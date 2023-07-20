Как фотограф снял уникальные фото белых медведей

Некоторые читатели заволновались, как же фотограф смог фотографировать в таких сложных условиях, а еще и опасных, потому что любой контакт с белыми медведями – это всегда серьезный риск!

Да, действительно, белый медведь считается по праву хозяином северного полюса, и выше него в пищевой цепочке никого больше нет, кроме человека. Дикие белые медведи всегда начеку и насторожены к любым живым существам, а человека они знаю не понаслышке. С ними у них особые счеты и настройка «враждебности» всегда включена по умолчанию.

Несмотря на это, у человека есть более развитой мозг, а, следовательно, смекалка и хитрость. Это дает хорошее преимущество в борьбе за место под арктическим солнцем. Однако, стоит человеку уйти с насиженного места, белые медведи моментально займут его и станут полноправными хозяевами всех рукотворных построек. Никакие кадастровые документы им нипочем. Прогнать клан мишек в белых шубах можно разве что оружием, но было ли такое в истории хоть раз? Видели ли вы, что когда-то процветающая полярная станция однажды опустела и понадобилась через несколько лет вновь?

Так случилось с полярной станцией на острове Колючин, которая располагалась у берегов Чукотки. Именно там фотографу Дмитрию Коху удалось повстречать новых хозяев, которые заполучили заброшенную станцию в безвозмездное пользование.



Фотограф Дмитрий Кох

Что за полярная станция на острове Колючин?

Полярная станция на острове Колючин появилась в далеком 1942 году. Тогда ее перенесли с чукотского мыса Дженретлен.

До начала 80-ых годов станция исправно работала и ею пользовались полярники, а поселок, который возник вокруг нее, даже получил название Колючино.

В 1983 году вся активность станции спала, и здесь бывали только небольшие вахты по 3-7 человек.

К концу 80-ых опустел и сам поселок Колючино. Люди его покинули.

В 1992 году наименование поселка Колючино и вовсе убрали с географических карт.





Кто сегодня есть на станции на острове Колючин?

«То над чем не позаботились люди, позаботится природа»



Белый медведь плавает себе в удовольствие у берега острова Колючин, фото Дмитрия Коха

Правда, у природы свои взгляды на антропологические творения. люди бросили поселок и по законам природы, он стал капсулой времени. На острове сохранились почти все постройки времен ссср , хотя из года в год под воздействием сурового климата они разрушаются и в будущем исчезнут.



Белый медведь на острове Колючин, фото Дмитрия Коха

Остров настолько опустел, что даже животных здесь редко встретишь. Иногда заплывает стая моржей. За неимением лучшего, они могут здесь временно организовать лежбища. Гренландские киты проплывают мимо, махая своими плавниками моржам. Птицам проще. Они частенько прилетают на безлюдный остров для гнездовья. Вдали от суеты чайки, беринговые бакланы и толстоклювые кайры могут спокойно обзавестись потомством.



Белые медведи на острове Колючин, фото Дмитрия Коха

Как фотограф Дмитрий Кох смог снять белых медведей на острове Колючин?

А вот белые медведи обожают остров Колючин. Они здесь не только частые гости, но полноправные хозяева. Чаще всего они любят прогуливаться, но могут и берлоги свои здесь построить.



Белый медведь перед своим домом, видимо. Фото Дмитрия Коха

Фотографу Дмитрию Коху повезло попасть в экспедицию на чукотский остров Врангеля. Во время нее Дмитрий смог побывать в заброшенном поселке Колючино. Что же он там делал? Что может делать человек, который страстно любит свое дело, фотодело?



Ну, классный сюжет: мать в окно глядит, отец на крыльце приветствует. Фото Дмитрия Коха

Конечно же, снимать. Серьезно рискуя, фотограф смог запечатлеть белых медведей в качестве новых постояльцев поселка и станции.



Белые медведи на острове Колючин заняли станцию. Довольные, похоже. Фото Дмитрия Коха

Дмитрий искренне восхитился невероятной красотой Арктики:

«Наконец-то возвращаемся из долгожданной поездки на Чукотку и остров Врангеля. Это самая дальняя и восточная часть российской Арктики, поэтому попасть в это место очень сложно. Но если уж попал, то и трудно его забыть. Мы путешествовали на парусной яхте вдоль побережья и преодолели более 1200 миль, с нетронутыми ландшафтами, затерянными деревнями во времени, разнообразной фауной и морем, полным жизни», фотограф Дмитрий Кох



Это прям семейный портрет на стене — муж и жена. Фото Дмитрия Коха

Однако, не все оказалось так радужно, как хотелось бы. Было то, что расстроило бы каждого из нас. Мусор. Хлам. Увы,

«Человека можно обнаружить не только по его созидательной деятельности, но и по губительной»



Белый медведь и газовые баллоны, фото Дмитрия Коха

На острове повсюду валяются металлические бочки из-под топлива. Их всегда используют полярники, военные и моряки. Строительного му#ора также много, как и прочих остатков человеческой деятельности.

«Российская Арктика — чрезвычайно красивый параллельный мир. Но, к сожалению, этот мир полон му#ора. Эта проблема хорошо известна всем. Например, вдоль побережья разбросано около 12 миллионов брошенных бочек с топливом. В советское время сюда привозили бочки с топливом, а после того, как оно было израсходовано, бочки разбрасывали повсюду. Плюс: заброшенные деревни, строительный мусор и так далее. И сейчас слишком дорого все чистить. Насколько я знаю, наше правительство пытается запустить какую-то программу очистки, надеюсь, решение будет найдено», фотограф Дмитрий Кох



Белые медведи среди пустых ржавых бочек из-под топлива. Фото Дмитрия Коха

Остается только надеяться, что белым медведям все это наследство от прямоходящих не будет губительно.



Так смотрят, словно спрашивают: «Намусорили? А кто убирать за собой будет?» Фото Дмитрия Коха

Итоги

Вот такие фотографии белых медведей смог сделать фотограф Дмитрий Кох на острове Колючино. Как вам полярные мишки на таком необычном фоне? Мне кажется, что они отлично вписались в человеческие жилища, будто под них все и строилось. Зачем нужна берлога, когда есть такие хоромы? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Очень интересно почитать и пообсуждать.



Очень вопросительный взгляд у медведя. Фото Дмитрия Коха

Другие удивительные фотоработы Дмитрия Коха, вы можете посмотреть на его странице в Инстаграм. А вишенка на торте к этой статье, для вас видео от Дмитрия с теми самыми, что на фото. Интересно, это они трутся спиной о земную ось?

И это ещё не всё!

Фотограф Дмитрий Кох отметил, что белые медведи довольно любопытные животные. Снимать их очень интересно, но риск присутствует постоянно. Поэтому, при работе с таким материалом и в таких условиях нужно тщательно готовиться, как самому фотографу, так и технику иметь соответствующую.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=9JHyUieKqoU

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36197-kakfotograf-snyal-unikalnye-foto-belyh-medvedey-15-foto-1-video.html