Аэропорт Толмачёво в Новосибирске

Толмачёво – самый крупный аэропорт России за Уралом. Он занимает 4-е место по пассажиропотоку после аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. По итогам 2022 года новосибирский авиахаб обслужил более 7,5 млн пассажиров, обеспечив более 35 тысяч самолёто-вылетов. При этом, каждый третий пассажир Толмачёво — трансферный.

Аэропорт находится в столице Сибири — Новосибирске. Расстояние до Москвы около 3000 км, до Владивостока — около 4000 км. Выгодное расположение между западом и востоком обеспечивает широкую географию полётов, которая охватывает не только всю Россию, но и большое количество международных направлений. Аэропорт является хабом для транзита в страны СНГ и Юго-Восточной Азии. А ещё Толмачёво — базовый аэропорт S7 Airlines, откуда началась история авиакомпании.

В 2023 году здесь открыли новое здание пассажирского терминала. Над проектом работал главный архитектор Москвы, часть дизайна интерьера разрабатывала студия Артемия Лебедева. Главное украшение зала регистрации — 30-метровые колонны в виде турбин самолёта, а фасад выполнен в виде единой стеклянной ленты длиной более 300 метров.

Фотографии и текст Славы Степанова

1. До появления гражданского аэропорта Толмачёво на этом месте был военный аэродром, который построили в 1941 году. Во время войны здесь совершали транзитные посадки истребители, которые следовали из США к фронтам боевых действий в европейской части СССР, а также бомбардировщики с завода в Комсомольске-на-Амуре.

Официальным днём рождения аэропорта Толмачёво считается 12 июля 1957 года — именно тогда отсюда отправился первый рейсовый самолёт в Москву. Это был Ту-104 с 50 пассажирами на борту. В то время в Новосибирске было 2 аэропорта — первый назывался Северный, он работал с 1929 по 2011 год.

В 1972 году из Толмачёво был отправлен первый миллион пассажиров, а в 1992 году аэропорт стал международным — первые рейсы отправились в Харбин и Франкфурт-на-Майне. Пассажиропоток в Толмачёво постоянно растёт — в 2022 году он составил более 7,5 млн пассажиров.

2. Первое здание аэровокзала Толмачёво с залом ожидания, зоной регистрации пассажиров, телеграфом, кассами и зоной выдачи багажа построили в 1957 году. Сейчас в этом здании находится контрольно-диспетчерский пункт, который размещается около Сектора С нового аэровокзального комплекса.

3. Толмачёво — базовый аэропорт S7 Airlines.

Именно на базе Толмачёвского авиаотряда в 1992 году создали частную авиакомпанию «Сибирь», которая в 2006 году стала называться S7 Airlines. Сейчас Толмачёво — один из основных авиатранспортных узлов, на базе которых построена маршрутная сеть S7 Airlines.

4. В 1991 году аэропорт обслужил 2,65 млн. пассажиров. Этот рекорд был побит только спустя 20 лет. В пиковый период развития маршрутной сети аэропорт Новосибирска был связан рейсами с 175 городами СССР. Сейчас Толмачёво имеет техническую возможность обслуживать более 12 млн млн пассажиров в год.

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6. До 2023 года в Толмачёво работало 2 Сектора — Сектор А для внутренних рейсов, который был построен в 1963 году и реконструирован в период 2004-2009 годов. Сектор B — для международных рейсов, последняя реконструкция которого завершена в 2015 году.

7. В 2023 году в Толмачёво ввели в эксплуатацию новый Сектор С аэровокзального комплекса, в будущем для пассажиров внутренних и международных рейсов будет работать единая зона регистрации.

8. Проект разработан под руководством Сергей Кузнецова, главного архитектора Москвы. По задумке колонны внутри должны походить одновременно на турбины самолёта и огромные деревья.

9. Фасад здания выполнен в виде единой стеклянной ленты длиной более 300 м. Строители установили витражное остекление из огромных стёкол размером 6 х 3 м.

10. В новом здании 3 этажа, общая высота 32,5 м. Если сравнивать с обычными жилыми домами, получается около 10 этажей.

11. Стеклянные витражи закрывают фасад на всю высоту. Внешнее освещение не предусмотрено проектом специально, чтобы вечером и ночью снаружи было видно всё внутреннее освещённое пространство терминала. Это одна из задумок архитектора — максимальное проникновение интерьера в экстерьер.

12. Отражение в фасадных стёклах терминала.

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15. В новом аэровокзале установлено 25 лифтов и 18 эскалаторов.

16. Самое просторное помещение нового терминала — зал регистрации на 54 стойки.

17. Колонны составлены из структурных рёбер, в которые вмонтировано светодиодное освещение. Оно делает конструкцию зрительно более лёгкой.

18. Колонны поднимаются на всю высоту вокзала. Высота каждой — 30 метров, диаметр — 5 метров.

19. Скульптурная композиция «Покорение Сибири».

Представлен Ермак в момент гибели, перед которым предстает великая и мудрая Сибирь в сочетании женского и мужского начала. Любовь, безграничная доброта и мудрость Сибири воплощены в лице алтайской девушки, мощь и сила – в пятилапом волке, хранящем ее покой.

20. Четыре колонны в виде турбин самолёта.

21. Лестница и эскалатор на 3 этаж в зону предполётного досмотра и прохода на вылет.

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23. На втором этаже расположилась выставка Новосибирского художественного музея с уникальной концепцией картин в иллюминаторах. Зона отдыха после регистрации оформлена произведениями живописи из собрания музея. В рамках проекта создали арт-объект в виде борта самолета. Здесь использовали самые знаковые шедевры постоянной экспозиции музея — портрет Екатерины II, пейзажи Николая Рериха.

24. Детская площадка возле выхода на посадку.

25. Бизнес-зал «S7 Priority».

26. Потолок в бизнес-зале украшен пятью мозаичными панно. Сюжет каждого из них посвящён теме путешествий и авиации — на панно можно рассмотреть хвост самолёта, иллюминатор, ремень безопасности, фуражку пилота, диспетчерскую вышку.

27. Бизнес-зал внутренних авиалиний Premier.

28. Система e-ticket — электронная форма авиабилета взамен обычного бланка. Чтобы пройти на посадку пассажиры просто прикладывают штрих-код к сканеру.

29. В новом терминале работает 6 телетрапов.

30. Начало посадки на борт самолёта.

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32. Аэропорт имеет 72 места для стоянки самолётов, 16 из них оборудованы централизованной заправочной системой.

33. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы. Курсами 07/25 и 16/34, обе по 3600 метров длиной.

34. Базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания S7 Airlines.

35. Взлёт самолёта авиакомпании «Победа».

36. Специалист службы перронного обслуживания с помощью светосигнальных жезлов помогает воздушному судну зарулить на место стоянки.

37. Маршрут движения самолёта маркирован жёлтыми линиями, которые определяют траекторию его движения по аэродрому.

38. Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой Азией.

39. Самые популярные направления на внутренних рейсах в 2022 году — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск и Иркутск.

40. В 2022 году стало на 81% больше перевозок в направлении стран СНГ.

41. Зона выдачи багажа.

42. Здесь работает 5 багажных лент.

43. Навигация.

44. Сектор досмотра и сортировки багажа. В Толмачёво используется новая система работы с багажом — можно одновременно комплектовать до 20 рейсов в час.

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46. Взлёт Embraer E-170 S7 Airlines.

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51. За 2022 год аэропорт обслужил больше 35 тысяч самолёто-вылетов.

52. Маршрутная сеть насчитывает более 85 направлений полётов, у Толмачёво имеется ежедневное авиасообщение с 40 городами России.

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56. В аэропорту Толмачёво есть свой музей авиации под открытым небом. На привокзальной площади выставлено 3 самолёта — ТУ-134Б-3 , ту-154м и Ил-86.

57. Аэропорт Толмачёво носит имя А. И. Покрышкина. Это советский военачальник, маршал авиации, летчик-ас в годы Великой Отечественной войны. Был вторым по результативности пилотом-истребителем.

58. Покрышкин провёл 650 боевых вылетов, 137 воздушных боёв, сбил 59 самолета противника.

59. Макет самолёта МиГ-3, на котором летал трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. В начале Великой Отечественной войны это был один из самых скоростных истребителей. При изготовлении макета использовали обломки самолётов, которые были сбиты в боях или оставлены в труднодоступных районах России.

60. Аэропорт входит в холдинг «НОВАПОРТ». В пяти аэропортах холдинга уже построены новые терминалы. Еще 4 — в процессе.

61. Задача проекта была создать крупный авиахаб, чтобы среднемагистральные суда обслуживали всю страну с одной посадкой. Рейсы через Новосибирск — самый быстрый и доступный маршрут с Дальнего Востока в Европу и Центральную Азию.

62. По числу трансферных пассажиров Толмачёво — крупнейший аэропорт в России. Это важная точка пересечения логистических потоков между Европой и Азией.

63. Новый терминал ввели в эксплуатацию 9 февраля 2023 года, в день 100-летия отечественной гражданской авиации.

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Источник: https://loveopium.ru/rossiya/aeroport-tolmachyovo-v-novosibirske.html