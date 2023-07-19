Аномальная жара в Европе
В европейских странах установилась аномально жаркая погода – в Греции, Швейцарии и Испании вспыхнули природные пожары. В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды. Во Всемирной метеорологической организации предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.
Голубь у фонтана в Загребе, Хорватия
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Парижа в саду Тюильри
Фото: АР/ТАСС
Девушка охлаждается у фонтана в Риме
Фото: EPA/Vostock-photo
На берегу озера в Бухаресте, Румыния
Фото: АР/ТАСС
Туристы у Пантеона в Риме
Фото: Zuma/ТАСС
Пара проходит сквозь стену охлаждающего водяного тумана в Бухаресте, Румыния
Фото: EPA/Vostock-photo
Медицинский персонал оказывает помощь туристу в Риме
Фото: Stefano Montesi — Corbis/Getty Images
Девочка играет у фонтана в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Ледяное угощение для животных в зоопарке в Турине
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы защищаются от солнца в Валенсии, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Вентиляторы у Колизея в Риме
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Термометр показывает 41 градус по Цельсию в Мадриде
Фото: Miguel Pereira/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6320/65461
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