожий ни на одно другое место на Соррентийском полуострове, да и на юге Италии, в целом.

В долине, используя мощь горных потоков воды, друг за другом стали появляться производственные здания (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Очень быстро работающие в долине люди ощутили на себе тяжесть обстановки, которая действовала угнетающе и изматывала людей до такой степени, что они стали покидать основательные промышленные здания, в свое время построенные из камня, что помогло выдержать не одно землетрясение. Это, естественно, произошло не в один миг, самые стойкие содержали мельницы и лесопилки вплоть до 1940-х годов. Основная же масса организовывала свой бизнес уже на территории города, внедряя новые технологии, поскольку древнее оборудование хоть и было надежным, но давно морально устарело, да и производительность была значительно ниже нового.

Остатки зданий мастерских, заброшенных после строительства городской площади (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что растительность получила невиданные для юга Италии условия для вольготной жизни. Когда-то кишащие мельниками, плотниками и прачками основательные здания, стали захватываться растительностью. Высокая влажность очень быстро помогла расстелить пышный зеленый ковер поверх заброшенных строений, создавая сюрреалистичный пейзаж. Именно эта картина и стала точкой притяжения для многих путешественников. Бывалые путешественники утверждают, если двигаться со стороны центра Сорренто, Долина мельниц кажется маленьким заколдованным королевством, спрятанным за густой кроной многовекового остролистого дуба, который закрывает благоухающую долину от рева автомобилей и мотоциклов, давая возможность услышать пение птиц и даже жужжание насекомых.

Повышенная влажность поспособствовала появлению самых неожиданных для этого региона представителей флоры (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Большая часть основания долины затенена скалистыми стенами, щедро покрытыми вьющимися растениями и мхом, что усиливало ощущение тайны и привело к появлению легенд и предположений, кто или что проживает в природном царстве, в котором людям уже нет места. Еще в XIX веке местные жители, которые часто замечали мелькающие огоньки или слышали непонятные звуки, верили, что в этих местах водятся эльфы. Согласно преданию, каждую ночь они выходили со своих убежищ и зажигали фонари, чтобы отогнать от них злых духов.

Красота благоухающего ущелья привлекала художников со всего мира (гравюра «Долина в Сорренто», Уильям Гвелл). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Недавние исследования, проведенные Всемирным фондом дикой природы (WWF), напрочь развеяли этот миф. В долине, точнее сказать, в заброшенных зданиях были обнаружены вовсе не эльфы, а редкие виды сов и летучих мышей, которые нашли там гостеприимную среду обитания. Для них старые постройки стали домом и частью природного ландшафта. Стоит упомянуть, что и ботаникам есть чем заняться в буйствующих дебрях. Однажды, они обнаружили редчайший вид папоротников – Phillitis Vulgaris, что является неслыханной находкой для юга Италии.

4. Как Долина мельниц сыграла немаловажную роль в популярности Сорренто

Художники-романисты находили вдохновение, глядя на красоту Долины мельниц (Сорренто, Италия). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Курортный город Сорренто был популярным туристическим направлением еще со времен Римской империи, когда богатые люди начали строить роскошные дома для отдыха по всему полуострову. Об этом свидетельствует Мемориальная доска за пределами музея Корреале, где хранятся археологические находки с римских времен до XVIII века, она перечисляет имена известных художников и писателей, которые посещали город на протяжении веков. Иоганн Вольфганг фон Гете, Фридрих Ницше, Лев Толстой – вот лишь малая часть имен известных личностей из разных уголков Европы, которые не раз бывали в этих местах.

Гравюра У. Брокедона по эскизу миссис Д. Давенпорт (1864 г.) и картина Доменико Фиорентино (2007 г.)

Во второй половине XIX века Сорренто и вовсе стал местом для зарождающегося европейского среднего класса, считающего полуостров «уединенным раем, где местные жители проявляли большое внимание и доброту к иностранцам». При этом существуют прямые доказательства того, что Долина мельниц сыграла немалую роль в популяризации города уже тогда. «В XIX веке художники, принадлежащие к романтическому движению, путешествовали по Европе в поисках пейзажей, которые вызывали бы сильные эмоции, — говорит Аннунциата Беррино, ученый-историк из Неаполитанского университета. – Долина мельниц больше всего соответствует требуемой эстетике».

С появлением фотоаппаратов фотографы со всего мира стали охотиться за впечатляющими снимками (Э. Циглер, Il vallone (Долина), 1870 г.). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Английский же писатель Октавиан Блюитт назвал дикость долины обязательной для посещения художниками, в то время как французский писатель и художник Турпен де Криссе описал ее как место, обернутое «таинственным оттенком». К середине 1800-х годов изображения долины можно было увидеть на открытках, разосланных по всей Европе восторженными посетителями. И это неудивительно, желающих посетить город к 1860-х гг. было хоть отбавляй, учитывая, что местные жители почувствовали хорошую выгоду от туристического бизнеса. Все, кто имели мало-мальски пригодную для жизни недвижимость, стали сдавать ее в аренду, моряки – устраивали специальные лодочные туры, а молодые крепкие парни подряжались носильщиками. Владельцы торговых лавок и таверн также не остались не у дел, ведь гостям города нужно было где-то кушать, покупать продукты или сувениры, на которых изображались местные достопримечательности, и сюрреалистичная Il Vallone dei Mulini не стала исключением.

https://www.youtube.com/watch?v=8-nIb3wuh3w

5. Почему Сорренто может потерять культовую Долину мельниц

В наше время Долина мельниц была не менее популярной туристической достопримечательностью (Сорренто, Италия).

Когда в 2019 году местные газеты объявили, что «лопасти мельницы снова повернутся» и давно заброшенные руины Долины мельниц собираются восстановить, так сказать, вернуть им былую славу. Эта новость стала настоящим шоком для многих жителей полуострова и общественности Италии, ведь этим делом собирались заниматься частные лица.

В 2012 году главное здание мельничного комплекса было продано тем, кто решил превратить Долину в туристическую мекку (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Местные жители ничего не хотели менять, величественные руины должны были только укрепить (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

«Большинство людей думали, что главное шестиэтажное здание мельницы принадлежит государству», — рассказывают энтузиасты, добавляя, что муниципальное правительство обычно освещало его и ставило вертеп на крышу на Рождество, что обычно делается только для общественных зданий. Несмотря на это широко распространенное предположение, мельница до недавнего времени принадлежала семье, предки которой ее приобрели в XIX веке и модернизировали. Потомки же выставили исторический памятник на продажу и выручили за него 300 тыс. евро, при этом власти ничего не сделали для того, чтобы приобрести объект в муниципальную собственность и превратить его в заповедник, на чем настаивала городская общественность, деятели науки и культуры.

Новый владелец уничтожил вековую растительность и в 2019 г. начал вандальную реставрацию Il Vallone dei Mulini (Сорренто, Италия). | Фото: navratdoreality.cz.

Никакие протесты и доводы не смогли остановить нового владельца – компанию Maccheronificio S.r.l., принадлежащую Мариано Понтекорво, которая в 2019 году начала «реставрацию». Они попросту загнали строительную технику, которая и уничтожила папоротники, вьющиеся растения, мхи, покрывающие фасад и крышу остатков здания. Но и это еще не все, когда строительные леса были сняты, народ просто ужаснулся от увиденного, вместо сюрреалистичных развалин «красовалось» практически современное здание с металлопластиковыми окнами и торчащими элементами системы вентиляции. И это несмотря на то, что по правилам продажи исторических зданий в Италии действуют особые законы и нормы. Марио Руссо, археолог, который участвовал в реставрации многих исторических объектов на Соррентийском полуострове, говорит, что владельцы обязаны были провести «консервативную» реставрацию. «Мельница должна была остаться руинами, — говорит он, — они должны были предотвратить разрушение с минимальными изменениями, насколько это возможно». Но в реальности случился скандал, который в свое время коснулся печально известной, до сих пор высмеиваемой фрески Ecce Homo в Испании (древняя святыня была изуродована до неузнаваемости в любительской попытке реставрации).

Вот, что увидели местные жители после того, как было снято строительное ограждение (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

С тех пор не прекращаются суды, одно из главных достояний Долины мельниц находится в подвешенном состоянии, хотя культовой достопримечательностью старую мельницу уже и назвать нельзя. Несмотря на то, что прокуроры настаивают на том, что реставрационные работы нарушили местные законы об охране наследия, представители муниципального органа Soprindenteza, которому поручено контролировать проекты, влияющие на культурное наследие страны, не увидели никаких отступлений от норм. И это несмотря на то, что природному окружению также нанесли непоправимый урон.

Теперь вместо буйной растительности, придающей особое очарование и загадочность, можно увидеть лишь бетон и современные окна (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Каким бы ни был исход расследования, будущее Долины мельниц изменилось, и то, куда оно пойдет, во многом будет зависеть от того, какое видение «сохранения» преобладает. По мнению Всемирного фонда дикой природы и других экологических групп, Долина должна оставаться нетронутой, за исключением незначительных вмешательств, чтобы предотвратить обрушение старой мельницы и остатков исторических сооружений. «Это единственное место в Сорренто, не затронутое урбанизацией, — говорит Д’Эспозито, глава местного отделения WWF, — это как окно в наше геологическое прошлое, и его следует сохранить таким, как оно было до неумелых реставрационных работ».

https://www.youtube.com/watch?v=InD-7FX_W2Y

Источник: https://novate.ru/blogs/200723/66969/