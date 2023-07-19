Как сложилась судьба матроса, который совершил легендарный залп с крейсера «Аврора»: Евдоким Огнев

Поздним вечером 24 октября (6 ноября) 1917 года с крейсера «Аврора» прозвучал выстрел холостым снарядом, ставший для восставших солдат и матросов сигналом к штурму Зимнего дворца. Согласно приказа комиссара А. В. Белышева, ответственным за выстрел был назначен матрос-артиллерист Евдоким Огнев, который и совершил залп из шестидюймового орудия. В этот момент, словно удар грома разорвал воздух над северной столицей и с Дворцовой площади послышалось раскатистое «ура». Штурм Зимнего начался. Думается, многим будет интересно узнать, как сложилась судьба героя революции, произведшего легендарный залп в тот судьбоносный вечер.

Дата 25 октября 1917 года, определившая ход мировой истории, стала символом преобразования жизни многих народов на долгие годы. В результате Октябрьской революции коренным образом изменилось положение всех слоёв населения развалившейся империи. Большевики стали правящей партией, возглавлявшей работу аппарата нового государственного и общественного строя.

Государственный переворот

Крейсер «Аврора» в 21:40 холостым залпом совершил исторический выстрел из 6-дюймового орудия.

В ночь с 24 на 25 октября 1917 года в Петрограде произошло восстание. Крейсер «Аврора» в 21:40 холостым залпом совершил исторический выстрел из 6-дюймового орудия, тем самым дав сигнал к штурму Зимнего дворца в Петербурге. Восставшие с оружием в руках ринулись на город. И захватив мосты, почту, телеграф, Государственный банк, изолировали правительство, чтобы не допустить подхода военных частей.

Меж тем, в ту роковую ночь об этом эпохальном событии, кардинально изменившем судьбу страны, узнали не сразу. Жизнь в северной столице и других больших городах шла своим чередом. Так, в Петрограде в опере «Дон Карлос» солировал Федор Шаляпин, в Москве в Художественном театре давали «Горе от ума». В тот день на сцене блистали Константин Станиславский, Василий Качалов, Иван Москвин. А у Вертинского именно в этот день состоялся первый в жизни бенефис. И пока городская богема наслаждалась оперой, театральными постановками, стихами и романсами, странное мятежное беспокойство начало лавиной накрывать страну.

Крейсер «Аврора». / Восстание в Петрограде.

Пролетариат вместе с солдатами и матросами на центральных улицах Питера и Москвы стал возводить баррикады, в том числе и с тумб с афишами, анонсировавшими те самые премьеры и концерты. Их попросту вырывали из земли и пускали на баррикады, которые в скором времени стали полем ожесточенных боев.

Штурм Зимнего дворца 1917 года.

К утру Зимний был взят вооруженными рабочими, солдатами и матросами. Ими же было свергнуто Временное правительство, министры арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость. В итоге 25 октября (7 ноября) не только Питер и Москва полностью оказался в руках восставших, но и судьбы миллионов, проживавших на территории империи…

Изменилась жизнь и матроса Балтийского флота, служившего на крейсере «Аврора», Евдокима Огнева, которого большевики канонизировали, сделав одним из героев Октября. Сам же он в тот холодный октябрьский вечер даже предположить не мог, что потомки присвоят ему звание командующего Революцией.

Немного из биографии легендарного матроса-артиллериста

Евдоким Огнев матрос-артиллерист с крейсера «Аврора».

Исправный боец и убежденный коммунист Евдоким Огнев родился в 1887 году в селе Старая Криуша Воронежской губернии. Его отец — Павел Прокофьевич был пекарем по профессии, и в поисках лучшей жизни вместе с семьёй часто переезжал с места на место. Останавливалась семья и на хуторе Третий Лог (ныне Волгоградская область), и на хуторе Попов, и в станицах Войска Донского — Михайловской, Зотовской, Великокняжеской, где в итоге и осели.

Маленький Евдоким рост активным, бойким и смышленым мальчонкой. Его старшая сестра рассказывала, что в детстве Евдокимушка дни напролёт проводил на речке, любил он со сверстниками на плотах, корытах, заброшенных старых лодках устраивать отчаянные импровизированные «морские» бои. Ещё тогда во всех играх будущий моряк был командиром. Как-то во время одного из таких «сражений» его брат Федотка вывихнул ногу, и наш герой семь километров нёс его домой на руках…

В 1909 году, в 22-летнем возрасте Огнев попал на службу на Балтийский флот. Проявив себя с лучшей стороны, юноша был направлен на обучение в школу комендоров — матросов-артиллеристов, после чего и попал на легендарный крейсер «Аврора», где и прослужил до революционных событий 1917 года.

Исторический залп

.Огнев пылко поддерживал идеи Владимира Ленина. Будучи грамотным, Евдоким мог ознакомиться с тем, что писали о политике и жизни страны в газетах. Особенно матроса воодушевило Февральское восстание, во время которого он принимал непосредственное участие в освобождении политических заключенных из тюрем. Летом он также участвовал в акциях протеста против Временного правительства. Однако самое главное событие жизни ждало его впереди. В ночь с 24 на 25 октября крейсер «Аврора», с революционно настроенной командой на борту, по Неве подошёл к Васильевскому мосту и стал на якорь неподалеку от Зимнего дворца.

В ночь с 24 на 25 октября 1917 года в Петрограде произошло восстание.

Засевшему в Зимнем Временному правительству в ультимативной форме было предложено сдаться до 21.00. В случае отклонения ультиматума восставшие угрожали штурмом. В революционном комитете было решено, что сигнал для начала такового будет подан выстрелом с крейсера «Авроры». Час пробил — правительство безмолвствовало. Команда на военном крейсере с волнением наблюдала за Петропавловской крепостью. Именно оттуда должны были подать знак — над крепостью должен был зажечься огонь…

Произвести залп по Зимнему холостым выстрелом доверили Евдокиму Павловичу Огневу. Он с большим волнением глядел в сторону крепости, но сигнала к выстрелу не было. Огонь над крепостью не зажегся ни в 21:15, ни в 21:30. Напряжение на «Авроре» нарастало. Отмашка была дана лишь в 21:40. Комендор Огнев спустил курок — Петроград тотчас содрогнулся от грохота шестидюймовой пушки. Спустя несколько часов дворец был взят, а Временное правительство арестовано.

24 октября 1917-го в 21.40 Петроград содрогнулся от грохота шестидюймовой пушки. / Евдоким Огнев.

Как вспоминал позже А.В. Белышева, первый комиссар крейсера «Аврора»: «25 октября 1917 года «Аврора». На рассвете тысячи петроградских рабочих пришли на набережную, приветствуя военных моряков. Никогда прежде так далеко в город не заходили такие крупные боевые корабли.»

Дальнейшая судьба комендора

После восстания в Петрограде Огнев еще некоторое время пробыл на «Авроре», а затем попросился на фронт. В этот раз командование доверило ему целый «сухопутный крейсер» — бронепоезд «Смерть Каледину», который принимал участие в подавлении антибольшевистских протестов. Затем Евдоким Павлович присоединился к Сальской группе войск, где возглавил кавалерийский взвод.

Портрет революционного матроса. (1917) Художник: Бучкин П.Д.

Немногим позже Огнев был командирован с боевым заданием на Дон. Прибыл он туда в качестве агитатора с целю создать казачий эскадрон. Командование предполагало, что в знак доверия к своему земляку, казаки будут добровольно записываться в его отряд. Расчет оказался верным. Агитация среди земляков имела успех — в отряды записалось немало казаков-добровольцев. И так от станицы к станице собирал Огнев под знамена большевиков вольных казаков.

Роковым для Огнева стало 19 апреля 1918-го, когда его отряд, насчитывавший 78 сабель, занял хутор Казачий Хомутец. На площади при большом скоплении местных жителей состоялся митинг, на котором Огнев выступил с пламенной речью и призвал казаков встать на сторону советской власти. Однако к рассвету следующего дня несколько сотен белогвардейцев окружили хутор. Евдоким Павлович приказал основным силам отряда отходить, а сам с малой группой остался прикрывать отступление товарищей. Первую атаку им удалось отбить, но патроны были на исходе, а бойцов из группы прикрытия в живых к тому моменту остались трое: сам комендор, его ординарец и недавно примкнувший к ним местный казак.

Памятник Евдокиму Огневу на месте его гибели.

Когда стало ясно, что сдерживать врага они больше не смогут, все трое вскочили на коней и помчались по степи, отстреливаясь на ходу. Но у скифского кургана казак неожиданно остановил коня, прицелился и выстрелил в спину Огневу. Смерть Евдокима Павловича наступила мгновенно. Так Евдоким Огнев погиб совсем молодым от пули предателя за идеи большевиков. Похоронили его однополчане возле того самого кургана, где славного командира настигла пуля. В 1966 году останки Огнева торжественно перезахоронили в Казачьем Хомутце. А спустя четыре года его имя увековечили в названии одной из улиц Ленинграда.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180723/56789/