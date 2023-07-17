Корова породы Нелор стала самой дорогой коровой в мире

Бык породы Нелор Фото: Wikipedia Commons

Треть животного продали на аукционе в Бразилии. Да-да, живой коровой в Бразилии владеют по частям.

В городе Аранду (Бразилия) право владения третью белой коровы продали за рекордную сумму — 1,44 миллиона долларов. Покупатель — компания Nelore HRO — приобрела треть белой коровы породы Нелор по кличке Viatina-19 FIV Mara Imóveis, возраст которой 4,5 года. Рекордные деньги получит животноводческая фирма Agropecuária Casa Branca.

При этом ранее, в 2022 году, половину той же коровы продали за рекордные на тот момент 800 тысяч долларов. Таким образом, на текущий момент общая стоимость коровы достигла 2,24 миллиона долларов, что делает ее самой дорогой в мире.

Нелор (бразильская зебувидная порода) считается лучшим вариантом для экономически выгодного производства говядины в тропиках и субтропиках. Она происходит от породы онгол, которую завезли в Бразилию из Индии в 60-х годах XX века. А название «Нелор» образовано от района Неллор в индийском штате Андхра-Прадеш.

Коровы породы Нелор могут адаптироваться к самым разным климатическим условиям, но не выносят холод. Кроме того, они выносливы, легко переносят жару и дают хорошие привесы на низкокачественном корме. Кроме того, им не доставляют проблем насекомые, которые просто не могут прокусить толстую коровью шкуру.

Нелор — это коровы белой масти с темной кожей. Масса взрослых коров достигает 600 килограммов, а быков — тысячи. И тех, и других отличает большой горб в области шеи. При этом конечности коров Нелор длиннее, чем у других пород — это дает им преимущество при передвижении по воде во время выпаса.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/korova-porody-nelor-stala-samoj-dorogoj-korovoj-v-mirea