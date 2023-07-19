Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Аномальная жара в Европе

Ледяное угощение для животных в зоопарке в Турине

В европейских странах установилась аномально жаркая погода – в Греции, Швейцарии и Испании вспыхнули природные пожары. В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды. Во Всемирной метеорологической организации предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

Голубь у фонтана в Загребе, Хорватия

Голубь у фонтана в Загребе, Хорватия

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Парижа в саду Тюильри

Жители Парижа в саду Тюильри

Фото: АР/ТАСС

Девушка охлаждается у фонтана в Риме

Девушка охлаждается у фонтана в Риме

Фото: EPA/Vostock-photo

На берегу озера в Бухаресте, Румыния

На берегу озера в Бухаресте, Румыния

Фото: АР/ТАСС

Туристы у Пантеона в Риме

Туристы у Пантеона в Риме

Фото: Zuma/ТАСС

Пара проходит сквозь стену охлаждающего водяного тумана в Бухаресте, Румыния

Пара проходит сквозь стену охлаждающего водяного тумана в Бухаресте, Румыния

Фото: EPA/Vostock-photo

Медицинский персонал оказывает помощь туристу в Риме

Медицинский персонал оказывает помощь туристу в Риме

Фото: Stefano Montesi — Corbis/Getty Images

Девочка играет у фонтана в Мадриде

Девочка играет у фонтана в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Ледяное угощение для животных в зоопарке в Турине

Ледяное угощение для животных в зоопарке в Турине

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы защищаются от солнца в Валенсии, Испания

Туристы защищаются от солнца в Валенсии, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Вентиляторы у Колизея в Риме

Вентиляторы у Колизея в Риме

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Термометр показывает 41 градус по Цельсию в Мадриде

Термометр показывает 41 градус по Цельсию в Мадриде

Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6320/65461

19.07.2023 - Posted by | Природа... |

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