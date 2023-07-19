Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

20 идеальных изображений, которые порадуют любителей порядка

Наша хаотичная повседневная жизнь заставляет стремиться к порядку, красоте и совершенству. В этом посте вы увидите захватывающие фотографии обыденных вещей, которые вызывают приятные ощущения своей безукоризненностью.

1. Литопсы — это южноафриканские растения, которые эволюционировали, чтобы выглядеть как камни

2. Идеально спящие котята

3. Красивый рисунок из листьев

4.Соляные горы в Иране

5. Облачный творог

6. Поперечное сечение лайма

7. Настенное искусство

8. Масть этих питомцев совпадает

9. Растение растёт вверх по пальме

10. Дерево в двух цветах

11. Узор на руке

12. Идеальные суккуленты

13. Помидор в форме сердца

14. Мётлы в садовом магазине

15. Арбуз без косточек

16. Головокружительные узоры, покрывающие эту заброшенную соляную шахту, совершенно естественны

17. Хлеб на ножках

18. Мороз охватил только половину горы

19. Шерсть лошади

20. Тень создаёт идеальный градиент

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36249-20idealnyh-izobrazheniy-kotorye-poraduyut-lyubiteley-poryadka-21-foto.html

19.07.2023 - Posted by | Креатив...

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