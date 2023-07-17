Чан-Чан: вечный город Перу под угрозой исчезновения

На севере Перу, недалеко от города Трухильо, пока еще можно увидеть один из самых невероятных примеров доколумбовых мегаполисов, точнее сказать, впечатляющие руины города Чан-Чан, повествующие об интересной истории и трагической судьбе. Единственный в Северной и Южной Америке глиняный город (такого масштаба) несмотря на то, что не раз оказывался на грани исчезновения, но до недавнего времени он восставал из руин.

1. История зарождения процветающего королевства Чимор и его столицы Чан-Чан

Чан-Чан – крупнейший глинобитный город в Северной и Южной Америке и, хотя саман оказался не лучшим строительным материалом, мы еще можем увидеть уникальные шедевры (Перу). | Фото: timetravelturtle.com.

В былые времена процветающий город Чан-Чан с населением от 30 до 60 тыс. человек занимал площадь более 2 тыс. га (Перу). | Фото: machutravelperu.com.

Королевство Чиму (потомки вымершей культуры мочика (150-700 гг. н.э.) – одна из могущественных доколумбовых цивилизаций, достигших своего наивысшего расцвета в XV веке. История завоеваний земель, растянувшихся от южного Эквадора до побережья Перу на тысячу километров началась в VIII веке нашей эры и за весь период истории королевства к нему не просто присоединялись земли, они постепенно облагораживались, превращаясь в процветающие города и буйствующие сельхозугодья и это, в условиях бескрайней пустыни, образовавшейся на берегу Тихого океана. На одном из таких мест появилась и столица цивилизации Чимор (народ чиму), оставившая заметный след в истории континента и всего человеческого общества.

Особая технология кладки сырцового кирпича не раз спасала столицу империи Чимор как от нашествия захватчиков, так и от сложных погодных условий (Chan Chan, Перу). | Фото: timetravelturtle.com.

Примечательно: Свою столицу чиму назвали Чан-Чан (Chan Chan, Quingnam – «цзян» или «чанг»), что в переводе означает Солнце-Солнце. Предполагается, что его истинное название звучит так: Великое солнце, Сияющее солнце, Великолепное солнце (поскольку типичной особенностью языка куингнам является то, что удвоение или редупликация слова приобретает новое значение). По другой же версии (поскольку чиму не имели письменности, ученым приходится довольствоваться гипотезами), название происходит от термина шиан или сиан, где «ши» переводится как Луна, а «ан» — дом, что означает «Дом Луны». Это предположение лишний раз доказывает, что Луна была главным божеством королевства.

Несмотря на то, что древняя цивилизация Чимор была высокоразвитым обществом, люди верили, что глиняные великаны защитят их от злых духов и недругов (Chan Chan, Перу). | Фото: machutravelperu.com.

Глиняные скульптуры воинов по обнаруженным образцам были восстановлены современниками (Chan Chan, Перу).

Рациональная экономическая деятельность, успешные военные кампании, политика сбора дани, техническое развитие – все это помогло построить город даже в настолько непригодном для жизни месте. Находясь в более 30 км от единственной полноводной реки в регионе, изобретательные по природе чиму смогли создать передовую по тем и последующим временам гидротехническую систему, позволяющую доставлять пресную воду по вырытым каналам в столицу, а по пути следования организовывать ирригационную систему для сельхозугодий. Как только питьевая вода появилась в столице, она начала активно развиваться и расстраиваться (изначально занимала площадь около 6 кв. км, а затем разрослась до 20 кв. км). Главным источником дохода горожан было рыболовство и ювелирное дело, при этом благополучие кучки вождей обеспечивала целая армия рабочих, которая пополнялась после захватнических походов.

2. Как строгое классовое разделение повлияло на планировку города Чан-Чан

Улочки древнего города так же, как и стены выкладывались из глиняных кирпичей (Chan Chan, Перу). | Фото: escales.ponant.com.

Для слуг и чернорабочих были доступны лишь крошечные лачуги, плотно пристроенные друг к другу (Chan Chan, Перу). | Фото: timetravelturtle.com.

Руины зданий и остатки площадей/улиц, сохранившиеся в древнейшем мегаполисе Америки, отражают четкие и строгие политические и социальные стратегии. Это подчеркивается его разделением на десять дворцов или цитаделей, которые являлись независимыми поселениями в пределах одного города. В королевстве, как и в самой столице имелась своя иерархия, четко определенная системой социальных классов:

• Чимук Капак – властелин всей империи и столицы;

• кюрасы (вожди) являлись дворянами и феодалами (владельцами земель), они управляли подвластными народами;

• люди среднего высшего класса, по сути, были главными помощниками вождя, руководили процессами в разных отраслях хозяйствования и продажами. У них имелись свои привилегии, да и часть дохода от урожая/улова вполне легально оседала в их карманах;

• ремесленники хоть и были простыми рабочими, но имели неплохой достаток, который зависел от того, каких дел мастером был человек;

• фермеры – главная рабочая сила империи, занимающаяся земледелием, скотоводством, рыболовством, торговлей и т. д.

• ну а слуги довольствовались лишь тем, что посвящали свою жизнь служению Чимуку Капаку (правителю) или кюракасу (вождю).

Каждый дворец и цитадель прятались за массивными глиняными ограждениями, как и весь периметр города был окружен 15-метровой высоты крепостной стеной (Chan Chan, Перу).

Если правитель имел влияние на всю империю и столицу, в отдельно взятых районах города господствовали вожди, у которых имелись собственные дворцовые комплексы и прилегающее поселение. Такой себе город в городе, который чиму называли цитаделями. Раскопки показали, что вокруг дворца вождя располагалось около 30 усадеб меньшего размера и размаха в оформлении, но обустроены они по такому же принципу, как и основной комплекс (зал для приемов, спальные покои, патио, колодцы, множество мелких построек). При этом не только дворец правителя и особняки вождей ограждались собственным высотным забором, весь городок был окружен крепостными стенами, высота которых достигала 15 метров. На стены наносились узоры, говорящие о принадлежности цитадели, точнее сказать, родовые символы вождя, которые могли служить идентификатором. Наносились и рисунков из жизни и быта горожан, особые события и множество символов, призванных задобрить божества и уберечь от злых сил.

4. Особенности организации городского пространств Чан-Чана

В отдельно взятой цитадели были все структуры, присущие городу, включая дворец вождя, храм, главную площадь и кладбище (Chan Chan, Перу).

Все стены города украшены узорами, которые могли рассказать о верованиях, родовых символах власти, культуре и т. д. (Chan Chan, Перу).

Городские пространства, являющиеся отдельно взятыми образованиями, имели U-образную планировку и объединялись вокруг центральной площади, на которой имелся храм, посвященный божеству, считающемуся покровителем народа (культ во всех административных единицах был связан с морем, а вот божества могли быть разными). Площадь была главным общественным пространством, где велась бойкая торговля, располагались административные здания, проводились мероприятия.

Остатки былого величия королевского дворца, который, как и все в этом городе, построен из кирпича-сырца (Chan Chan, Перу).

Сохранившиеся фрагменты стен зданий являются единственным подтверждением высокоразвитой культуры чиму, отраженной на богато украшенных глинобитных стенах. Невероятные горельефные украшения с изображением геометрических узоров, причудливых существ, сюжетных композиций хранят в себе тайны, многие из которых ученым предстоит еще разгадать.

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5. Как крупнейший глинобитный город мира превратился в руины

Приход инков, а затем и испанцев на земли государства Чимор привели не только к его упразднению, но и запустению города (Chan Chan, Перу). | Фото: escales.ponant.com.

Авторы Novate.ru хотели бы особо подчеркнуть, что главной особенностью городской застройки Чан-Чана является то, что все здания и фортификационные сооружения возводились из сырцовой глины. Этот материал был выбран лишь по той причине, что в регионе отсутствовали и леса, и горы, только лишь глина была доступна к строительству. Дерево если и использовалось, то очень экономно и в качестве опор или балок перекрытия. А вот к глине добавляли остатки сухого тростника, делали простой сырцовый кирпич и из него строили все, начиная с крепостных стен и хижин для слуг, и заканчивая дворцами правителя и вождей.

500 лет забвения стали причиной практически полной потери уникальнейшего архитектурного наследия (Chan Chan, Перу). | Фото: versustravel.eu.

Официальных сведений о количестве населения не сохранилось, но после исследований ученые могут с уверенностью сказать, что в городе в разные периоды истории проживало от 30 до 60 тыс. человек, которые и поддерживали глиняные строения в надлежащем виде, ведь подобного рода объекты нуждаются в постоянном обслуживании. Тем более, что древний город расположен на побережье Тихого океана и его соленые ветра вместе с проливными дождями очень быстро запускают разрушительные процессы. Хотя не только ветер стал причиной падения цивилизации Чимор. Вначале, разрастающаяся империя Инков стала главной угрозой Чан-Чана, а затем и испанские конкистадоры внесли свою лепту в то, что город превратился в призрак. 500 лет забвения не прошли даром, природа стирает с лица земли остатки древней цивилизации, достижения которой сыграли не последнюю роль в развитии и процветании человечества.

Чан-Чан является популярным туристическим местом, привлекающим туристов со всего мира (Chan Chan, Перу). | Фото: versustravel.eu.

Стоит отметить, что большая часть Чан-Чана исчезла еще в колониальные времена, хотя именно испанцам мир обязан тем, что сохранилась малая толика культурного наследия и истории великой цивилизации. После того как солдаты разграбили город, в эти края потянулись исследователи, которым удалось описать архитектуру города, его планировку. Они записали немало интересных сведений, полученных от самих местных жителей, в памяти которых еще сохранились основные сведения о столице ушедшего в небытие королевства.

Древний глиняный город Чан-Чан внесен в Список Всемирного наследия, что поможет хотя бы приостановить разрушительный процесс и начать реставрацию (Перу). | Фото: versustravel.eu.

К сожалению, «грязевой» город медленно тает из-за растущего изменения климата (высокая влажность) и погодного явления Эль-Ниньо (проливные дожди, интенсивность которых растет с каждым годом). Кроме того, сильные соленые ветры из Тихого океана повреждают остатки глинобитных структур Чан-Чана, ставя под угрозу чудеса строительства и технологий. В настоящее время археологи и персонал, работающие на территории руин города, покрыли большую часть сохранившихся остатков храмов, дворцов и ограждений временными сборными крышами, которые помогут защитить их от дождя, ветра и влажного морского бриза.

Источник: https://novate.ru/blogs/100723/66878/